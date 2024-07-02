https://ria.ru/20240702/ushakov-1956921056.html
Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется
Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется - РИА Новости, 02.07.2024
Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется
Отдельной двусторонней встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко "на полях" саммита ШОС в Астане не планируется, но лидеры... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:10
2024-07-02T17:10
2024-07-02T17:46
россия
белоруссия
астана
юрий ушаков
владимир путин
александр лукашенко
шос
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911406496_0:30:2823:1618_1920x0_80_0_0_47a9249a06e9410e62461c4b8224a8af.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отдельной двусторонней встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко "на полях" саммита ШОС в Астане не планируется, но лидеры найдут время пообщаться, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы недавно были в Белоруссии, у нас постоянный диалог ведется. Естественно, что лидеры встретятся, но специальной двусторонней встречи, то есть, двусторонних переговоров, в Астане не планируем", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20240702/povestka-1956855903.html
россия
белоруссия
астана
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911406496_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3401c44630f074daadaf858a0bf706cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, астана, юрий ушаков, владимир путин, александр лукашенко, шос, казахстан, в мире, саммит шос в астане – 2024
Россия, Белоруссия, Астана, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ШОС, Казахстан, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется
Ушаков: отдельной встречи Путина и Лукашенко на полях саммита ШОС не планируется