https://ria.ru/20240702/shos-1956923675.html

Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС

Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС - РИА Новости, 02.07.2024

Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС

Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - это важное политическое событие, считает помощник президента по международным делам Юрий... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:16

2024-07-02T17:16

2024-07-02T17:46

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белоруссия

астана

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юрий ушаков

александр лукашенко

шос

саммит шос в астане – 2024

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - это важное политическое событие, считает помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "Мы считаем, что присоединение Белоруссии к ШОС - это весьма значимое политическое событие", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что в самом начале заседания в Астане будут официально подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию. "И будет предоставлен Белоруссии статус полноправного члена ШОС", - сказал Ушаков. Таким образом, президент республики Александр Лукашенко сможет принять участие в заседании совета глав государств ШОС и выступить на нём, рассказал представитель Кремля. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.

https://ria.ru/20240702/shos-1956921332.html

https://ria.ru/20240628/shos-1956016601.html

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в мире, белоруссия, астана, иран, юрий ушаков, александр лукашенко, шос, саммит шос в астане – 2024