https://ria.ru/20240704/ipoteka-1957418817.html

Семейная ипотека: новые условия программы в 2024 году, как оформить

Семейная ипотека 2024: условия программы для семей с детьми, ставка, процент

Семейная ипотека: новые условия программы в 2024 году, как оформить

Программа льготной ипотеки ориентирована на семьи с детьми. Она стартовала в 2018 году, а условия предоставления льготного кредита за время действия не раз... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:48

2024-07-04T16:48

2024-07-04T16:48

общество

ипотека

россия

москва

санкт-петербург

центральный банк рф (цб рф)

льготная ипотека

семейная ипотека

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Программа льготной ипотеки ориентирована на семьи с детьми. Она стартовала в 2018 году, а условия предоставления льготного кредита за время действия не раз менялись. Власти объявили, что эта мера поддержки будет действовать до 2030 года по новым правилам. Кто сможет приобрести жилье под выгодный процент, как выбрать банк и что необходимо для оформления в 2024 году, – советы экспертов в материале РИА Новости.Семейная ипотекаСемейная ипотека – мера государственной поддержки, которая позволяет российским семьям с детьми улучшить условия проживания путем покупки жилья в кредит по сниженной льготной ставке."Расширение программы на семьи с двумя несовершеннолетними детьми сделало семейную ипотеку в последние полтора года самой популярной у населения среди других видов льготных жилищных займов и драйвером рынка в целом, – говорит Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру". – По данным ЦБ, с начала 2024 года по количеству и объемам выдач семейная ипотека опережает другую массовую льготную госпрограмму – под 8%. Так, по итогам мая, люди взяли почти вдвое больше средств по семейной ипотеке, чем по льготной. Очевидно, что для многих россиян со средними и скромными доходами семейная под 6% – это единственная возможность купить свою недвижимость, – отмечает эксперт.Суть семейной ипотеки"Семейная ипотека – ипотека с государственным субсидированием разницы в стоимости кредита банковскому сектору, пример целевого решения нескольких государственных задач. С одной стороны это поддержка семей с детьми, с другой стимулирование строительной отрасли", – комментирует Галина Сорокина, профессор, директор ИЭФ ГУУ.Ярослав Баджурак отмечает, что за шесть лет срок действия программы несколько раз продлевали, а условия неоднократно улучшали. В 2023 году, согласно постановлению Правительства РФ №2485 от 28.12.22, семейная ипотека с льготной ставкой 6% стала доступна всем семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми или с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Срок действия программы был продлен до 1 июля 2024 года. Семьи с ребёнком-инвалидом, родившимся до 31 декабря 2023 года, могут обратиться за льготным жилищным кредитом до 31 декабря 2027 года. Важно, чтобы все члены семьи имели российское гражданство. Теперь программа актуальна до 2030 года.Кому предоставляетсяНа сегодняшний день семейная ипотека выдается семьям, у которых родился первый и (или) последующий ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года и (или) семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Причем программа работает как для полных семей, так и для родителей-одиночек. Родители и ребенок должны иметь российское гражданство.Какое жилье можно купитьИспользуя семейную ипотеку, по текущим правилам люди могут купить строящуюся квартиру или готовый объект у девелопера, приобрести земельный участок и построить свой дом, воспользовавшись услугами застройщика, аккредитованного банком. –Банки-кредиторы дополнительно устанавливают требования к наличию на участке коммуникаций: электричества, водоснабжения, отопления. Все строительные работы должны проходить по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Земельный участок под застройку должен входить в границы поселений, а вид разрешенного использования предусматривать ИЖС. Заемщики ДФО (Дальневосточного федерального округа) могут взять кредит на вторичное жилье в сельской местности, в том числе для покупки недвижимости у физлица. Вторичное жилье можно приобрести в регионах, где нет строящихся многоквартирных домов, но если в семье есть ребенок-инвалид.