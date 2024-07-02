https://ria.ru/20240702/ushakov-1956921056.html

Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется

Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется - РИА Новости, 02.07.2024

Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется

Отдельной двусторонней встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко "на полях" саммита ШОС в Астане не планируется, но лидеры... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:10

2024-07-02T17:10

2024-07-02T17:46

россия

белоруссия

астана

юрий ушаков

владимир путин

александр лукашенко

шос

казахстан

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отдельной двусторонней встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко "на полях" саммита ШОС в Астане не планируется, но лидеры найдут время пообщаться, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы недавно были в Белоруссии, у нас постоянный диалог ведется. Естественно, что лидеры встретятся, но специальной двусторонней встречи, то есть, двусторонних переговоров, в Астане не планируем", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20240702/povestka-1956855903.html

россия

белоруссия

астана

казахстан

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