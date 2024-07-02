https://ria.ru/20240702/shos-1956919586.html

Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС

Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС - РИА Новости, 02.07.2024

Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС

Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:06

2024-07-02T17:06

2024-07-02T17:52

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."В основном двусторонние переговоры состоятся 3 июля, то есть до открытия саммита ШОС. Предполагается, что первую беседу мы проведем с президентом Монголии Хурэлсухом, затем — беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого — беседа с лидером Пакистана Шарифом. После него — беседа с Эрдоганом, затем встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. И перед выездом на неофициальный обед для участников саммита наш президент встретится с его, этого саммита, хозяином — господином Токаевым", — сказал он.Говоря о предстоящей встрече российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ушаков отметил, что они обсудят важные и чувствительные вопросы. В Кремле рассчитывают, что будет затронута тема планирующегося визита Путина в Турцию, добавил помощник главы государства.Четвертого июля в графике у российского лидера в основном мероприятия саммита, но, возможно, будет время для небольших, кратких двусторонних контактов, продолжил Ушаков.Он уточнил, что отдельной встречи Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане не запланировано.Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.

https://ria.ru/20240702/shos-1956919061.html

https://ria.ru/20240702/sammit-1956922089.html

https://ria.ru/20240702/povestka-1956855903.html

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