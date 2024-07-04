Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
Путин и другие лидеры ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций в Астане. 4 июля 2024
Совместное фотографирование глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций в Астане. 4 июля 2024
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин и другие лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане. В соответствии с документом, страны ШОС:
- приняли инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая определяет намерение организации создавать условия для укрепления безопасности и международного порядка, а также предложили миру присоединиться к ней;
- подчеркнули, что не участвуют в принятии любых решений, направленных на вмешательство во внутренние дела и противоречащих международному праву;
- заявили, что принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности;
- выразили намерение наращивать потенциал и международное влияние ШОС как одного из ключевых объединений многополярного мира;
- заявили о готовности принять меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, и о наращивании совместных усилий по недопущению распространения радикальных идеологий, любой религиозной нетерпимости и ксенофобии, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации;
- призвали к всеобъемлющей реформе ООН для обеспечения представленности развивающихся стран;
- выступили против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему;
- выразили глубокую обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта и решительно осудили действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа;
- обратили внимание на то, что одностороннее наращивание некоторыми странами системы глобальной ПРО негативно отражается на международной безопасности;
- выступили за сохранение космоса свободным от оружия и подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы гарантировать предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве;
- выразили готовность поддерживать международные усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане;
- признали важной реализацию плана действий по ядерной программе Ирана;
- выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия;
- призвали совместно работать над предотвращением рисков использования и применения искусственного интеллекта для постоянного повышения безопасности, надежности и справедливости таких технологий;
- решили создать Специальную рабочую группу государств — членов ШОС по вопросам изменения климата;
- объявили 2025 год Годом устойчивого развития.
Кроме того, участники саммита подписали более 20 документов, в том числе проект Стратегии развития ШОС до 2035 года, программу сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму, дорожную карту о сотрудничестве в рамках ШОС.
Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". На этой встрече произошло очередное расширение организации — в нее приняли Белоруссию.
ШОС основана в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.