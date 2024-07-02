https://ria.ru/20240702/smertnost-1956784941.html
В России снизилась смертность онкопациентов в первый год болезни
В России снизилась смертность онкопациентов в первый год болезни - РИА Новости, 02.07.2024
В России снизилась смертность онкопациентов в первый год болезни
Смертность пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год после постановки диагноза снизилась в России с 23% в 2015 году до 18% в 2023, заявил в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:47
2024-07-02T08:47
2024-07-02T08:47
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Смертность пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год после постановки диагноза снизилась в России с 23% в 2015 году до 18% в 2023, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями наоборот снижается с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году. В 2023 году показатель одногодичной летальности больных ниже показателя 2022 года на 4,7%", - сказал он. Каприн отметил, что выявляемость онкологических заболеваний улучшается, прирост этого показателя по сравнению с 2021 годом составил 8%, всего в 2023 году злокачественные новообразования впервые в жизни были выявлены у 674 587 человек. Причем в 60% случаев онкология была обнаружена на первой-второй стадиях. По его словам, отмечается положительная динамика по такому целевому показателю, как удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять и более лет. В 2023 году этот показатель составил 58,8%, его прирост - 1,2%, пояснил специалист.
https://ria.ru/20240702/ssha-1956776567.html
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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук
В России снизилась смертность онкопациентов в первый год болезни
Академик Каприн: смертность онкопациентов в первый год болезни снизилась до 18%
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Смертность пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год после постановки диагноза снизилась в России с 23% в 2015 году до 18% в 2023, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями наоборот снижается с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году. В 2023 году показатель одногодичной летальности больных ниже показателя 2022 года на 4,7%", - сказал он.
Каприн отметил, что выявляемость онкологических заболеваний улучшается, прирост этого показателя по сравнению с 2021 годом составил 8%, всего в 2023 году злокачественные новообразования впервые в жизни были выявлены у 674 587 человек. Причем в 60% случаев онкология была обнаружена на первой-второй стадиях.
По его словам, отмечается положительная динамика по такому целевому показателю, как удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять и более лет. В 2023 году этот показатель составил 58,8%, его прирост - 1,2%, пояснил специалист.