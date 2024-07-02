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Участники саммита ШОС подпишут 24 совместных документа - РИА Новости, 02.07.2024
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17:08 02.07.2024 (обновлено: 17:45 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/shos-1956920612.html
Участники саммита ШОС подпишут 24 совместных документа
Участники саммита ШОС подпишут 24 совместных документа - РИА Новости, 02.07.2024
Участники саммита ШОС подпишут 24 совместных документа
Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:08
2024-07-02T17:45
в мире
белоруссия
астана
афганистан
юрий ушаков
шос
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "По традиции, центральным итоговым документом станет итоговая декларация Совета глав государств. На этот раз по названию города проведения она называется Астанинская декларация. В этом документе найдут отражение консолидированные подходы стран-участниц к актуальным региональным и международным проблемам... Ожидается, что где-то лидеры примут, мы посчитали, 24 документа", - рассказал Ушаков. Среди прочих будет подписано решение об утверждении инициативы "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", в котором лидеры подтвердят свою приверженность формированию "более представительного, демократического, справедливого многополярного порядка" при центральной координирующей роли ООН, добавил представитель Кремля. Кроме этого, участники саммита планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к реалиям сегодняшнего дня. "Цель - придать дополнительную динамику работе органов ШОС, реформировать механизмы обеспечения безопасности и также проработать алгоритмы более тесного взаимодействия с партнерами", - сообщил Ушаков. Главы государств также примут заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, будут обновлены программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму и Антинаркотическая стратегия на среднесрочную перспективу. Рассмотрят участники саммита и ситуацию в Афганистане. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html
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в мире, белоруссия, астана, афганистан, юрий ушаков, шос, оон, политика, саммит шос в астане – 2024
В мире, Белоруссия, Астана, Афганистан, Юрий Ушаков, ШОС, ООН, Политика, Саммит ШОС в Астане – 2024
Участники саммита ШОС подпишут 24 совместных документа

Ушаков: участники саммита ШОС 3-4 июля в Астане подпишут 24 совместных документа

© РИА НовостиФлаги стран-участников ШОС
Флаги стран-участников ШОС - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости
Флаги стран-участников ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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"По традиции, центральным итоговым документом станет итоговая декларация Совета глав государств. На этот раз по названию города проведения она называется Астанинская декларация. В этом документе найдут отражение консолидированные подходы стран-участниц к актуальным региональным и международным проблемам... Ожидается, что где-то лидеры примут, мы посчитали, 24 документа", - рассказал Ушаков.
Среди прочих будет подписано решение об утверждении инициативы "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", в котором лидеры подтвердят свою приверженность формированию "более представительного, демократического, справедливого многополярного порядка" при центральной координирующей роли ООН, добавил представитель Кремля.
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Кроме этого, участники саммита планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к реалиям сегодняшнего дня. "Цель - придать дополнительную динамику работе органов ШОС, реформировать механизмы обеспечения безопасности и также проработать алгоритмы более тесного взаимодействия с партнерами", - сообщил Ушаков.
Главы государств также примут заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, будут обновлены программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму и Антинаркотическая стратегия на среднесрочную перспективу. Рассмотрят участники саммита и ситуацию в Афганистане.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
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В миреБелоруссияАстанаАфганистанЮрий УшаковШОСООНПолитикаСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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