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Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС - РИА Новости, 02.07.2024
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17:06 02.07.2024 (обновлено: 17:52 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/shos-1956919586.html
Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС
Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС - РИА Новости, 02.07.2024
Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС
Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:06
2024-07-02T17:52
в мире
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."В основном двусторонние переговоры состоятся 3 июля, то есть до открытия саммита ШОС. Предполагается, что первую беседу мы проведем с президентом Монголии Хурэлсухом, затем — беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого — беседа с лидером Пакистана Шарифом. После него — беседа с Эрдоганом, затем встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. И перед выездом на неофициальный обед для участников саммита наш президент встретится с его, этого саммита, хозяином — господином Токаевым", — сказал он.Говоря о предстоящей встрече российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ушаков отметил, что они обсудят важные и чувствительные вопросы. В Кремле рассчитывают, что будет затронута тема планирующегося визита Путина в Турцию, добавил помощник главы государства.Четвертого июля в графике у российского лидера в основном мероприятия саммита, но, возможно, будет время для небольших, кратких двусторонних контактов, продолжил Ушаков.Он уточнил, что отдельной встречи Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане не запланировано.Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.
https://ria.ru/20240702/shos-1956919061.html
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в мире, китай, монголия, пакистан, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, шос, политика, юрий ушаков, владимир путин, саммит шос в астане – 2024
В мире, Китай, Монголия, Пакистан, Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, ШОС, Политика, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС

Ушаков: Путин 3 июля встретится с Си Цзиньпином, Эрдоганом и другими лидерами

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"В основном двусторонние переговоры состоятся 3 июля, то есть до открытия саммита ШОС. Предполагается, что первую беседу мы проведем с президентом Монголии Хурэлсухом, затем — беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого — беседа с лидером Пакистана Шарифом. После него — беседа с Эрдоганом, затем встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. И перед выездом на неофициальный обед для участников саммита наш президент встретится с его, этого саммита, хозяином — господином Токаевым", — сказал он.
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Говоря о предстоящей встрече российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ушаков отметил, что они обсудят важные и чувствительные вопросы. В Кремле рассчитывают, что будет затронута тема планирующегося визита Путина в Турцию, добавил помощник главы государства.

Саммит ШОС пройдет 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к миру и развитию".

Четвертого июля в графике у российского лидера в основном мероприятия саммита, но, возможно, будет время для небольших, кратких двусторонних контактов, продолжил Ушаков.
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Он уточнил, что отдельной встречи Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане не запланировано.
Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.
По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.

ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Белоруссия станет полноправным членом ШОС.

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В миреКитайМонголияПакистанСи ЦзиньпинКасым-Жомарт ТокаевИльхам АлиевШОСПолитикаЮрий УшаковВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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