Условия программыБазовые условия госпрограммы определяет государство. Семейная ипотека по существующим условиям действовала до 1 июля 2024 года, дальнейшие правила пока формируются и уже несколько банков приостановили выдачу ипотечных кредитов по этой программе."Судя по анонсированным президентом РФ В.В. Путиным на площадке ПМЭФ условиям, льготная ипотека будет действовать для семей с двумя и более детьми, если хотя бы одному из детей меньше 18 лет. Однако программа будет ориентирована на регионы с низкими темпами жилищного строительства и для предоставления льготных кредитов для индивидуального жилищного строительства", – отмечает Галина Сорокина.Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle, уточняет, что пока в нормативных актах не отражено, как именно изменятся условия. Из уже зафиксированных изменений эксперт отмечает такие:"Пока в решении, касающемся семейной ипотеки, не указываются иные условия для заемщиков и главные параметры кредитования семей с детьми. Прописано, что повышен порог суммы кредитов, по которым организациям, оформляющим льготные кредиты, производится возмещение недополученных доходов. Теперь по семейной ипотеке лимит составляет 4,84 трлн рублей", – поясняет Артур Мейнхард.Государство, по мнению специалиста, стремится достичь несколько целей: не допустить кардинального изменения цен на рынке недвижимости, не спровоцировать остановку рынка и падение спроса, сохранить социальную направленность государственных программ обеспечения жильем, а также перераспределить спрос между рынками первичного и вторичного жилья. Есть все основания надеяться, что условия по обеспечению жильем семей с детьми хоть и изменятся, но не очень кардинально. Потому что программа укладывается в рамки политики поддержания демографической ситуации в стране.Первоначальный взносПервоначальный взнос с декабря 2023 года был поднят с 15% до 20% (постановление Правительства № 2166 от 15.12.23) и составляет не менее 20,1 % от стоимости приобретаемого жилья за счет собственных средств, в том числе материнского капитала.СтавкаДо 1 июля ставка кредита составляла 6% (для ДФО – 5%), срок кредитования – 30 лет. Сумма кредита варьируется: для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 12 млн рублей, для остальных регионов – 6 млн рублей.Оксана Васильева, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что максимальная сумма кредита, которая будет одобрена:"Но, 6% будет действовать только в отношении части кредита, которая не превышает 6 или 12 млн рублей соответственно. А в отношении суммы, которая превышает 6 млн рублей/12 млн рублей, кредитным договором может быть установлена иная процентная ставка", – уточняет эксперт.СрокиАртур Мейнхард акцентирует внимание на том, что сроки продления программы семейной ипотеки до 2030 года пока отражены только в поручениях Президента РФ. В них также указывается на сохранение прежних условий для семей, где возраст ребёнка не превышает шести лет. "Но для вступления в действие любых условий кредитования они должны быть отражены в нормативных актах в соответствии с процедурой законотворчества", – говорит эксперт.Как получить семейную ипотекуДля оформления заявки на семейную ипотеку необходимо обратиться в один из банков-участников госпрограммы, выбрать жилье и подготовить пакет документов.Выбор банкаЯрослав Баджурак рекомендует заемщикам начинать подбор ипотеки, изучив условия зарплатного банка. "Как правило, кредитные организации гораздо лояльнее к постоянным клиентам, которые уже пользуются другими продуктами, особенно вкладами или накопительными счетами. Их обращение за жилищным кредитом одобрят с большей вероятностью", – говорит эксперт.При выборе банка для получения ипотеки Галина Сорокина советует смотреть не только на требования банка к заемщику, но и на дополнительные условия предоставления кредита, например страхование жизни, имущества, а также на сумму первоначального взноса и виды недвижимости, на которую банк предоставляет семейную ипотеку."