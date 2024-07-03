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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане с 3 по 4 июля. Лозунг встречи в 2024 году: "Укрепление многостороннего диалога — стремление к... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:00
2024-07-03T09:00
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инфографика
в мире
саммит шос в астане – 2024
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане с 3 по 4 июля. Лозунг встречи в 2024 году: "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Ожидается, что в рамках мероприятия участники подпишут 24 документа, а также примут итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства. Кроме того, лидеры могут одобрить предложения по комплексной модернизации ШОС, чтобы придать динамику ее развитию.Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. На данный момент в нее входят девять государств: Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в июне сообщил, что на Астанинском саммите к организации присоединится Белоруссия (сейчас она имеет статус наблюдателя). Смотрите в инфографике Ria.ru, какие цели преследуют члены этого объединения и насколько значим их вес в мировой экономике.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, саммит шос в астане – 2024, шос, индия, иран, россия, китай, казахстан, киргизия, узбекистан, таджикистан, пакистан, инфографика
Инфографика, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024, ШОС, Индия, Иран, Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане с 3 по 4 июля. Лозунг встречи в 2024 году: "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Ожидается, что в рамках мероприятия участники подпишут 24 документа, а также примут итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства. Кроме того, лидеры могут одобрить предложения по комплексной модернизации ШОС, чтобы придать динамику ее развитию.
Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. На данный момент в нее входят девять государств: Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в июне сообщил, что на Астанинском саммите к организации присоединится Белоруссия (сейчас она имеет статус наблюдателя). Смотрите в инфографике Ria.ru, какие цели преследуют члены этого объединения и насколько значим их вес в мировой экономике.