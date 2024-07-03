https://ria.ru/20240703/putin-1957000800.html

Путин прилетел в Астану

Путин прилетел в Астану - РИА Новости, 03.07.2024

Путин прилетел в Астану

Президент Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч, сообщается на... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:23

2024-07-03T03:23

2024-07-03T03:54

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч, сообщается на сайте Кремля."Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции.Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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Прибытие Путина в Астану на саммит ШОС Прибытие Путина в Астану на саммит ШОС 2024-07-03T03:23 true PT18M47S

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