Различаются количество требуемых документов, банки могут потребовать подтверждение уровня дохода в виде справок 2-НДФЛ, справки по форме банка, выписки из ПФР и других бумаг. Также выбор банка будет зависеть от объекта недвижимости, так как многие кредитные организации выделяют займы под конкретные объекты недвижимости в конкретных регионах", – поясняет эксперт.Подготовка документовДля подачи заявки на семейную ипотеку помимо документации, подтверждающей принадлежность заемщика к льготной категории, следует подготовить и документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика.По словам Оксаны Васильевой, документы по кредитуемому жилью и предоставляемому залогу могут быть предоставлены после даты принятия решения банком о выдаче кредита.Дополнительно могут потребоваться:Более точный перечень необходимо уточнять в выбранном банке.Оформление ипотечного кредитаДля оформления семейной ипотеки необходимо выбрать банк, рассчитать условия, подать заявку, получить одобрение, выбрать недвижимость, отправить документы на недвижимость в банк, получить ипотеку."Выполняя требования ЦБ к работе с закредитованными заемщиками, банки теперь гораздо пристальнее изучают платежеспособность и долговую нагрузку будущего клиента. Поэтому рекомендуем собирать как можно больше справок о доходах (справку о подработке, договор о сдаче имеющейся квартиры, выписку о наличии вклада и др.). С ними будет выше вероятность одобрения ипотечной заявки", – советует Ярослав Баджурак.Покупка жильяВажно определиться с бюджетом и найти подходящую по параметрам жилплощадь. "Если квартира новостройке, то необходимо изучить информацию о застройщике: его проекты, опыт и репутацию на рынке, кризисные периоды. Если квартира на вторичном рынке, то запросить у продавца правоустанавливающие документы: выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и справку о регистрации", – советует Оксана Васильева.Также, по словам эксперта, нужно знать основание права собственности (наследство, дарение, договор купли-продажи и др.), разрешение супруга продавца, наличие справки из наркологического и психоневрологического диспансеров.Банки, предоставляющие семейную ипотекуСегодня семейную ипотеку предоставляют более 60 банков. Их список ведёт оператор госпрограммы – корпорация ДОМ.РФ. Точный перечень можно увидеть на сайте.Рефинансирование семейной ипотекиСемьи, которые ранее взяли рыночный кредит по более высокой ставке, после рождения ребенка могут рефинансировать ссуду по более низкой ставке семейной ипотеки. Это большой плюс госпрограммы, который позволяет снизить долговую нагрузку.Оксана Васильева отмечает, что семейная ипотека является единственной из льготных программ, которая разрешает рефинансировать действующие ипотечные кредиты, при соблюдении условия требований к недвижимости, на которую может оформляться.Преимущества и недостатки программыГлавное преимущество программы семейной ипотеки, по мнению Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, заключается в том, что она позволяет обеспечить доступным жильем тех, кто больше всех в нём нуждается, прежде всего – семьи с детьми."По данным банка "ДОМ.РФ", в 2023 году 47% от общей суммы выданных ипотечных кредитов и столько же от общего количества выданных ипотечных кредитов приходилось именно на семейную ипотеку, что говорит о высокой востребованности этой программы у россиян. Процентная ставка по семейной ипотеке субсидируется государством, это позволяет заемщикам снизить издержки на обслуживание кредита. Для уплаты первоначального взноса по семейной ипотеке разрешается использовать материнский капитал, что также облегчает получение кредита", – говорит эксперт.По мнению Ярослава Баджурака, семейная ипотека также хороша тем, что даёт посильный для заемщиков ежемесячный платёж. Сейчас по рыночным ставкам регулярные расходы заемщиков в 2-2,5 раза выше, чем льготников. Еще один важный плюс в том, что люди, став родителями, могут рефинансировать ранее взятую рыночную ипотеку под более низкую ставку 6%. Но для рефинансирования подойдут лишь кредиты на квартиры, купленные у застройщика, и только в многоквартирных домах. Рефинансировать ипотеку на частный дом не получится.