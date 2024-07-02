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Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется - РИА Новости, 02.07.2024
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17:10 02.07.2024 (обновлено: 17:46 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ushakov-1956921056.html
Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется
Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется - РИА Новости, 02.07.2024
Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется
Отдельной двусторонней встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко "на полях" саммита ШОС в Астане не планируется, но лидеры... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:10
2024-07-02T17:46
россия
белоруссия
астана
юрий ушаков
владимир путин
александр лукашенко
шос
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отдельной двусторонней встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко "на полях" саммита ШОС в Астане не планируется, но лидеры найдут время пообщаться, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы недавно были в Белоруссии, у нас постоянный диалог ведется. Естественно, что лидеры встретятся, но специальной двусторонней встречи, то есть, двусторонних переговоров, в Астане не планируем", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, белоруссия, астана, юрий ушаков, владимир путин, александр лукашенко, шос, казахстан, в мире, саммит шос в астане – 2024
Россия, Белоруссия, Астана, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ШОС, Казахстан, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется

Ушаков: отдельной встречи Путина и Лукашенко на полях саммита ШОС не планируется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отдельной двусторонней встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко "на полях" саммита ШОС в Астане не планируется, но лидеры найдут время пообщаться, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы недавно были в Белоруссии, у нас постоянный диалог ведется. Естественно, что лидеры встретятся, но специальной двусторонней встречи, то есть, двусторонних переговоров, в Астане не планируем", - сказал Ушаков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Песков заявил о напряженной повестке дня на предстоящем саммите ШОС
Вчера, 13:49
 
РоссияБелоруссияАстанаЮрий УшаковВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоШОСКазахстанВ миреСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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