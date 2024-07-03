В Астане прошла встреча глав МИД России, КНР и Монголии
Лавров в Астане встретился с главами МИД КНР и Монголии
Города мира. Астана. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В столице Казахстана Астане на полях заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра иностранных дел КНР Ван И и министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам наращивания трехстороннего взаимодействия в различных областях, реализации Дорожной карты развития сотрудничества и Программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай, а также приоритетных направлений дальнейшего развития данного перспективного формата", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Стороны констатировали, что совместные усилия трех государств, которые связывают традиции дружбы, добрососедства и взаимного всеобъемлющего стратегического партнерства, способны внести важный вклад в укрепление мира и безопасности в азиатском регионе, добавили в ведомстве.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в Астане.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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