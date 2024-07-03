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Путин прилетел в Астану - РИА Новости, 03.07.2024
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03:23 03.07.2024 (обновлено: 03:54 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/putin-1957000800.html
Путин прилетел в Астану
Путин прилетел в Астану - РИА Новости, 03.07.2024
Путин прилетел в Астану
Президент Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч, сообщается на... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T03:23
2024-07-03T03:54
россия
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казахстан
владимир путин
саммит шос в астане – 2024
си цзиньпин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч, сообщается на сайте Кремля."Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции.Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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Прибытие Путина в Астану на саммит ШОС
Прибытие Путина в Астану на саммит ШОС
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россия, шос, в мире, казахстан, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, си цзиньпин, астана, касым-жомарт токаев
Россия, ШОС, В мире, Казахстан, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Си Цзиньпин, Астана, Касым-Жомарт Токаев
Путин прилетел в Астану

Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч, сообщается на сайте Кремля.
"Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
02:18
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции.

Саммит ШОС пройдет 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к миру и развитию".

Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.
По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.

ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Белоруссия станет полноправным членом ШОС.

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РоссияШОСВ миреКазахстанВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024Си ЦзиньпинАстанаКасым-Жомарт Токаев
 
 
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