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В Астане прошла встреча глав МИД России, КНР и Монголии - РИА Новости, 03.07.2024
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21:30 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/vstrecha-1957226835.html
В Астане прошла встреча глав МИД России, КНР и Монголии
В Астане прошла встреча глав МИД России, КНР и Монголии - РИА Новости, 03.07.2024
В Астане прошла встреча глав МИД России, КНР и Монголии
В столице Казахстана Астане на полях заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча министра... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:30
2024-07-03T21:30
в мире
россия
китай
монголия
сергей лавров
ван и (политик)
батмунхийн батцэцэг
шос
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В столице Казахстана Астане на полях заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра иностранных дел КНР Ван И и министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, сообщил МИД РФ. "Состоялся обмен мнениями по вопросам наращивания трехстороннего взаимодействия в различных областях, реализации Дорожной карты развития сотрудничества и Программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай, а также приоритетных направлений дальнейшего развития данного перспективного формата", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Стороны констатировали, что совместные усилия трех государств, которые связывают традиции дружбы, добрососедства и взаимного всеобъемлющего стратегического партнерства, способны внести важный вклад в укрепление мира и безопасности в азиатском регионе, добавили в ведомстве. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в Астане.
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в мире, россия, китай, монголия, сергей лавров, ван и (политик), батмунхийн батцэцэг, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, Китай, Монголия, Сергей Лавров, Ван И (политик), Батмунхийн Батцэцэг, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
В Астане прошла встреча глав МИД России, КНР и Монголии

Лавров в Астане встретился с главами МИД КНР и Монголии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В столице Казахстана Астане на полях заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра иностранных дел КНР Ван И и министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам наращивания трехстороннего взаимодействия в различных областях, реализации Дорожной карты развития сотрудничества и Программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай, а также приоритетных направлений дальнейшего развития данного перспективного формата", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
Стороны констатировали, что совместные усилия трех государств, которые связывают традиции дружбы, добрососедства и взаимного всеобъемлющего стратегического партнерства, способны внести важный вклад в укрепление мира и безопасности в азиатском регионе, добавили в ведомстве.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в Астане.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
 
В миреРоссияКитайМонголияСергей ЛавровВан И (политик)Батмунхийн БатцэцэгШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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