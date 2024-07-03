https://ria.ru/20240703/peregovory-1957225352.html

Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков

Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024

Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков

Тема Украины обсуждалась на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, но турецкий лидер не может стать посредником на... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:15

2024-07-03T21:15

2024-07-03T21:27

специальная военная операция на украине

украина

турция

саммит шос в астане – 2024

в мире

россия

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тема Украины обсуждалась на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, но турецкий лидер не может стать посредником на переговорах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин и Эрдоган в среду провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане."Нет, не возможно", - заявил Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос о том, возможно ли, что Эрдоган станет посредником на переговорах по Украине.Представитель Кремля при этом подтвердил, что тема Украины обсуждалась на встрече двух лидеров в Астане."Обсуждалась, да", - ответил он.

https://ria.ru/20240703/erdogan-1957167669.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

турция

россия

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