Рейтинг@Mail.ru
"Пентагон упустил главное". В США раскрыли причину провала ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 03.07.2024 (обновлено: 08:01 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html
"Пентагон упустил главное". В США раскрыли причину провала ВСУ
"Пентагон упустил главное". В США раскрыли причину провала ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
"Пентагон упустил главное". В США раскрыли причину провала ВСУ
"Зацикленность на помощи как на панацее и игнорирование структурных и стратегических проблем, с которыми сталкивается Украина, — короткий путь к катастрофе,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:00
2024-07-03T08:01
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943353417_0:224:2969:1894_1920x0_80_0_0_6eaf931c2c0708fa9ab2a6736c32a9cc.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Давид Нармания. "Зацикленность на помощи как на панацее и игнорирование структурных и стратегических проблем, с которыми сталкивается Украина, — короткий путь к катастрофе, которая не соответствует интересам ни Киева, ни Вашингтона", — убеждает читателей аналитического центра Defense Priorities военный эксперт Майкл ДиМино. О том, почему западное оружие не обеспечило ВСУ преимущество на поле боя, — в материале РИА Новости.Задержка поставок ни при чемО том, что необходимо вступать в переговоры с Россией, на Западе говорят все чаще. В данном случае примечательно, что ДиМино не просто бывший сотрудник ЦРУ, но и экс-советник Пентагона и Объединенного комитета начальников штабов США в Европе по конфликту на Украине, то есть участвовал в разработке стратегии ВСУ в нынешнем противостоянии."Надежды Украины вернуть территорию военной силой не оправдываются, несмотря на поток западной помощи", — отмечает эксперт. При этом в Вашингтоне, по его словам, склонны винить себя в отсутствии результатов, а не задавать более глубокие вопросы. На самом деле причины провалов вовсе не в ограниченности или задержке поставок.В качестве примера ДиМино приводит прошлогоднее контрнаступление ВСУ. "Украину хорошо профинансировали и вооружили современной западной техникой. Многие эксперты считали, что даже без F-16 "силы Киева могли легко сломать сухопутный мост в Крым в течение нескольких месяцев", — напоминает он.Однако за первые две недели ВСУ потеряли почти 20 процентов военной техники, а к концу лета Россия контролировала на 500 квадратных километров больше, чем до контрнаступления.Сейчас, по мнению эксперта, в Вашингтоне наступают на те же грабли: вместо того чтобы искать дипломатические пути урегулирования кризиса, призывают дождаться эффекта от очередных поставок вооружений. И опять ничего не изменится, уверен ДиМино.Слишком мало и слишком старыеКиев обречен прежде всего из-за ограниченности мобилизационного потенциала, объясняет аналитик. "Помощь полезна, только если есть много обученных солдат, способных ею воспользоваться", — пишет он.У Украины их нет: средний возраст военнослужащего ВСУ на фронте сейчас — 43 года. А чтобы был хоть какой-то шанс, Киеву нужно, как утверждал Залужный, еще полмиллиона бойцов.Такими резервами ВСУ не располагают — и новый закон о мобилизации не поможет. По данным киевского издания "Страна.UA", Минобороны Украины планирует поставить под ружье около 100 тысяч человек — каждого четвертого мужчину 1995-1996 годов рождения. Еще 10-20 тысяч наберут в тюрьмах. До полумиллиона очень далеко.Это не говоря уже о качестве пополнения. В мае в украинских СМИ получил огласку случай, произошедший в 125-й бригаде, которая сейчас воюет в Волчанске. Туда прислали 100 новобранцев, но зачислили только троих — остальные оказались непригодны к службе.Россия в силу демографического превосходства, убежден ДиМино, способна куда дольше выдерживать войну на истощение.Русские умеют адаптироватьсяНо и возможности Запада ограничены."После десятилетий неэффективного управления, недостаточного инвестирования и узкой ориентации на "Глобальную войну с террором" и Ближний Восток оборонно-промышленная база США значительно атрофировалась", — отмечает американский эксперт.Именно этим обусловлено кратное превосходство России в артиллерийских снарядах. Сейчас, по подсчетам западных СМИ, их выпускают около трех миллионов в год (в 2025-м ожидают четыре миллиона).А США — 432 тысячи. Европа в прошлом году обещала миллион, план выполнили лишь наполовину."Западная помощь должна опережать боевые потери Киева, чтобы украинская мощь росла, а не поддерживалась на минимальном уровне, — продолжает ДиМино. — Но добиться этого непросто".Киев постоянно ждет от Запада "оружие победы". Но ни "Джавелины", ни HIMARS, ни "Абрамсы" и другие западные танки, ни ATACMS и Storm Shadow не смогли радикально изменить ход боевых действий, а российская армия продемонстрировала такую способность адаптироваться, что каждое следующее "вундерваффе" влияет на общую ситуацию меньше, чем предыдущее.Киев оказался неспособным адаптироваться к западной военной доктрине, считает ДиМино. И цитирует Зеленского, сообщившего, что во время наступления российских войск под Харьковом Сырский был "на ключевых полях сражений, в бригадах и на боевых позициях". "В НАТО главнокомандующий не может заниматься микроменеджментом командиров бригадного уровня", — указывает аналитик.При этом полезность западной модели в Киеве открыто подвергается сомнению — американские СМИ полны рассказов прошедших обучение в странах НАТО украинских солдат и офицеров, которые утверждают, что это им мало помогло.Пора сесть за столВсе это, заключает ДиМино, делает переговоры единственным возможным спасением для Киева. "Теперь ясно, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченное с помощью военной силы, — подчеркивает он. — Не хватает ни живой силы, ни техники для создания достаточной боевой мощи или достижения преимущества в огне, необходимого для наступления".И судя по новостям с дипломатического фронта, с этой картиной постепенно смиряются и на Украине, и на Западе. Вероятно, этим же обусловлены не самые позитивные для Киева итоги "саммита мира" в Швейцарии — следующий раунд имеет смысл проводить только с Россией.Меняется и позиция Зеленского, который в 2022-м собственным указом запретил переговоры с Кремлем. На выходных он заявил, что в Киеве не исключают возможности общения с Москвой — правда, лишь через посредников.Но если Украина никогда не сможет одержать пресловутую "победу на поле боя", способен ли Запад предложить такие условия, которые были бы для России предпочтительнее, чем продолжение конфликта? Ответа на этот вопрос пока нет.
https://ria.ru/20240630/pentagon-1956090790.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943353417_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_2760f86390b489598c5415a6f361ee7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Пентагон упустил главное". В США раскрыли причину провала ВСУ

