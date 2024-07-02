https://ria.ru/20240702/sammit-1956922089.html
В Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+
В Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+ - РИА Новости, 02.07.2024
В Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+
В рамках саммита ШОС в Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+, в которой примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:13
2024-07-02T17:13
2024-07-02T17:46
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В рамках саммита ШОС в Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+, в которой примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и представители ряда международных организаций, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Четвертого июля состоится встреча в формате ШОС+. Этот формат будет впервые, до этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС, а теперь официально провозглашен новый формат", — рассказал Ушаков на брифинге. Он отметил, что тема предстоящей встречи - укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию, "то есть в основном будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике". "На эту первую встречу в формате ШОС+ приглашены руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, правитель эмирата Рас-эль-Хайма и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. От международных организаций будут присутствовать генсек ООН, генсек ОДКБ, исполнительный секретарь СНГ, руководитель Евразийской экономической комиссии, Исламской организации по продовольственной безопасности, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организации экономического сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20240528/rossiya-1948744212.html
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в мире, азербайджан, турция, катар, юрий ушаков, гурбангулы бердымухамедов, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
В мире, Азербайджан, Турция, Катар, Юрий Ушаков, Гурбангулы Бердымухамедов, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
В Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+
Ушаков: встречу ШОС+ в Астане посетят лидеры Турции, Азербайджана, Катара