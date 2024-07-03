https://ria.ru/20240703/dagestan-1957140931.html

Глава Дагестана передал госнаграды родным убитого террористами священника

Глава Дагестана передал госнаграды родным убитого террористами священника - РИА Новости, 03.07.2024

Глава Дагестана передал госнаграды родным убитого террористами священника

Глава Дагестана Сергей Меликов передал госнаграды родным протоиерея Николая Котельникова и охранника кафедрального собора Махачкалы Михаила Вавилина, убитых... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:50

2024-07-03T15:50

2024-07-03T15:50

махачкала

дербент

россия

николай котельников (священник)

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов передал госнаграды родным протоиерея Николая Котельникова и охранника кафедрального собора Махачкалы Михаила Вавилина, убитых террористами, сообщила пресс-служба главы республики. Указом президента России священник Николай Котельников награжден орденом Мужества (посмертно), Михаил Вавилин – медалью "За отвагу". "Атакующие хладнокровно убили протоиерея Николая Котельникова, который более 45 лет жил и работал в Дербенте. У нас в Дагестане к святым людям вне зависимости от нации или веры – особое уважение. Это люди чистой души и отношений, которые всегда готовы помочь словом и делом. Вечная ему память", – приводит слова главы Дагестана пресс-служба. Кроме того, Меликов передал полицейским и родным погибших 23 июня ордена Мужества, медали "За храбрость" II степени и "За проявленное мужество". Церемония прошла в историческом парке "Россия – моя история". В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/nagrada-1955449086.html

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махачкала, дербент, россия, николай котельников (священник), вооруженные нападения в дербенте и махачкале