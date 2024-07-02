https://ria.ru/20240702/lenoblast-1956862724.html

В Ленинградской области мужчина погиб во время непогоды

В Ленинградской области мужчина погиб во время непогоды - РИА Новости, 02.07.2024

В Ленинградской области мужчина погиб во время непогоды

Мужчина погиб, и двое подростков пострадали из-за падения деревьев во время непогоды в Ленобласти, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:16

2024-07-02T14:16

2024-07-02T14:16

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, и двое подростков пострадали из-за падения деревьев во время непогоды в Ленобласти, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону. Ведомство информирует о двух случаях. В поселке Новое Токсово в результате падения дерева погиб 26-летний рабочий. А в поселке Тайцы Гатчинского района дерево упало на 14-летнюю девочку и 17-летнего юношу вечером 1 июля на Елизаветинской улице. "Следственные органы СК России по Ленинградской области проводят доследственные проверки по факту травмирования граждан в результате падения деревьев на фоне неблагоприятных погодных условий в регионе", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Ленинградской области, пострадавшие в Гатчинском районе - брат и сестра, сейчас они находятся под наблюдением врачей. "В связи с происшествием прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности ответственных за содержание территории организаций", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в Петербурге в понедельник вечером прошел дождь, гроза, а также был сильный ветер. Из-за непогоды с вечера понедельника закрыли для посещения сады и парки. Сильный ветер валил деревья, слабозакрепленные конструкции, были повреждены 10 легковых автомобилей, на территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран. По данным МЧС, из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще одна женщина и ребенок пострадали.

https://ria.ru/20240627/derevo-1955931751.html

https://ria.ru/20240702/peterburg-1956809885.html

гатчинский район

ленинградская область

россия

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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)