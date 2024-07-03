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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 03.07.2024

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане с 3 по 4 июля. Лозунг встречи в 2024 году: "Укрепление многостороннего диалога — стремление к... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:00

2024-07-03T09:00

2024-07-03T09:04

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Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане с 3 по 4 июля. Лозунг встречи в 2024 году: "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Ожидается, что в рамках мероприятия участники подпишут 24 документа, а также примут итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства. Кроме того, лидеры могут одобрить предложения по комплексной модернизации ШОС, чтобы придать динамику ее развитию.Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. На данный момент в нее входят девять государств: Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в июне сообщил, что на Астанинском саммите к организации присоединится Белоруссия (сейчас она имеет статус наблюдателя). Смотрите в инфографике Ria.ru, какие цели преследуют члены этого объединения и насколько значим их вес в мировой экономике.

индия

иран

россия

китай

казахстан

киргизия

узбекистан

таджикистан

пакистан

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в мире, саммит шос в астане – 2024, шос, индия, иран, россия, китай, казахстан, киргизия, узбекистан, таджикистан, пакистан, инфографика