Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС
Ушаков назвал присоединение Белоруссии к ШОС важным политическим событием
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - это важное политическое событие, считает помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
"Мы считаем, что присоединение Белоруссии к ШОС - это весьма значимое политическое событие", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что в самом начале заседания в Астане будут официально подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию.
"И будет предоставлен Белоруссии статус полноправного члена ШОС", - сказал Ушаков.
Таким образом, президент республики Александр Лукашенко сможет принять участие в заседании совета глав государств ШОС и выступить на нём, рассказал представитель Кремля.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.