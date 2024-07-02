https://ria.ru/20240702/sammit-1956922089.html

В Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+

В Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+ - РИА Новости, 02.07.2024

В Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+

В рамках саммита ШОС в Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+, в которой примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:13

2024-07-02T17:13

2024-07-02T17:46

в мире

азербайджан

турция

катар

юрий ушаков

гурбангулы бердымухамедов

шос

оон

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В рамках саммита ШОС в Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+, в которой примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и представители ряда международных организаций, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Четвертого июля состоится встреча в формате ШОС+. Этот формат будет впервые, до этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС, а теперь официально провозглашен новый формат", — рассказал Ушаков на брифинге. Он отметил, что тема предстоящей встречи - укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию, "то есть в основном будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике". "На эту первую встречу в формате ШОС+ приглашены руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, правитель эмирата Рас-эль-Хайма и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. От международных организаций будут присутствовать генсек ООН, генсек ОДКБ, исполнительный секретарь СНГ, руководитель Евразийской экономической комиссии, Исламской организации по продовольственной безопасности, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организации экономического сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20240528/rossiya-1948744212.html

https://ria.ru/20240702/putin-1956920468.html

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