https://ria.ru/20240703/vstrecha-1957226835.html

В Астане прошла встреча глав МИД России, КНР и Монголии

В Астане прошла встреча глав МИД России, КНР и Монголии - РИА Новости, 03.07.2024

В Астане прошла встреча глав МИД России, КНР и Монголии

В столице Казахстана Астане на полях заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча министра... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:30

2024-07-03T21:30

2024-07-03T21:30

в мире

россия

китай

монголия

сергей лавров

ван и (политик)

батмунхийн батцэцэг

шос

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В столице Казахстана Астане на полях заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра иностранных дел КНР Ван И и министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, сообщил МИД РФ. "Состоялся обмен мнениями по вопросам наращивания трехстороннего взаимодействия в различных областях, реализации Дорожной карты развития сотрудничества и Программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай, а также приоритетных направлений дальнейшего развития данного перспективного формата", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Стороны констатировали, что совместные усилия трех государств, которые связывают традиции дружбы, добрососедства и взаимного всеобъемлющего стратегического партнерства, способны внести важный вклад в укрепление мира и безопасности в азиатском регионе, добавили в ведомстве. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в Астане.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

россия

китай

монголия

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в мире, россия, китай, монголия, сергей лавров, ван и (политик), батмунхийн батцэцэг, шос, саммит шос в астане – 2024