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Путин в Астане встретится с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Путин в Астане встретится с и.о. главы исполнительной власти Ирана - РИА Новости, 02.07.2024
Путин в Астане встретится с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Президент России Владимир Путин проведет 4 июля в Астане встречу с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:11
2024-07-02T17:11
2024-07-02T17:46
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 4 июля в Астане встречу с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы будем искать возможности для проведения еще двусторонних контактов в течение 4 июля. Один контакт уже согласован. После подписания документов членами ШОС состоится встреча нашего президента с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохбером. Также прорабатываются некоторые другие контакты", - сказал Ушаков журналистам. После гибели экс-президента Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе Ирана власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131 конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер. Президентские выборы в Иране прошли в пятницу, 28 июня. Ни один из кандидатов на внеочередных президентских выборах в Иране не набрал 50% голосов избирателей, второй тур состоится 5 июля. В нем примут участие реформист Масуд Пезешкиян и кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.
https://ria.ru/20240702/shos-1956921332.html
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в мире, иран, россия, астана, мохаммад мохбер, юрий ушаков, владимир путин, шос, казахстан, саммит шос в астане – 2024
В мире, Иран, Россия, Астана, Мохаммад Мохбер, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС, Казахстан, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин в Астане встретится с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Ушаков: Путин проведет встречу с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохбером