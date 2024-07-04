https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

НАТО определилась со своим противником в третьей мировой

НАТО определилась со своим противником в третьей мировой - РИА Новости, 04.07.2024

НАТО определилась со своим противником в третьей мировой

Ставки в геополитической игре глобального масштаба продолжают повышаться, и эту опасную планку вверх двигает вовсе не Россия, как традиционно всех убеждают... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:00

2024-07-04T08:00

2024-07-04T08:00

аналитика

пекин

россия

китай

йенс столтенберг

владимир путин

си цзиньпин

нато

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Ставки в геополитической игре глобального масштаба продолжают повышаться, и эту опасную планку вверх двигает вовсе не Россия, как традиционно всех убеждают западные СМИ. Йенс Столтенберг, доживающий на посту генерального секретаря НАТО последние месяцы, разразился гневной тирадой в сторону Китая, обвинив его в подстрекательстве крупнейшего военного конфликта в Европе после окончания Второй мировой войны. Выражается это в поддержке России и проводимой специальной военной операции на Украине, в рамках чего, по мнению главы атлантического военного блока, Пекин предоставляет Москве технологии, позволяющие с нарастающим темпом производить БПЛА и ракеты.То, что страны НАТО не только за два с лишним года вбухали в поддержку Украины более 300 миллиардов долларов, продолжая накачивать ВСУ вооружениями всех видов, господин Столтенберг упомянуть почему-то забыл. Видимо, это совершенно другое.Это не первый подобный накат со стороны НАТО, являющейся, по сути, рупором Вашингтона с приделанным к нему танковым стволом, который наводится на всех осмелившихся идти против курса англосаксонской гегемонии. Ранее через этот же рупор транслировались настойчивые призывы к союзникам вне блока, например Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, поддержать общий евро-атлантический курс, то есть присоединиться к странам западной оси и фактически вступить в опосредованную и пока лишь санкционную войну с новыми центрами многополярной силы — Москвой и Пекином. Последним, судя по риторике секретаря НАТО, отводится лишь одна обязанность — платить за свое возмутительное и недопустимое своеволие, причем платить в прямом и переносном смыслах.В широких общественных кругах давно курсирует мнение, что боевые действия на Украине являются лишь прелюдией к гораздо более глобальному военному конфликту, куда по своей или не очень воле будут вовлечены все ведущие страны (читай: экономики) мира. Надо сказать, что обстоятельств для подобных выводов более чем достаточно и маховик эскалации разгоняют вовсе не Россия, Китай и Иран, давно и окончательно демонизированные в западном сознании до уровня абсолютного зла. Хотя именно Москва, Пекин и Тегеран в последние годы активно выстраивают новые форматы межгосударственных отношений торговых, ресурсных и политических, построенных по принципам равноправия и равной важности интересов, а не в виде одностороннего диктата, когда учитываются только англосаксонские потребности, а туземцам никто слова не давал.Хотелось бы со смехом отбросить подобные версии как конспирологические и не имеющие под собой реальных оснований. К сожалению, судя по программным и системным действиям, предпринимаемым нашими стратегическими союзниками, вариант глобальной войны наверху рассматривается вовсе не как гипотетический.Буквально позавчера Китай, обладающий крупнейшими совокупными запасами редкоземельных металлов, заявил, что редкоземы являются собственностью государства и ни одна страна, организация или лицо не могут посягать на них. Это притом что еще парой дней ранее Bloomberg опубликовал данные зависимости Европы от импорта разных видов металлов. Так вот, страны еврозоны получают конкретно из Поднебесной:Несложно заметить, что только по данному направлению Пекин фактически держит за кадык сложное европейское производство, включая секторы двойного и военного назначения, ибо современная война — это соревнование не столько брони и артиллерии, сколько электроники, средств связи, разведки и наблюдения, в том числе спутниковых.Одновременно с этим Китай ураганными темпами вводит новые объекты электрогенерации, одни только проекты ВИЭ должны в ближайшие пять лет дать чистую прибавку в 60 гигаватт мощности — это больше, чем планируют ввести во всем мире. Сейчас уже позабылось, но в начале пятилетки Пекин вынашивал планы строительства новых угольных электростанций с ультрасверхкритическими котлами, они должны были добавить в баланс еще 40 гигаватт. На Пекин тогда обрушилась вся прогрессивная общественность, требуя не строить "грязные" станции, после чего китайцы просто перестали поднимать эту тему, но есть основания думать, что реализацию планов не отменили. А уже в 2024-м КНР впервые в своей истории засекретила данные по источникам энергогенерации. За первое полугодие есть четкая разбивка, сколько миллиардов киловатт-часов получено из угля, нефти, газа и так далее. А вот уже в июне эти значения официально закрыты, то есть Пекин не хочет, чтобы посторонние знали, какие направления своей энергетики и с какой скоростью он развивает. Напомним, что энергия — это кровь войны: без топлива не ездит и не летает техника, без электричества не работает электроника и не функционируют сталелитейные, химические и прочие комбинаты, выпускающие оружие и оборудование.Аналогичные процессы, кстати, идут и в России, просто они не столь масштабны, динамичны и не афишируются на фоне боевых действий. При этом российская экономика хоть и не встала в полном понимании на военные рельсы, но использует свой ВПК как мощный мультипликатор экономики, даже под санкциями достигая показателей роста в три процента.Помимо этого, нужно отметить еще одну крайне важную тенденцию. Китай не постулирует этого явно, но проводит базисное преобразование своей экономики в том смысле, что идет разворот от экспортной ориентированности к экономике внутреннего потребления, благо глубина собственного рынка колоссальна. То есть Китай в некотором роде капсулируется внутри себя, попутно решая вопросы всестороннего обеспечения и снижения зависимости от внешних рынков. Это оправданно, ведь за 2023-й экспорт в США и Европу хоть и превысил триллион долларов, но по сравнению с годом ранее в сумме просел на 23 процента, то есть коллективный Запад использует экспортную зависимость китайской экономики как оружие.Вчера в Астане Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином, наверное, в миллионный раз подчеркнул, что сотрудничество наших стран не направлено против кого-либо и что Москва с Пекином призывают всех к равному диалогу. Но есть подозрение, что Запад, судорожно цепляющийся за уходящий в прошлое миропорядок, опять пропустит это мимо ушей и продолжит толкать мир в горнило третьей мировой.

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https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

https://ria.ru/20240630/tanki-1956130756.html

https://ria.ru/20240703/shos-1957183119.html

пекин

россия

китай

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, пекин, россия, китай, йенс столтенберг, владимир путин, си цзиньпин, нато, вооруженные силы украины, технологии