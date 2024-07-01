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Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба
Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба - РИА Новости, 01.07.2024
Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба
Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева принять богословское... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:38
2024-07-01T18:38
2024-07-01T18:38
религия
московская патриархия
религия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева принять богословское заключение о запрете ношения никаба и призвал оформить этот запрет законодательно.Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба (головной убор, закрывающий все лицо женщины, кроме глаз). Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие."Вот и правильно, хотя печально, что такой кровью. Еще правильнее будет законодательно оформленное решение. Однако дело, конечно, совсем не в одном никабе", - написал архиепископ Савва в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская патриархия, религия
Религия, Московская Патриархия, Религия
Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба
Архиепископ РПЦ поддержал инициативу муфтия Дагестана о запрете никаба
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева принять богословское заключение о запрете ношения никаба и призвал оформить этот запрет законодательно.
Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба (головной убор, закрывающий все лицо женщины, кроме глаз). Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие.
"Вот и правильно, хотя печально, что такой кровью. Еще правильнее будет законодательно оформленное решение. Однако дело, конечно, совсем не в одном никабе", - написал архиепископ Савва в своем Telegram-канале.