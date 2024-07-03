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Лавров проводит встречу с главой МИД Индии на полях саммита ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
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10:38 03.07.2024 (обновлено: 11:06 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/shos-1957034239.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии на полях саммита ШОС
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии на полях саммита ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии на полях саммита ШОС
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:38
2024-07-03T11:06
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нарендра моди
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саммит шос в астане – 2024
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили в Telegram-канале МИД РФ. "С.В. Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Индии С. Джайшанкаром на полях заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь сказал журналистам, что визит премьера Индии в Россию состоится, идет активная подготовка, стороны согласованно объявят даты. Как заявил 2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, визит "находится в финальной стадии подготовки". Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
https://ria.ru/20240626/alyuminiy-1955480697.html
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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россия, индия, белоруссия, сергей лавров, нарендра моди, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Индия, Белоруссия, Сергей Лавров, Нарендра Моди, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии на полях саммита ШОС

Лавров проводит встречу с главой МИД Индии на полях саммита ШОС в Астане

© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : МИД России/Telegram
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили в Telegram-канале МИД РФ.
«
"С.В. Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Индии С. Джайшанкаром на полях заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
Алюминий - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Индия впервые поставила в Россию алюминий
26 июня, 05:25
Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь сказал журналистам, что визит премьера Индии в Россию состоится, идет активная подготовка, стороны согласованно объявят даты. Как заявил 2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, визит "находится в финальной стадии подготовки".
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
 
РоссияИндияБелоруссияСергей ЛавровНарендра МодиШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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