Рейтинг@Mail.ru
Путин в Астане встретится с и.о. главы исполнительной власти Ирана - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 02.07.2024 (обновлено: 17:46 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/putin-1956921715.html
Путин в Астане встретится с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Путин в Астане встретится с и.о. главы исполнительной власти Ирана - РИА Новости, 02.07.2024
Путин в Астане встретится с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Президент России Владимир Путин проведет 4 июля в Астане встречу с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:11
2024-07-02T17:46
в мире
иран
россия
астана
мохаммад мохбер
юрий ушаков
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 4 июля в Астане встречу с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы будем искать возможности для проведения еще двусторонних контактов в течение 4 июля. Один контакт уже согласован. После подписания документов членами ШОС состоится встреча нашего президента с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохбером. Также прорабатываются некоторые другие контакты", - сказал Ушаков журналистам. После гибели экс-президента Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе Ирана власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131 конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер. Президентские выборы в Иране прошли в пятницу, 28 июня. Ни один из кандидатов на внеочередных президентских выборах в Иране не набрал 50% голосов избирателей, второй тур состоится 5 июля. В нем примут участие реформист Масуд Пезешкиян и кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.
https://ria.ru/20240702/shos-1956921332.html
https://ria.ru/20240702/ushakov-1956921056.html
иран
россия
астана
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_61785910610cc2d1bb170c1b5f380d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, астана, мохаммад мохбер, юрий ушаков, владимир путин, шос, казахстан, саммит шос в астане – 2024
В мире, Иран, Россия, Астана, Мохаммад Мохбер, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС, Казахстан, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин в Астане встретится с и.о. главы исполнительной власти Ирана

Ушаков: Путин проведет встречу с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохбером

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 4 июля в Астане встречу с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы будем искать возможности для проведения еще двусторонних контактов в течение 4 июля. Один контакт уже согласован. После подписания документов членами ШОС состоится встреча нашего президента с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохбером. Также прорабатываются некоторые другие контакты", - сказал Ушаков журналистам.
Флаги стран-участниц ШОС
Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане
Вчера, 17:10
После гибели экс-президента Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе Ирана власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131 конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер.
Президентские выборы в Иране прошли в пятницу, 28 июня. Ни один из кандидатов на внеочередных президентских выборах в Иране не набрал 50% голосов избирателей, второй тур состоится 5 июля. В нем примут участие реформист Масуд Пезешкиян и кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Отдельной встречи Путина и Лукашенко в Астане не планируется
Вчера, 17:10
 
В миреИранРоссияАстанаМохаммад МохберЮрий УшаковВладимир ПутинШОСКазахстанСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала