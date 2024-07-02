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Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС - РИА Новости, 02.07.2024
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17:16 02.07.2024 (обновлено: 17:46 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/shos-1956923675.html
Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС
Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС - РИА Новости, 02.07.2024
Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС
Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - это важное политическое событие, считает помощник президента по международным делам Юрий... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:16
2024-07-02T17:46
в мире
белоруссия
астана
иран
юрий ушаков
александр лукашенко
шос
саммит шос в астане – 2024
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - это важное политическое событие, считает помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "Мы считаем, что присоединение Белоруссии к ШОС - это весьма значимое политическое событие", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что в самом начале заседания в Астане будут официально подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию. "И будет предоставлен Белоруссии статус полноправного члена ШОС", - сказал Ушаков. Таким образом, президент республики Александр Лукашенко сможет принять участие в заседании совета глав государств ШОС и выступить на нём, рассказал представитель Кремля. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
https://ria.ru/20240702/shos-1956921332.html
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в мире, белоруссия, астана, иран, юрий ушаков, александр лукашенко, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Белоруссия, Астана, Иран, Юрий Ушаков, Александр Лукашенко, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС

Ушаков назвал присоединение Белоруссии к ШОС важным политическим событием

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - это важное политическое событие, считает помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Флаги стран-участниц ШОС
Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане
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"Мы считаем, что присоединение Белоруссии к ШОС - это весьма значимое политическое событие", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что в самом начале заседания в Астане будут официально подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию.
"И будет предоставлен Белоруссии статус полноправного члена ШОС", - сказал Ушаков.
Таким образом, президент республики Александр Лукашенко сможет принять участие в заседании совета глав государств ШОС и выступить на нём, рассказал представитель Кремля.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
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В миреБелоруссияАстанаИранЮрий УшаковАлександр ЛукашенкоШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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