https://ria.ru/20240703/minsk-1957042998.html

Белоусов посетил парад в Минске

Белоусов посетил парад в Минске - РИА Новости, 03.07.2024

Белоусов посетил парад в Минске

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил парад, посвященный 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, следует из трансляции белорусских... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:14

2024-07-03T11:14

2024-07-03T11:43

россия

минск

китай

андрей белоусов

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил парад, посвященный 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, следует из трансляции белорусских телеканалов. Также на трибунах можно увидеть председателя Госдумы Вячеслава Володина. Военный парад проходит у стелы "Минск - город-герой". В торжественном мероприятии принимают участие военнослужащие РФ Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Белоусов прибыл в Минск накануне, сегодня здесь пройдет заседание совета министров обороны стран СНГ.

https://ria.ru/20240703/minsk-1956607700.html

россия

минск

китай

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россия, минск, китай, андрей белоусов