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Гладков рассказал, как сократят очереди белгородцев на замену сустава - РИА Новости, 02.07.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
16:42 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ocheredi-1956911110.html
Гладков рассказал, как сократят очереди белгородцев на замену сустава
Гладков рассказал, как сократят очереди белгородцев на замену сустава - РИА Новости, 02.07.2024
Гладков рассказал, как сократят очереди белгородцев на замену сустава
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ликвидировать очередь на проведение операций по замене суставов за счет внутренних резервов, сообщила... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:42
2024-07-02T16:42
белгородская область
здоровье - общество
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ликвидировать очередь на проведение операций по замене суставов за счет внутренних резервов, сообщила пресс-служба правительства региона. На прошлой неделе Гладков провел совещание с руководителями учреждений здравоохранения области, на котором давал поручение просчитать, как за один год можно полностью сократить существующую очередь на эндопротезирование. На данный момент очередь составляет около 3,6 тысячи пациентов. К этим данным ежегодно прибавляется еще 1,5 тысячи человек. Для этого на закупку необходимого оборудования в текущем году потребуется более 41 миллиона рублей. В следующем году понадобится еще 485 миллионов рублей дополнительно. Глава региона поставил задачу региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову за 2025 год ликвидировать очередь за счет внутренних резервов, не вывозя людей на операции за пределы региона. "Мы планируем усилить работу на основных площадках: в Областной клинической, Второй городской и Старооскольской больницах — увеличить количество операций, чтобы эта очередь сократилась", - сказал белгородский губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Гладков подчеркнул, что необходимо мнение федеральных экспертов со стороны министерства здравоохранения Российской Федерации. Он поручил министру здравоохранения области подготовить к пятнице докладную записку. "Нам нужна компетентная оценка вышестоящего руководства в системе здравоохранения РФ по правильности наших с вами действий. У меня точно есть внутреннее убеждение, что мы с вами все делаем правильно, но нужно заключение федеральных специалистов", - подытожил руководитель области.
https://ria.ru/20240310/belgorod-1932122449.html
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здоровье - общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Здоровье - Общество, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал, как сократят очереди белгородцев на замену сустава

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ликвидировать очередь на проведение операций по замене суставов за счет внутренних резервов, сообщила пресс-служба правительства региона.
На прошлой неделе Гладков провел совещание с руководителями учреждений здравоохранения области, на котором давал поручение просчитать, как за один год можно полностью сократить существующую очередь на эндопротезирование.
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Белгородские больницы дооснастят
10 марта, 10:59
На данный момент очередь составляет около 3,6 тысячи пациентов. К этим данным ежегодно прибавляется еще 1,5 тысячи человек. Для этого на закупку необходимого оборудования в текущем году потребуется более 41 миллиона рублей. В следующем году понадобится еще 485 миллионов рублей дополнительно. Глава региона поставил задачу региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову за 2025 год ликвидировать очередь за счет внутренних резервов, не вывозя людей на операции за пределы региона.
«
"Мы планируем усилить работу на основных площадках: в Областной клинической, Второй городской и Старооскольской больницах — увеличить количество операций, чтобы эта очередь сократилась", - сказал белгородский губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Гладков подчеркнул, что необходимо мнение федеральных экспертов со стороны министерства здравоохранения Российской Федерации. Он поручил министру здравоохранения области подготовить к пятнице докладную записку.
"Нам нужна компетентная оценка вышестоящего руководства в системе здравоохранения РФ по правильности наших с вами действий. У меня точно есть внутреннее убеждение, что мы с вами все делаем правильно, но нужно заключение федеральных специалистов", - подытожил руководитель области.
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Белгородская областьЗдоровье - ОбществоБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
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