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Глава Дагестана передал госнаграды родным убитого террористами священника - РИА Новости, 03.07.2024
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15:50 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/dagestan-1957140931.html
Глава Дагестана передал госнаграды родным убитого террористами священника
Глава Дагестана передал госнаграды родным убитого террористами священника - РИА Новости, 03.07.2024
Глава Дагестана передал госнаграды родным убитого террористами священника
Глава Дагестана Сергей Меликов передал госнаграды родным протоиерея Николая Котельникова и охранника кафедрального собора Махачкалы Михаила Вавилина, убитых... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:50
2024-07-03T15:50
махачкала
дербент
россия
николай котельников (священник)
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов передал госнаграды родным протоиерея Николая Котельникова и охранника кафедрального собора Махачкалы Михаила Вавилина, убитых террористами, сообщила пресс-служба главы республики. Указом президента России священник Николай Котельников награжден орденом Мужества (посмертно), Михаил Вавилин – медалью "За отвагу". "Атакующие хладнокровно убили протоиерея Николая Котельникова, который более 45 лет жил и работал в Дербенте. У нас в Дагестане к святым людям вне зависимости от нации или веры – особое уважение. Это люди чистой души и отношений, которые всегда готовы помочь словом и делом. Вечная ему память", – приводит слова главы Дагестана пресс-служба. Кроме того, Меликов передал полицейским и родным погибших 23 июня ордена Мужества, медали "За храбрость" II степени и "За проявленное мужество". Церемония прошла в историческом парке "Россия – моя история". В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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махачкала, дербент, россия, николай котельников (священник), вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Дербент, Россия, Николай Котельников (священник), Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Глава Дагестана передал госнаграды родным убитого террористами священника

Меликов передал госнаграды родным убитых в Дагестане священника и охранника

© AP PhotoЖенщины возлагают цветы к импровизированному мемориалу перед Свято-Успенским собором в Махачкале
Женщины возлагают цветы к импровизированному мемориалу перед Свято-Успенским собором в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo
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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов передал госнаграды родным протоиерея Николая Котельникова и охранника кафедрального собора Махачкалы Михаила Вавилина, убитых террористами, сообщила пресс-служба главы республики.
Указом президента России священник Николай Котельников награжден орденом Мужества (посмертно), Михаил Вавилин – медалью "За отвагу".
«
"Атакующие хладнокровно убили протоиерея Николая Котельникова, который более 45 лет жил и работал в Дербенте. У нас в Дагестане к святым людям вне зависимости от нации или веры – особое уважение. Это люди чистой души и отношений, которые всегда готовы помочь словом и делом. Вечная ему память", – приводит слова главы Дагестана пресс-служба.
Кроме того, Меликов передал полицейским и родным погибших 23 июня ордена Мужества, медали "За храбрость" II степени и "За проявленное мужество". Церемония прошла в историческом парке "Россия – моя история".
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
Полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане, наградили
25 июня, 21:35
 
МахачкалаДербентРоссияНиколай Котельников (священник)Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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