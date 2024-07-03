https://ria.ru/20240703/minsk-1957042998.html
Белоусов посетил парад в Минске
Белоусов посетил парад в Минске - РИА Новости, 03.07.2024
Белоусов посетил парад в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил парад, посвященный 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, следует из трансляции белорусских... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:14
2024-07-03T11:14
2024-07-03T11:43
россия
минск
китай
андрей белоусов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил парад, посвященный 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, следует из трансляции белорусских телеканалов. Также на трибунах можно увидеть председателя Госдумы Вячеслава Володина. Военный парад проходит у стелы "Минск - город-герой". В торжественном мероприятии принимают участие военнослужащие РФ Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Белоусов прибыл в Минск накануне, сегодня здесь пройдет заседание совета министров обороны стран СНГ.
https://ria.ru/20240703/minsk-1956607700.html
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россия, минск, китай, андрей белоусов
Россия, Минск, Китай, Андрей Белоусов
Белоусов посетил парад в Минске
Министр обороны Белоусов посетил парад, посвященный 80-летию освобождения Минска