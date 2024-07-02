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Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/zona-1956970599.html
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины - РИА Новости, 02.07.2024
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:36
2024-07-02T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
польша
ольга стефанишина
андерс фог расмуссен
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Нечего (сказать - ред.) об этом сейчас", - сообщил он журналистам, комментируя призывы Украины создать бесполетную зону над частью территории Украины. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников передавало, что Киев подталкивает союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии. Неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности сообщил агентству, что Киев продолжает переговоры с западными союзниками о бесполетной зоне над западной Украиной с использованием систем Patriot в Польше или Румынии. При этом он отметил, что это непростое решение. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине. Позднее действующий тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью систем ПВО альянса.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, украина, киев, польша, ольга стефанишина, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Польша, Ольга Стефанишина, Андерс Фог Расмуссен, Йенс Столтенберг, НАТО
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины

Госдеп отказался обсуждать возможность бесполетной зоны над частью Украины

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Нечего (сказать - ред.) об этом сейчас", - сообщил он журналистам, комментируя призывы Украины создать бесполетную зону над частью территории Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников передавало, что Киев подталкивает союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности сообщил агентству, что Киев продолжает переговоры с западными союзниками о бесполетной зоне над западной Украиной с использованием систем Patriot в Польше или Румынии. При этом он отметил, что это непростое решение.
Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине. Позднее действующий тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью систем ПВО альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПольшаОльга СтефанишинаАндерс Фог РасмуссенЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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