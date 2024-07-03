https://ria.ru/20240703/shos-1957198292.html

Токаев оценил вклад России в усиление потенциала ШОС

Токаев оценил вклад России в усиление потенциала ШОС - РИА Новости, 03.07.2024

Токаев оценил вклад России в усиление потенциала ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад президента РФ Владимира Путина в усиление потенциала Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:41

2024-07-03T18:41

2024-07-03T18:41

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад президента РФ Владимира Путина в усиление потенциала Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "Я не могу не отметить огромный вклад России в усиление потенциала Шанхайской организации сотрудничества. В этой связи на правах председателя (ШОС - ред.) хотел бы выразить Вам благодарность", - сказал Токаев в ходе встречи с Путиным. Президент Казахстана отметил, что в четверг в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет докладывать о работе, которая была проведена под председательством России. "Считаю, что работа была проведена значительная, очень много мероприятий, проводятся реформы самой организации, совершенствуется деятельность ШОС. Она приобрела необходимый авторитет на международной арене. На мой взгляд, это одна из самых успешных международных организаций из тех, которые сейчас существуют", - сказал Токаев. "Она (ШОС) по своей сути демократическая. Соблюдается принцип равенства всех государств", - добавил он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Ранее сообщалось, что на заседании Совета глав государств-участников ШОС в Астане в четверг планируется официально присвоить Белоруссии статус полноправного участника объединения.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

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в мире, россия, казахстан, белоруссия, касым-жомарт токаев, владимир путин, шос