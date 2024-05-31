https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html

"Последняя попытка все изменить": Макрон придумал, как победить Москву

"Последняя попытка все изменить": Макрон придумал, как победить Москву - РИА Новости, 31.05.2024

"Последняя попытка все изменить": Макрон придумал, как победить Москву

Расширение фронта и острые проблемы на разных его участках вынуждают украинские власти искать срочное решение для стабилизации положения. Из вариантов: удары... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:00

2024-05-31T11:45

специальная военная операция на украине

украина

франция

польша

эммануэль макрон

александр сырский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Расширение фронта и острые проблемы на разных его участках вынуждают украинские власти искать срочное решение для стабилизации положения. Из вариантов: удары вглубь России и более активное вовлечение в конфликт западных стран. О том, с какими трудностями при их реализации сталкивается Киев, — в материале РИА Новости.Кадровый голодДля обороны на Харьковском направлении ВСУ вынуждены подтягивать резервы из тыла и с других участков фронта. Причина проста: мобилизация еще не достигла нужных темпов, а поступающее пополнение не готово к активным боевым действиям. Как минимум об этом свидетельствует случай, о котором рассказал главред украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов.По его словам, в 125-ю бригаду ВСУ, которая сейчас пытается организовать оборону в Волчанске, прислали 100 человек."Однако выяснилось, что эти люди непригодны для службы. Из всех прибывших в состав бригады зачислили только троих, — сообщил он. — То есть кто-то отчитался, что это подразделение пополняется, все бумажки пошли, доклады пошли, а все это фейк".Еще одно подтверждение нехватки людей — сокращение сроков подготовки мобилизованных с двух месяцев до полутора. Кроме того, киевские власти развернули кампанию по вербовке заключенных. Но и на этом не остановились."Элегантное" и опасное решениеВ последние несколько дней Киев и его западные союзники все активнее обсуждают возможность отправки войск стран НАТО на Украину. Ожидаемо дальше всех зашел президент Франции Эммануэль Макрон, который и раньше высказывался по этой теме.В понедельник главком ВСУ Александр Сырский впервые официально заявил о скором прибытии французских военных инструкторов на Украину. До этого западные офицеры занимались с личным составом ВСУ исключительно за рубежом."Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом, — сказал Сырский. — Верю, что решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту".Но речь не только об инструкторах. В середине апреля распространилась информация о том, что в подконтрольном ВСУ Славянске российские войска нанесли удар по французским операторам САУ CAESAR. А на этой неделе в СМИ публиковалась фотография убитого на Донецком направлении наемника в форме с шевроном Второго парашютного полка Иностранного легиона Франции.Тем не менее Сырского в Париже опровергли. Сперва Министерство обороны Франции уточнило, что этот вопрос еще прорабатывается. А затем и сам президент Пятой республики назвал выступления киевского главкома "несогласованными и неудачными".И добавил, что детальнее обсудить формат поддержки Украины он намерен непосредственно с Зеленским, когда тот 6-7 июня приедет во Францию по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.Не только французыПри этом, по сведениям СМИ, сама идея все еще лежит на столе."Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней, — отмечает Le Monde. — В Елисейском дворце хотят создать коалицию стран, желающих обучать солдат ВСУ на их родине".В первую партию войдут несколько десятков специалистов, а затем их число вырастет до сотен, продолжает издание. Они займутся подготовкой саперов и мотострелков. К коалиции присоединятся Литва, Эстония, Великобритания и другие страны."Мы не должны исключать ни один вариант. Пусть Путин гадает, что мы собираемся делать", — прокомментировал складывающуюся ситуацию глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.Как указывает Spiegel, условия отправки войск на Украину из Прибалтики и Польши аналогичны тем, которые ранее озвучивал Макрон. "Если Россия совершит стратегический прорыв по причине того, что Запад помогает Киеву спустя рукава, обстановка может значительно ухудшиться. Страны Балтии и Польша не намерены ждать, пока российская армия окажется на их границе, они пошлют собственные войска на Украину", — пишут авторы немецкого издания.Однако есть и страны, которые против подобной инициативы: США, Германия и Испания не раз подчеркивали, что ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину.По "старым" регионамЕще одна тема, которую все активнее обсуждают на фоне проблем ВСУ на фронте, — удары вглубь территории России. Формально Запад раньше запрещал использовать для этого свое оружие.Готовность отказаться от подобных ограничений уже выразили Великобритания, Франция, Польша, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Дания, Канада, Литва, Латвия и Эстония.И, как утверждают в The New York Times, к ним скоро присоединятся США. "Байден приближается к тому, что станет одним из самых важных решений в войне на Украине, — отмене запрета на удары американским оружием по территории России", — сообщает издание.То же самое, как отмечает Politico, касается и Олафа Шольца. На переговорах с Макроном он сказал, что Украина может использовать немецкое оружие "в рамках международного права". Поскольку Москва — агрессор, как считают в Берлине, это право позволяет обстреливать Россию.Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддерживает удары по целям вне зоны конфликта, но считает, что отправлять войска на Украину не стоит.В России со скепсисом воспринимают "публичную дискуссию" на эту тему. "Американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта, — напомнил глава МИД Сергей Лавров. — Поэтому то, что американцы пытаются для своего общественного мнения или для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать или показывать, что решение еще не принято, это все, по-моему, уловки".Высказался и Владимир Путин. "Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах — они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют, — заявил президент. — Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории".Понятно, что усиление интенсивности ударов по российской территории, не говоря уже о присутствии западных войск на Украине, пусть и на первое время в качестве инструкторов, льет воду на мельницу эскалации конфликта. А это может привести к неожиданным для Запада последствиям.

https://ria.ru/20240524/sodol-1947950253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, франция, польша, эммануэль макрон, александр сырский, вооруженные силы украины, нато