Американский эксперт назвал помощь Киеву путем к катастрофе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТрофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Давид Нармания. "Зацикленность на помощи как на панацее и игнорирование структурных и стратегических проблем, с которыми сталкивается Украина, — короткий путь к катастрофе, которая не соответствует интересам ни Киева, ни Вашингтона", — убеждает читателей аналитического центра Defense Priorities военный эксперт Майкл ДиМино. О том, почему западное оружие не обеспечило ВСУ преимущество на поле боя, — в материале РИА Новости.

Задержка поставок ни при чем

О том, что необходимо вступать в переговоры с Россией, на Западе говорят все чаще. В данном случае примечательно, что ДиМино не просто бывший сотрудник ЦРУ, но и экс-советник Пентагона и Объединенного комитета начальников штабов США в Европе по конфликту на Украине, то есть участвовал в разработке стратегии ВСУ в нынешнем противостоянии.
"Надежды Украины вернуть территорию военной силой не оправдываются, несмотря на поток западной помощи", — отмечает эксперт. При этом в Вашингтоне, по его словам, склонны винить себя в отсутствии результатов, а не задавать более глубокие вопросы. На самом деле причины провалов вовсе не в ограниченности или задержке поставок.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
В качестве примера ДиМино приводит прошлогоднее контрнаступление ВСУ. "Украину хорошо профинансировали и вооружили современной западной техникой. Многие эксперты считали, что даже без F-16 "силы Киева могли легко сломать сухопутный мост в Крым в течение нескольких месяцев", — напоминает он.
Однако за первые две недели ВСУ потеряли почти 20 процентов военной техники, а к концу лета Россия контролировала на 500 квадратных километров больше, чем до контрнаступления.
Сейчас, по мнению эксперта, в Вашингтоне наступают на те же грабли: вместо того чтобы искать дипломатические пути урегулирования кризиса, призывают дождаться эффекта от очередных поставок вооружений. И опять ничего не изменится, уверен ДиМино.

