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Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию - РИА Новости, 04.07.2024
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10:50 04.07.2024 (обновлено: 13:32 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/deklaratsiya-1957291979.html
Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию - РИА Новости, 04.07.2024
Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
Президент Владимир Путин и другие лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане. В... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:50
2024-07-04T13:32
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин и другие лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане. В соответствии с документом, страны ШОС:Кроме того, участники саммита подписали более 20 документов, в том числе проект Стратегии развития ШОС до 2035 года, программу сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму, дорожную карту о сотрудничестве в рамках ШОС. Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". На этой встрече произошло очередное расширение организации — в нее приняли Белоруссию.ШОС основана в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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в мире, россия, астана, иран, владимир путин, мохаммад мохбер, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, Астана, Иран, Владимир Путин, Мохаммад Мохбер, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

Путин и другие лидеры ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций в Астане. 4 июля 2024
Совместное фотографирование глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций в Астане. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Совместное фотографирование глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций в Астане. 4 июля 2024
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин и другие лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане. В соответствии с документом, страны ШОС:
  • приняли инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая определяет намерение организации создавать условия для укрепления безопасности и международного порядка, а также предложили миру присоединиться к ней;
  • подчеркнули, что не участвуют в принятии любых решений, направленных на вмешательство во внутренние дела и противоречащих международному праву;
  • заявили, что принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности;
  • выразили намерение наращивать потенциал и международное влияние ШОС как одного из ключевых объединений многополярного мира;
  • заявили о готовности принять меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, и о наращивании совместных усилий по недопущению распространения радикальных идеологий, любой религиозной нетерпимости и ксенофобии, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации;
  • призвали к всеобъемлющей реформе ООН для обеспечения представленности развивающихся стран;
  • выступили против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему;
  • выразили глубокую обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта и решительно осудили действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа;
  • обратили внимание на то, что одностороннее наращивание некоторыми странами системы глобальной ПРО негативно отражается на международной безопасности;
  • выступили за сохранение космоса свободным от оружия и подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы гарантировать предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве;
  • выразили готовность поддерживать международные усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане;
  • признали важной реализацию плана действий по ядерной программе Ирана;
  • выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия;
  • призвали совместно работать над предотвращением рисков использования и применения искусственного интеллекта для постоянного повышения безопасности, надежности и справедливости таких технологий;
  • решили создать Специальную рабочую группу государств — членов ШОС по вопросам изменения климата;
  • объявили 2025 год Годом устойчивого развития.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
ШОС является одной из основ нового миропорядка, заявил Путин
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Кроме того, участники саммита подписали более 20 документов, в том числе проект Стратегии развития ШОС до 2035 года, программу сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму, дорожную карту о сотрудничестве в рамках ШОС.
Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". На этой встрече произошло очередное расширение организации — в нее приняли Белоруссию.
ШОС основана в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
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