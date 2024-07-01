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Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось - РИА Новости, 01.07.2024
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12:20 01.07.2024 (обновлено: 12:25 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/kolokoltsev-1956591127.html
Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось
Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось - РИА Новости, 01.07.2024
Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось
Удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан, также почти на 8 процентов в текущем году уменьшилось число тяжких... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:20
2024-07-01T12:25
здоровье - общество
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан, также почти на 8 процентов в текущем году уменьшилось число тяжких и особо тяжких деяний, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Видео выступления министра в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк. "В результате комплексной профилактической работы удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан. При этом число тяжких и особо тяжких деяний в текущем году уменьшилось почти на 8%, а точнее 7,6%. Их доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилась", - сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. По его словам, это цифры официальной государственной статистики.
https://ria.ru/20240701/migratsiya-1956586810.html
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здоровье - общество, россия, владимир колокольцев, ирина волк
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк
Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось

Колокольцев: профилактика помогла снизить число преступлений среди иностранцев

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан, также почти на 8 процентов в текущем году уменьшилось число тяжких и особо тяжких деяний, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Видео выступления министра в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В результате комплексной профилактической работы удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан. При этом число тяжких и особо тяжких деяний в текущем году уменьшилось почти на 8%, а точнее 7,6%. Их доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилась", - сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией
Вчера, 12:07
По его словам, это цифры официальной государственной статистики.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед началом пленарного заседания в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами
14 мая, 15:22
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир КолокольцевИрина Волк
 
 
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