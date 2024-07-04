https://ria.ru/20240704/deklaratsiya-1957291979.html

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию - РИА Новости, 04.07.2024

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

Президент Владимир Путин и другие лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане. В... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:50

2024-07-04T10:50

2024-07-04T13:32

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин и другие лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане. В соответствии с документом, страны ШОС:Кроме того, участники саммита подписали более 20 документов, в том числе проект Стратегии развития ШОС до 2035 года, программу сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму, дорожную карту о сотрудничестве в рамках ШОС. Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". На этой встрече произошло очередное расширение организации — в нее приняли Белоруссию.ШОС основана в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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в мире, россия, астана, иран, владимир путин, мохаммад мохбер, шос, саммит шос в астане – 2024