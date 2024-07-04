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В Башкирии прокомментировали запрет ношения никаба - РИА Новости, 04.07.2024
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16:11 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/nikab-1957428032.html
В Башкирии прокомментировали запрет ношения никаба
В Башкирии прокомментировали запрет ношения никаба - РИА Новости, 04.07.2024
В Башкирии прокомментировали запрет ношения никаба
Обсуждение темы запрета ношения никаба в Башкирии не актуально, заявил муфтий региона Айнур Биргалин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:11
2024-07-04T16:11
здоровье - общество
республика башкортостан
россия
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Обсуждение темы запрета ношения никаба в Башкирии не актуально, заявил муфтий региона Айнур Биргалин в своём Telegram-канале.Ранее заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов заявил, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов. По его словам, решение будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. "В Республике Башкортостан никаб — это редкое явление. За год я вижу девушек в никабе один-два раза, и, как правило, это приезжие иммигрантки других национальностей. Вчера, во время обсуждения темы никаба на одной из передач, я провёл опрос среди зрителей. Итоги опроса показали, что только три женщины позвонили в эфир. Все они мусульманки и высказали мнение, что хиджаб — это то, что носили наши предки, и что его ношение предписано Кораном и сунной Пророка Мухаммада (мир ему)", - написал Биргалин. По его словам, когда речь заходит о никабе, реакция населения оказывается совсем иной: никаб вызывает страх у многих людей, что отталкивает их от ислама. "На сегодняшний день никаб ассоциируется с чем-то опасным и негативным, связанным с исламом и мусульманами. Более того, никаб никогда не был популярен в наших землях. Обсуждение этой темы в Башкортостане не популярно и не актуально", - заявил муфтий духовного управления мусульман региона. Он отметил, что в России хиджаб защищён правами религиозных людей. "Что касается фетв муфтията Дагестана, моя позиция такова: за муфтиями и имамами надо следовать, а не оспаривать их решения. Им решать ситуацию, которая сложилась в их регионе, и решать проблемы. Поэтому я поддерживаю позицию муфтия и муфтията Дагестана",- добавил Биргалин.
https://ria.ru/20240703/nikab-1957015837.html
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здоровье - общество, республика башкортостан, россия
Здоровье - Общество, Республика Башкортостан, Россия
В Башкирии прокомментировали запрет ношения никаба

Муфтий Биргалин: обсуждение темы запрета ношения никаба в Башкирии не актуально

© AP Photo / Amr NabilЖенщины в никабах
Женщины в никабах - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Женщины в никабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 4 июл - РИА Новости. Обсуждение темы запрета ношения никаба в Башкирии не актуально, заявил муфтий региона Айнур Биргалин в своём Telegram-канале.
Ранее заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов заявил, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов. По его словам, решение будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.
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«
"В Республике Башкортостан никаб — это редкое явление. За год я вижу девушек в никабе один-два раза, и, как правило, это приезжие иммигрантки других национальностей. Вчера, во время обсуждения темы никаба на одной из передач, я провёл опрос среди зрителей. Итоги опроса показали, что только три женщины позвонили в эфир. Все они мусульманки и высказали мнение, что хиджаб — это то, что носили наши предки, и что его ношение предписано Кораном и сунной Пророка Мухаммада (мир ему)", - написал Биргалин.
По его словам, когда речь заходит о никабе, реакция населения оказывается совсем иной: никаб вызывает страх у многих людей, что отталкивает их от ислама. "На сегодняшний день никаб ассоциируется с чем-то опасным и негативным, связанным с исламом и мусульманами. Более того, никаб никогда не был популярен в наших землях. Обсуждение этой темы в Башкортостане не популярно и не актуально", - заявил муфтий духовного управления мусульман региона.
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Он отметил, что в России хиджаб защищён правами религиозных людей.
«
"Что касается фетв муфтията Дагестана, моя позиция такова: за муфтиями и имамами надо следовать, а не оспаривать их решения. Им решать ситуацию, которая сложилась в их регионе, и решать проблемы. Поэтому я поддерживаю позицию муфтия и муфтията Дагестана",- добавил Биргалин.
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