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Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба

Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба - РИА Новости, 01.07.2024

Архиепископ РПЦ поддержал инициативу о запрете никаба

Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева принять богословское... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:38

2024-07-01T18:38

2024-07-01T18:38

религия

московская патриархия

религия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева принять богословское заключение о запрете ношения никаба и призвал оформить этот запрет законодательно.Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба (головной убор, закрывающий все лицо женщины, кроме глаз). Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие."Вот и правильно, хотя печально, что такой кровью. Еще правильнее будет законодательно оформленное решение. Однако дело, конечно, совсем не в одном никабе", - написал архиепископ Савва в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240701/nikab-1956660594.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

московская патриархия, религия