https://ria.ru/20240703/peregovory-1957225352.html
Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков
Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024
Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков
Тема Украины обсуждалась на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, но турецкий лидер не может стать посредником на... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:15
2024-07-03T21:15
2024-07-03T21:27
специальная военная операция на украине
украина
турция
саммит шос в астане – 2024
в мире
россия
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тема Украины обсуждалась на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, но турецкий лидер не может стать посредником на переговорах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин и Эрдоган в среду провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане."Нет, не возможно", - заявил Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос о том, возможно ли, что Эрдоган станет посредником на переговорах по Украине.Представитель Кремля при этом подтвердил, что тема Украины обсуждалась на встрече двух лидеров в Астане."Обсуждалась, да", - ответил он.
https://ria.ru/20240703/erdogan-1957167669.html
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Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков
Песков: президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной