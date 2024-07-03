https://ria.ru/20240703/baatbatar-1957170863.html

Баатбатар: олимпийские чемпионы Монголии начинали на Играх "Дети Азии"

Баатбатар: олимпийские чемпионы Монголии начинали на Играх "Дети Азии" - РИА Новости, 03.07.2024

Баатбатар: олимпийские чемпионы Монголии начинали на Играх "Дети Азии"

Первый международный старт многих олимпийских призеров и чемпионов из Монголии был совершен на Играх "Дети Азии", сообщил руководитель делегации Монголии на... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:01

2024-07-03T17:01

2024-07-03T17:01

viii международные спортивные игры "дети азии"

олимпийские игры

монголия

азия

якутск

дети азии

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Первый международный старт многих олимпийских призеров и чемпионов из Монголии был совершен на Играх "Дети Азии", сообщил руководитель делегации Монголии на Играх, директор центра спортивной медицины и научных исследований Монголии Эрденеванчик Баатбатар. Генеральный директор Международного комитета "Дети Азии" Гаврил Цыпандин провел встречу с директором центра спортивной медицины и научных исследований Монголии Эрденеванчиком Баатбатаром. Цыпандин поприветствовал почетного гостя и отметил высокую роль участия команды Монголии на VIII Играх "Дети Азии". "Мы очень рады, что несмотря на все трудности, сборная Монголии в очередной раз принимает участие в Играх "Дети Азии". Стоит отметить, что эта команда соревнуется в Играх с 1996 года и не пропустила ни одного года проведения соревнований. Это очень важно для нас. Мы и в дальнейшем будем продолжать сотрудничество и развивать детско-юношеский спорт в наших государствах", — приводит пресс-служба оргкомитета Игр слова Цыпандина. В свою очередь, Баатбатар сообщил, что о Якутии знает не понаслышке. Свое высшее образование он получил в Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта. "За время своего обучения в Якутии здесь неоднократно проводились Игры "Дети Азии" и мне всегда было очень интересно наблюдать за ними. Так, в 2008 году я был как зритель, а в 2012 году уже стал волонтером и сопровождал сборную Монголии в качестве переводчика и всячески им помогал освоиться. В 2016 году я уже приехал в Якутию в качестве представителя делегации Монголии, а в этот раз я являюсь руководителем всей делегации. Мне всегда очень приятно возвращаться сюда, потому что я считаю Якутию своей второй родиной", — отметил Баатбатар. По его словам, первый международный старт многих олимпийских призеров и чемпионов из Монголии был совершен именно на Играх "Дети Азии". "Мы очень благодарны якутскому народу за такие прекрасные соревнования. Для нас "Дети Азии" всегда будут одними из самых важных спортивных событий. На следующие Игры мы постараемся привезти еще больше спортсменов", — сказал Эрденеванчик Баатбатар. В состав сборной Монголии на VIII Играх "Дети Азии" вошли 63 спортсмена по 9 видам спорта. VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран: Россия, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Таиланд, Азербайджан, КНДР, Кыргыстан, Монголия, Таджикистан, Сирия и пр. Всего планируется разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.

https://ria.ru/20240319/tseremoniya-1934268821.html

https://ria.ru/20240524/sportsmeny-1948094318.html

https://rsport.ria.ru/20231213/deti-azii-1915649707.html

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азия

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

олимпийские игры, монголия, азия, якутск, дети азии