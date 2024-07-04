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В Татарстане выбрали самую красивую телочку - РИА Новости, 04.07.2024
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16:47 04.07.2024 (обновлено: 18:01 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/korova-1957442213.html
В Татарстане выбрали самую красивую телочку
В Татарстане выбрали самую красивую телочку - РИА Новости, 04.07.2024
В Татарстане выбрали самую красивую телочку
В Татарстане прошел республиканский конкурс выводка крупного рогатого скота молочного направления "Краса АгроВолги", сообщили РИА Новости в Минсельхозпроде... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:47
2024-07-04T18:01
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александр нечаев
рустам минниханов
хорошие новости
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КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости. В Татарстане прошел республиканский конкурс выводка крупного рогатого скота молочного направления "Краса АгроВолги", сообщили РИА Новости в Минсельхозпроде республики."По итогам первого этапа были отобраны 16 животных, которые боролись за победу в финале. Гранд-чемпионкой конкурса "Краса АгроВолги" стала телка из сельскохозяйственного производственного кооператива "Урал" Кукморского района, чемпионкой и вице-чемпионкой — представительницы АО "Красный Восток Агро" из Зеленодольского района и сельскохозяйственного кооператива "Тан" Атнинского района", — говорится в заявлении.Глава Татарстана Рустам Минниханов, посетивший выставку и "конкурс красоты" среди коров, отметил, что животные не только дают большие надои, но и "обладают грацией".Жюри также определило победителей среди хендлеров, которых оценивали по умению правильно вести животное в заданных направлении, темпе и траектории согласно указаниям судьи. Лучшими стали:По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, всего в мероприятии приняли участие 80 животных из 40 племенных хозяйств Татарстана. Особенностью этого года стало то, что конкурс проходил среди нетелей молочного направления. Конкурсантки соревновались в таких номинациях, как "Выраженность молочного типа", "Гармоничная походка", "Самое объемное животное".Нетелей оценивали согласно линейным признакам экстерьера, утвержденным Всемирной федерацией голштинской породы. Судьями выступили международный профессиональный оценщик Национальной ассоциации производителей крупного рогатого скота голштино-фризской породы Венгерской Республики Шебек Тамаш и сертифицированный классификатор по линейной оценке Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы Российской Федерации Александр Нечаев.
https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html
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Конкурс красоты среди коров в Татарстане
На выставке Агроволга проходит конкурс красоты среди коров. Конкурсантки не просто дают большие надои, но и обладают грацией.
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александр нечаев, рустам минниханов, хорошие новости
Хорошие новости, Александр Нечаев, Рустам Минниханов, Хорошие новости
В Татарстане выбрали самую красивую телочку

В Татарстане прошел конкурс среди коров "Краса АгроВолги"

© АГРОВОЛГА/ВКонтактеПобедительница конкурса "Краса АгроВолги"
Победительница конкурса Краса АгроВолги - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© АГРОВОЛГА/ВКонтакте
Победительница конкурса "Краса АгроВолги"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости. В Татарстане прошел республиканский конкурс выводка крупного рогатого скота молочного направления "Краса АгроВолги", сообщили РИА Новости в Минсельхозпроде республики.
"По итогам первого этапа были отобраны 16 животных, которые боролись за победу в финале. Гранд-чемпионкой конкурса "Краса АгроВолги" стала телка из сельскохозяйственного производственного кооператива "Урал" Кукморского района, чемпионкой и вице-чемпионкой — представительницы АО "Красный Восток Агро" из Зеленодольского района и сельскохозяйственного кооператива "Тан" Атнинского района", — говорится в заявлении.
Глава Татарстана Рустам Минниханов, посетивший выставку и "конкурс красоты" среди коров, отметил, что животные не только дают большие надои, но и "обладают грацией".
Жюри также определило победителей среди хендлеров, которых оценивали по умению правильно вести животное в заданных направлении, темпе и траектории согласно указаниям судьи.
Лучшими стали:
  • Гульчачак Салахиева (ООО "Мегаферма Лебяжье", Алексеевский район);
  • Зухра Галимзянова (АО "Красный Восток Агро", Зеленодольский район);
  • Рамазан Хасанов (ООО СП "Смаиль", Балтасинский район).
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По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, всего в мероприятии приняли участие 80 животных из 40 племенных хозяйств Татарстана. Особенностью этого года стало то, что конкурс проходил среди нетелей молочного направления. Конкурсантки соревновались в таких номинациях, как "Выраженность молочного типа", "Гармоничная походка", "Самое объемное животное".
Нетелей оценивали согласно линейным признакам экстерьера, утвержденным Всемирной федерацией голштинской породы. Судьями выступили международный профессиональный оценщик Национальной ассоциации производителей крупного рогатого скота голштино-фризской породы Венгерской Республики Шебек Тамаш и сертифицированный классификатор по линейной оценке Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы Российской Федерации Александр Нечаев.
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