https://ria.ru/20240701/kolokoltsev-1956591127.html

Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось

Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось - РИА Новости, 01.07.2024

Колокольцев: число преступлений среди иностранцев в 2024 году снизилось

Удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан, также почти на 8 процентов в текущем году уменьшилось число тяжких... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:20

2024-07-01T12:20

2024-07-01T12:25

здоровье - общество

россия

владимир колокольцев

ирина волк

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан, также почти на 8 процентов в текущем году уменьшилось число тяжких и особо тяжких деяний, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Видео выступления министра в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк. "В результате комплексной профилактической работы удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан. При этом число тяжких и особо тяжких деяний в текущем году уменьшилось почти на 8%, а точнее 7,6%. Их доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилась", - сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. По его словам, это цифры официальной государственной статистики.

https://ria.ru/20240701/migratsiya-1956586810.html

https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945895873.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, владимир колокольцев, ирина волк