Недостатком программы является небольшой объем средств, которые можно получить в кредит (до 6 млн руб. во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, и до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге), это означает, что, скорее всего, заемщикам, которым требуется более дорогая квартира, придётся либо брать второй ипотечный кредит, либо откладывать средства, чтобы частично профинансировать покупку жилья. "Эта программа будет, как и льготная ипотека, действовать не всегда, её планируется отменить в 2030 году. Кроме того, с 1 января 2024 года по семейной ипотеке был повышен первоначальный взнос до 30% от стоимости жилья. Так что условия, несмотря на все её выгоды, всё-таки достаточно жёсткие", – считает Наталья Мильчакова.Главный минус семейной ипотеки, по мнению Ярослава Баджурака, в том, что её так и не масштабировали на вторичную недвижимость по всей стране. Другой недостаток: её лимитов не хватает на покупку подорожавших за последние годы квартир. А также требования властей, которые ввели в декабре 2023 года: один кредит в одни руки. "Постановление правительства распространяется на ипотеки, оформленные после 23 декабря 2023 года. Если первый жилищный кредит оформлен до этой даты, то при повторном кредите ограничений не будет. Если же первая семейная ипотека оформлена после 23 декабря 2023 года, то для второго кредита нужно, чтобы одновременно выполнялись три условия: родился ещё один ребёнок, площадь новой квартиры больше старой и главное: если предыдущая ипотека закрыта", – поясняет специалист.До какого года продлили семейную ипотекуАнонсировано продление семейной ипотеки до 2030 года. На эту программу будет в общей сложности выделено государством 1,5 трлн руб.Советы по досрочному погашению кредитаЕсли есть средства, чтобы погасить ипотеку досрочно, Наталья Мильчакова рекомендует сделать это как можно раньше. Банки допускают полное либо частичное досрочное погашение. "Если, например, нет денег, чтобы сразу полностью досрочно погасить ипотеку, можно уменьшить размер ежемесячного платежа, оформив частичное досрочное погашение. Также, осуществляя частичное досрочное погашение, можно оставить прежний размер ежемесячного платежа, но уменьшить срок погашения кредита", – поясняет эксперт.Следует также обратить внимание на период, в который вносится частичное досрочное погашение, чтобы оставшиеся проценты по ипотечному кредиту были наиболее выгодно пересчитаны.Некоторые банки разрешают погашать ипотеку полностью досрочно только по истечении определенного срока пользования кредитом, иначе с заемщика могут взять штрафные проценты. Поэтому, если решено досрочно гасить ипотеку, стоит внимательно ознакомиться еще раз со всеми условиями кредитного договора, в том числе, с текстом приложений к нему и со всеми примечаниями, напечатанными мелким шрифтом, если таковые в договоре присутствуют."Если тщательно изучены условия договора, и не обнаружено запретов либо каких-то дискриминирующих условий досрочного погашения ипотеки, то её можно погасить досрочно без проблем. Для перестраховки лучше всё-таки позвонить в банк или написать в чат службы поддержки в мобильном приложении и уточнить, есть ли какие-то подводные камни", – советует Наталья Мильчакова.Мнение экспертовВ условиях, когда ключевая ставка ЦБ уже долгое время составляет 16 %, кредит под 6 % годовых, по мнению Галины Сорокиной, очень выгоден для заемщика. И, хотя стоимость новой недвижимости сегодня выше вторичного жилья на 20-25 %, все равно разница в стоимости льготного и обычного кредита в три раза окупает даже такое превышение. Причем при наличии разрыва в размере ключевой ставки и льготного ипотечного кредита сегодня невыгодно досрочно его гасить. Заемщику лучше при наличии появившегося излишка финансовых средств положить его на срочный вклад. Однако, важно оценить перспективные доходы семьи и в случае, если размер ежемесячного платежа окажется неподъемным, то досрочное погашение льготного ипотечного кредита рекомендуется проводить до уровня комфортного ежемесячного платежа.По мнению Оксаны Васильевой, это важная льготная программа, которая дает возможность семьям приобрести жилье. Условия у нее абсолютно прозрачны. А продление семейной ипотеки лишний раз подчеркивает её необходимость и актуальность.

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Алёна Пава

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