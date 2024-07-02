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Из-за непогоды в Ленинградской области погибли два человека - РИА Новости, 02.07.2024
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10:55 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/uragan-1956811807.html
Из-за непогоды в Ленинградской области погибли два человека
Из-за непогоды в Ленинградской области погибли два человека - РИА Новости, 02.07.2024
Из-за непогоды в Ленинградской области погибли два человека
Шесть человек пострадали при прохождении мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра со скоростью до 31 метра в секунду, в Санкт-Петербурге и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:55
2024-07-02T10:55
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали при прохождении мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра со скоростью до 31 метра в секунду, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, еще двое погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате падения деревьев пострадали восемь человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшие от стихии госпитализированы в больницы.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Из-за непогоды в Ленинградской области погибли два человека

В Ленинградской области шесть человек пострадали при урагане, еще двое погибли

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС во время ликвидации последствий урагана в Санкт-Петербурге
Сотрудник МЧС во время ликвидации последствий урагана в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС во время ликвидации последствий урагана в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали при прохождении мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра со скоростью до 31 метра в секунду, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, еще двое погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате падения деревьев пострадали восемь человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие от стихии госпитализированы в больницы.
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