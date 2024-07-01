Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:38 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/zapret-1956719626.html
Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба
Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба - РИА Новости, 01.07.2024
Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба
Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева принять богословское... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:38
2024-07-01T18:38
религия
московская патриархия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103373/76/1033737612_0:75:2953:1736_1920x0_80_0_0_bf6506de5fcba18ced4f77e4811e546f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева принять богословское заключение о запрете ношения никаба и призвал оформить этот запрет законодательно.Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба (головной убор, закрывающий все лицо женщины, кроме глаз). Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие."Вот и правильно, хотя печально, что такой кровью. Еще правильнее будет законодательно оформленное решение. Однако дело, конечно, совсем не в одном никабе", - написал архиепископ Савва в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240701/nikab-1956660594.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103373/76/1033737612_269:0:2684:1811_1920x0_80_0_0_6a40967d34a053ad7ec256e1b401c783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская патриархия, религия
Религия, Московская Патриархия, Религия
Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба

Архиепископ РПЦ поддержал инициативу муфтия Дагестана о запрете никаба

© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Fred Ernst, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева принять богословское заключение о запрете ношения никаба и призвал оформить этот запрет законодательно.
Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба (головной убор, закрывающий все лицо женщины, кроме глаз). Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие.
"Вот и правильно, хотя печально, что такой кровью. Еще правильнее будет законодательно оформленное решение. Однако дело, конечно, совсем не в одном никабе", - написал архиепископ Савва в своем Telegram-канале.
Женщины в никабах - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб
Вчера, 16:07
 
РелигияМосковская ПатриархияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала