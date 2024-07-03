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Белоусов посетил парад в Минске - РИА Новости, 03.07.2024
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11:14 03.07.2024 (обновлено: 11:43 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/minsk-1957042998.html
Белоусов посетил парад в Минске
Белоусов посетил парад в Минске - РИА Новости, 03.07.2024
Белоусов посетил парад в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил парад, посвященный 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, следует из трансляции белорусских... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:14
2024-07-03T11:43
россия
минск
китай
андрей белоусов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил парад, посвященный 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, следует из трансляции белорусских телеканалов. Также на трибунах можно увидеть председателя Госдумы Вячеслава Володина. Военный парад проходит у стелы "Минск - город-герой". В торжественном мероприятии принимают участие военнослужащие РФ Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Белоусов прибыл в Минск накануне, сегодня здесь пройдет заседание совета министров обороны стран СНГ.
https://ria.ru/20240703/minsk-1956607700.html
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россия, минск, китай, андрей белоусов
Россия, Минск, Китай, Андрей Белоусов
Белоусов посетил парад в Минске

Министр обороны Белоусов посетил парад, посвященный 80-летию освобождения Минска

© Фото : пресс-служба Президента БелоруссииВо время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
Во время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служба Президента Белоруссии
Во время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил парад, посвященный 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, следует из трансляции белорусских телеканалов.
Также на трибунах можно увидеть председателя Госдумы Вячеслава Володина.
© РИА НовостиПарад в Минске в честь Дня независимости республики
Парад в Минске в честь Дня независимости республики - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости
Парад в Минске в честь Дня независимости республики
Военный парад проходит у стелы "Минск - город-герой". В торжественном мероприятии принимают участие военнослужащие РФ Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Белоусов прибыл в Минск накануне, сегодня здесь пройдет заседание совета министров обороны стран СНГ.
Картина Минск 3 июля 1944 года (День освобождения города от фашистских захватчиков) художника Валентина Волкова - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков (1944)
Вчера, 01:44
 
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