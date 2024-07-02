https://ria.ru/20240702/zona-1956970599.html

Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины

Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины - РИА Новости, 02.07.2024

Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины

США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T21:36

2024-07-02T21:36

2024-07-02T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

польша

ольга стефанишина

андерс фог расмуссен

йенс столтенберг

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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Нечего (сказать - ред.) об этом сейчас", - сообщил он журналистам, комментируя призывы Украины создать бесполетную зону над частью территории Украины. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников передавало, что Киев подталкивает союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии. Неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности сообщил агентству, что Киев продолжает переговоры с западными союзниками о бесполетной зоне над западной Украиной с использованием систем Patriot в Польше или Румынии. При этом он отметил, что это непростое решение. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине. Позднее действующий тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью систем ПВО альянса.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

украина

киев

польша

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в мире, украина, киев, польша, ольга стефанишина, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, нато