https://ria.ru/20240703/putin-1957000800.html
Путин прилетел в Астану
Путин прилетел в Астану - РИА Новости, 03.07.2024
Путин прилетел в Астану
Президент Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч, сообщается на... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T03:23
2024-07-03T03:23
2024-07-03T03:54
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч, сообщается на сайте Кремля."Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции.Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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Прибытие Путина в Астану на саммит ШОС
Прибытие Путина в Астану на саммит ШОС
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россия, шос, в мире, казахстан, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, си цзиньпин, астана, касым-жомарт токаев
Россия, ШОС, В мире, Казахстан, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Си Цзиньпин, Астана, Касым-Жомарт Токаев