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Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 30.06.2024 (обновлено: 20:44 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956491090.html
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 30.06.2024
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:48
2024-06-30T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
оон
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer."Украина может придумать модель (переговоров. — Прим. ред.). Подобная модель была применена первый раз на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а мы договаривались с ООН, а также с Турцией", — сказал Зеленский.Глава киевского режима также уточнил, что посредники должны будут предложить возможные способы решения кризиса, а Киев рассмотрит их предложения и в случае утверждения посредники будут разбирать их с представителями России."Пока что у нас есть только такая модель", — заявил он, в очередной раз высказавшись против прямых переговоров с Москвой.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
https://radiosputnik.ru/20240630/zelenskiy-1956489578.html
https://ria.ru/20240630/eskalatsiya-1956463056.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ООН
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией через посредников

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.
"Украина может придумать модель (переговоров. — Прим. ред.). Подобная модель была применена первый раз на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а мы договаривались с ООН, а также с Турцией", — сказал Зеленский.
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
"Россияне переиграют". Зеленский признал бессилие ЗРК Patriot в зоне СВО
Вчера, 18:28
Глава киевского режима также уточнил, что посредники должны будут предложить возможные способы решения кризиса, а Киев рассмотрит их предложения и в случае утверждения посредники будут разбирать их с представителями России.
"Пока что у нас есть только такая модель", — заявил он, в очередной раз высказавшись против прямых переговоров с Москвой.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийООН
 
 
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