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Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины - РИА Новости, 02.07.2024
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:36
2024-07-02T21:36
2024-07-02T21:36
специальная военная операция на украине
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ольга стефанишина
андерс фог расмуссен
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Нечего (сказать - ред.) об этом сейчас", - сообщил он журналистам, комментируя призывы Украины создать бесполетную зону над частью территории Украины. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников передавало, что Киев подталкивает союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии. Неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности сообщил агентству, что Киев продолжает переговоры с западными союзниками о бесполетной зоне над западной Украиной с использованием систем Patriot в Польше или Румынии. При этом он отметил, что это непростое решение. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине. Позднее действующий тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью систем ПВО альянса.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Польша, Ольга Стефанишина, Андерс Фог Расмуссен, Йенс Столтенберг, НАТО
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
Госдеп отказался обсуждать возможность бесполетной зоны над частью Украины