Слишком мало и слишком старые

Киев обречен прежде всего из-за ограниченности мобилизационного потенциала, объясняет аналитик. "Помощь полезна, только если есть много обученных солдат, способных ею воспользоваться", — пишет он.
У Украины их нет: средний возраст военнослужащего ВСУ на фронте сейчас — 43 года. А чтобы был хоть какой-то шанс, Киеву нужно, как утверждал Залужный, еще полмиллиона бойцов.
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат
Такими резервами ВСУ не располагают — и новый закон о мобилизации не поможет. По данным киевского издания "Страна.UA", Минобороны Украины планирует поставить под ружье около 100 тысяч человек — каждого четвертого мужчину 1995-1996 годов рождения. Еще 10-20 тысяч наберут в тюрьмах. До полумиллиона очень далеко.
Это не говоря уже о качестве пополнения. В мае в украинских СМИ получил огласку случай, произошедший в 125-й бригаде, которая сейчас воюет в Волчанске. Туда прислали 100 новобранцев, но зачислили только троих — остальные оказались непригодны к службе.
Россия в силу демографического превосходства, убежден ДиМино, способна куда дольше выдерживать войну на истощение.

Русские умеют адаптироваться

Но и возможности Запада ограничены.
"После десятилетий неэффективного управления, недостаточного инвестирования и узкой ориентации на "Глобальную войну с террором" и Ближний Восток оборонно-промышленная база США значительно атрофировалась", — отмечает американский эксперт.
Именно этим обусловлено кратное превосходство России в артиллерийских снарядах. Сейчас, по подсчетам западных СМИ, их выпускают около трех миллионов в год (в 2025-м ожидают четыре миллиона).
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСнаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"
А США — 432 тысячи. Европа в прошлом году обещала миллион, план выполнили лишь наполовину.
"Западная помощь должна опережать боевые потери Киева, чтобы украинская мощь росла, а не поддерживалась на минимальном уровне, — продолжает ДиМино. — Но добиться этого непросто".
Киев постоянно ждет от Запада "оружие победы". Но ни "Джавелины", ни HIMARS, ни "Абрамсы" и другие западные танки, ни ATACMS и Storm Shadow не смогли радикально изменить ход боевых действий, а российская армия продемонстрировала такую способность адаптироваться, что каждое следующее "вундерваффе" влияет на общую ситуацию меньше, чем предыдущее.
Киев оказался неспособным адаптироваться к западной военной доктрине, считает ДиМино. И цитирует Зеленского, сообщившего, что во время наступления российских войск под Харьковом Сырский был "на ключевых полях сражений, в бригадах и на боевых позициях". "В НАТО главнокомандующий не может заниматься микроменеджментом командиров бригадного уровня", — указывает аналитик.
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский
При этом полезность западной модели в Киеве открыто подвергается сомнению — американские СМИ полны рассказов прошедших обучение в странах НАТО украинских солдат и офицеров, которые утверждают, что это им мало помогло.

Пора сесть за стол

Все это, заключает ДиМино, делает переговоры единственным возможным спасением для Киева. "Теперь ясно, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченное с помощью военной силы, — подчеркивает он. — Не хватает ни живой силы, ни техники для создания достаточной боевой мощи или достижения преимущества в огне, необходимого для наступления".
И судя по новостям с дипломатического фронта, с этой картиной постепенно смиряются и на Украине, и на Западе. Вероятно, этим же обусловлены не самые позитивные для Киева итоги "саммита мира" в Швейцарии — следующий раунд имеет смысл проводить только с Россией.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Меняется и позиция Зеленского, который в 2022-м собственным указом запретил переговоры с Кремлем. На выходных он заявил, что в Киеве не исключают возможности общения с Москвой — правда, лишь через посредников.
Но если Украина никогда не сможет одержать пресловутую "победу на поле боя", способен ли Запад предложить такие условия, которые были бы для России предпочтительнее, чем продолжение конфликта? Ответа на этот вопрос пока нет.
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
"Несколько целей". Пентагон решил раскрыть все карты
30 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала