https://ria.ru/20240701/kolokoltsev-1956591127.html
Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось
Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось - РИА Новости, 01.07.2024
Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось
Удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан, также почти на 8 процентов в текущем году уменьшилось число тяжких... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:20
2024-07-01T12:20
2024-07-01T12:25
здоровье - общество
россия
владимир колокольцев
ирина волк
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан, также почти на 8 процентов в текущем году уменьшилось число тяжких и особо тяжких деяний, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Видео выступления министра в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк. "В результате комплексной профилактической работы удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан. При этом число тяжких и особо тяжких деяний в текущем году уменьшилось почти на 8%, а точнее 7,6%. Их доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилась", - сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. По его словам, это цифры официальной государственной статистики.
https://ria.ru/20240701/migratsiya-1956586810.html
https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945895873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир колокольцев, ирина волк
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк
Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось
Колокольцев: профилактика помогла снизить число преступлений среди иностранцев