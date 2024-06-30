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Эксперт рассказал, какая еда поможет организму в жару - РИА Новости, 30.06.2024
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09:29 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/zhara-1956411472.html
Эксперт рассказал, какая еда поможет организму в жару
Эксперт рассказал, какая еда поможет организму в жару - РИА Новости, 30.06.2024
Эксперт рассказал, какая еда поможет организму в жару
Меню, которое поможет организму во время летней жары, должно содержать в себе семена чиа, йогурты с низким содержанием жира, артишоки и кабачки, рассказал РИА... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:29
2024-06-30T09:29
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Меню, которое поможет организму во время летней жары, должно содержать в себе семена чиа, йогурты с низким содержанием жира, артишоки и кабачки, рассказал РИА Новости сооснователь сети клиник инфузионной терапии Biorise Камиль Вильданов. "Первое правило питания в летний зной - добавление в рацион природных антиоксидантов, таких как витамины С и Е. Они помогают защитить клетки от окислительного стресса, вызванного высокими температурами. Кроме того, витамины группы В играют важную роль в поддержании энергии и общего самочувствия. И, конечно, вода имеет самую большую важность летом. Она является основным элементом, необходимым для поддержания гидратации, и в жаркую погоду потребление воды должно заметно увеличиваться", - пояснил он. Помимо самой воды, по словам эксперта, важно включать в рацион водосодержащие продукты, такие как арбуз (содержащий около 92% воды и являющийся источником витаминов А и С), огурцы и сельдерей, которые также содержат 95% воды. А кроме основных "помощников", есть еще ряд продуктов, которые именно в жаркую погоду становятся особенно полезными для организма. Вильданов подчеркнул, что первый из них - это семена чиа. Они обладают способностью впитывать воду, образуя гелеобразную субстанцию, которая помогает поддерживать гидратацию организма. Кроме того, эти семена содержат электролиты, необходимые для поддержания водно-солевого баланса. Другой важный продукт - кокосовая вода, богатая электролитами, такими как калий и магний, что также помогает поддерживать гидратацию и восстанавливать электролитный баланс в организме. "Обязательно включите в рацион йогурт с низким содержанием жира, он помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, содержит много воды и легко усваивается организмом. Из зелени в первую очередь стоит обратить внимание на мяту. Она обладает освежающими свойствами и может помочь снизить внутреннюю температуру тела. Еще включите в рацион кинзу, которая особенно богата антиоксидантами и помогает в детоксикации организма", - советует эксперт. В свою очередь для здоровья печени стоит во время летнего сезона включить в меню артишоки, которые важны для детоксикации организма и содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов, а также цукини или кабачки - в них есть витамин С и калий. "Но самые главные антиоксиданты лета - это зеленый и имбирный чай. Несмотря на наличие кофеина, в умеренных количествах зеленый чай обязательно нужен в жаркую погоду, и лучше в охлажденном виде. Имбирный чай помогает улучшить пищеварение и обладает освежающим эффектом", - заключил он. При этом тяжелых белковых продуктов, таких как красное мясо, стоит избегать, полагает сооснователь Biorise.
https://ria.ru/20240407/voda-1938329430.html
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общество, здоровье - общество, россия
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Эксперт рассказал, какая еда поможет организму в жару

Эксперт рассказал, какая еда поможет организму в жару: чиа, артишоки и кабачки

© Фото : Freepik/stockkingРезанные кабачки
Резанные кабачки - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Freepik/stockking
Резанные кабачки . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Меню, которое поможет организму во время летней жары, должно содержать в себе семена чиа, йогурты с низким содержанием жира, артишоки и кабачки, рассказал РИА Новости сооснователь сети клиник инфузионной терапии Biorise Камиль Вильданов.
"Первое правило питания в летний зной - добавление в рацион природных антиоксидантов, таких как витамины С и Е. Они помогают защитить клетки от окислительного стресса, вызванного высокими температурами. Кроме того, витамины группы В играют важную роль в поддержании энергии и общего самочувствия. И, конечно, вода имеет самую большую важность летом. Она является основным элементом, необходимым для поддержания гидратации, и в жаркую погоду потребление воды должно заметно увеличиваться", - пояснил он.
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Помимо самой воды, по словам эксперта, важно включать в рацион водосодержащие продукты, такие как арбуз (содержащий около 92% воды и являющийся источником витаминов А и С), огурцы и сельдерей, которые также содержат 95% воды.
А кроме основных "помощников", есть еще ряд продуктов, которые именно в жаркую погоду становятся особенно полезными для организма. Вильданов подчеркнул, что первый из них - это семена чиа. Они обладают способностью впитывать воду, образуя гелеобразную субстанцию, которая помогает поддерживать гидратацию организма. Кроме того, эти семена содержат электролиты, необходимые для поддержания водно-солевого баланса. Другой важный продукт - кокосовая вода, богатая электролитами, такими как калий и магний, что также помогает поддерживать гидратацию и восстанавливать электролитный баланс в организме.
«
"Обязательно включите в рацион йогурт с низким содержанием жира, он помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, содержит много воды и легко усваивается организмом. Из зелени в первую очередь стоит обратить внимание на мяту. Она обладает освежающими свойствами и может помочь снизить внутреннюю температуру тела. Еще включите в рацион кинзу, которая особенно богата антиоксидантами и помогает в детоксикации организма", - советует эксперт.
В свою очередь для здоровья печени стоит во время летнего сезона включить в меню артишоки, которые важны для детоксикации организма и содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов, а также цукини или кабачки - в них есть витамин С и калий.
"Но самые главные антиоксиданты лета - это зеленый и имбирный чай. Несмотря на наличие кофеина, в умеренных количествах зеленый чай обязательно нужен в жаркую погоду, и лучше в охлажденном виде. Имбирный чай помогает улучшить пищеварение и обладает освежающим эффектом", - заключил он. При этом тяжелых белковых продуктов, таких как красное мясо, стоит избегать, полагает сооснователь Biorise.
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