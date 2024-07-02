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Лукашенко рассказал об участниках обмена между Россией и Украиной - РИА Новости, 02.07.2024
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Религия
 
22:50 02.07.2024 (обновлено: 23:50 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956979390.html
Лукашенко рассказал об участниках обмена между Россией и Украиной
Лукашенко рассказал об участниках обмена между Россией и Украиной - РИА Новости, 02.07.2024
Лукашенко рассказал об участниках обмена между Россией и Украиной
Участниками недавнего украинско-российского обмена стали митрополит Ионафан и украинский диверсант Николай Швец, пытавшийся взорвать на белорусском аэродроме... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:50
2024-07-02T23:50
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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Участниками недавнего украинско-российского обмена стали митрополит Ионафан и украинский диверсант Николай Швец, пытавшийся взорвать на белорусском аэродроме "Мачулищи" российский самолет А-50, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.&quot;Обмены военнослужащими между Россией и Украиной... Совсем недавно. У россиян (среди взятых российскими силами в плен бойцов ВСУ. — Прим. ред.) на порядок больше пленных. У Украины (российских пленных. — Прим. ред.) гораздо меньше… Наши беглые (выехавшие из Белоруссии представители оппозиции. — Прим. ред.) заметили, что &quot;пропал&quot; человек, Швец, который пытался взорвать российский разведывательный самолет в &quot;Мачулищах&quot; … Они его &quot;нашли&quot; на Украине: &quot;Ах, обменяли! Как так обменяли?&quot; Никакие священнослужители в этом не участвовали. Это была просьба президента России (Владимира Путина): если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились&quot;, — сказал он.Глава государства пояснил, что обсуждал этот вопрос с президентом России."Я Путину говорю: "Что будем делать? Ваше решение?" Поэтому мы этого человека отдали на Украину, они нам отдали священника", — отметил он.Лукашенко добавил, что заодно попросил украинскую сторону о передаче в Белоруссию тяжелораненых пленных россиян."Они еще троих передали. Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля", — отметил он. Президент Белоруссии считает правильным такой обмен на украинского диверсанта, который мог бы быть осужден в Белоруссии на 10-15 лет, "сидел бы тут нашу картошку с салом ел"."Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно говорю, как это случилось", — подчеркнул заключил глава республики.В марте прошлого года Лукашенко сообщил о задержании сотрудника украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму.Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело из-за попытки совершения акта терроризма, задержанный сотрудничал со следствием и дал признательные показания.По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что А-50 при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954350774.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, владимир путин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Религия, В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Лукашенко рассказал об участниках обмена между Россией и Украиной

Минск вернул Киеву участвовавшего в диверсии против самолета А-50 украинца Швеца

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Участниками недавнего украинско-российского обмена стали митрополит Ионафан и украинский диверсант Николай Швец, пытавшийся взорвать на белорусском аэродроме "Мачулищи" российский самолет А-50, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
«

"Обмены военнослужащими между Россией и Украиной... Совсем недавно. У россиян (среди взятых российскими силами в плен бойцов ВСУ. — Прим. ред.) на порядок больше пленных. У Украины (российских пленных. — Прим. ред.) гораздо меньше… Наши беглые (выехавшие из Белоруссии представители оппозиции. — Прим. ред.) заметили, что "пропал" человек, Швец, который пытался взорвать российский разведывательный самолет в "Мачулищах" … Они его "нашли" на Украине: "Ах, обменяли! Как так обменяли?" Никакие священнослужители в этом не участвовали. Это была просьба президента России (Владимира Путина): если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились", — сказал он.

Глава государства пояснил, что обсуждал этот вопрос с президентом России.
"Я Путину говорю: "Что будем делать? Ваше решение?" Поэтому мы этого человека отдали на Украину, они нам отдали священника", — отметил он.
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Лукашенко добавил, что заодно попросил украинскую сторону о передаче в Белоруссию тяжелораненых пленных россиян.
"Они еще троих передали. Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля", — отметил он.
Президент Белоруссии считает правильным такой обмен на украинского диверсанта, который мог бы быть осужден в Белоруссии на 10-15 лет, "сидел бы тут нашу картошку с салом ел".
"Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно говорю, как это случилось", — подчеркнул заключил глава республики.
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В марте прошлого года Лукашенко сообщил о задержании сотрудника украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму.
Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело из-за попытки совершения акта терроризма, задержанный сотрудничал со следствием и дал признательные показания.
По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что А-50 при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.
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