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Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 03.07.2024 (обновлено: 21:27 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/peregovory-1957225352.html
Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков
Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2024
Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков
Тема Украины обсуждалась на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, но турецкий лидер не может стать посредником на... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:15
2024-07-03T21:27
специальная военная операция на украине
украина
турция
саммит шос в астане – 2024
в мире
россия
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тема Украины обсуждалась на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, но турецкий лидер не может стать посредником на переговорах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин и Эрдоган в среду провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане."Нет, не возможно", - заявил Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос о том, возможно ли, что Эрдоган станет посредником на переговорах по Украине.Представитель Кремля при этом подтвердил, что тема Украины обсуждалась на встрече двух лидеров в Астане."Обсуждалась, да", - ответил он.
https://ria.ru/20240703/erdogan-1957167669.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, турция, саммит шос в астане – 2024, в мире, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, владимир путин, шос
Специальная военная операция на Украине, Украина, Турция, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС
Эрдоган не может стать посредником в переговорах с Украиной, заявил Песков

Песков: президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тема Украины обсуждалась на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, но турецкий лидер не может стать посредником на переговорах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
На Украине возможен мир, который удовлетворит обе стороны, заявил Эрдоган
Вчера, 16:54
"Нет, не возможно", - заявил Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос о том, возможно ли, что Эрдоган станет посредником на переговорах по Украине.
Представитель Кремля при этом подтвердил, что тема Украины обсуждалась на встрече двух лидеров в Астане.
"Обсуждалась, да", - ответил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаТурцияСаммит ШОС в Астане – 2024В миреРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковВладимир ПутинШОС
 
 
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