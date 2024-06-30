https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

Майоры против генералов. Зеленский поддержал развал ВСУ

Майоры против генералов. Зеленский поддержал развал ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024

Майоры против генералов. Зеленский поддержал развал ВСУ

На Украине все чаще раскрывают "российские заговоры" (к которым Россия, само собой, не имеет никакого отношения). При этом Владимир Зеленский так увлекся... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T08:00

2024-06-30T08:00

2024-06-30T08:02

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аналитика

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На Украине все чаще раскрывают "российские заговоры" (к которым Россия, само собой, не имеет никакого отношения). При этом Владимир Зеленский так увлекся подавлением этих мнимых "бунтов" и разрушением единоначалия в армии, что даже не заметил, как его ближайшее окружение остервенело борется за власть в Киеве, полностью игнорируя своего просроченного гетмана.Еще в мае Служба безопасности Украины отчиталась об аресте двух полковников Управления госохраны, которые долгое время отвечали и за безопасность президента страны. Если верить безумной версии СБУ, то эти офицеры давно являлись "российскими агентами" и готовились арестовать Зеленского еще в начале СВО, передав его России. И хотя об этом "все знали", они продолжали работать на своих должностях вплоть до ареста.Затем Зеленский уволил начальника управления Сергея Рудя, который был кумом одного из "заговорщиков". Его место занял заместитель Максим Донец, постоянно сопровождавший президента во всех его поездках и на встречах с мировыми лидерами. Но на прошлой неделе подчиненные Донцу офицеры написали коллективную жалобу на своего непосредственного начальника.Причем документ можно было бы посчитать пародийным — он составлен в таком духе, что позавидовал бы и юмористический "Квартал-95", некогда возглавлявшийся Зеленским. К примеру, сотрудники госохраны жалуются на то, что начальник в условиях войны не отпускает их в отпуск, а вместо этого заставляет офицеров в званиях полковников чистить биотуалеты на блокпостах. Исходя из всего этого, подчиненные Донца сделали вывод о том, что их начальник является "пособником страны-агрессора", то есть России. Ну а кем еще после такого можно считать охранника президента! То есть человек, который мог сто раз убить главу державы, решил, что гораздо эффективнее для развала ее боеспособности заставить офицеров чистить сортиры.Казалось бы, опытный юморист Зеленский мог бы оценить гротескность данной ситуации. Но вместо этого он отстранил своего верного телохранителя от должности, то есть "сортирная кляуза" подчиненных на своего начальника возымела действие.Неудивительно, что буквально на следующий день после этого появилась публичная жалоба еще одного офицера против своего начальника. Речь идет о нашумевшей истории с кляузой откровенного нациста, начальника штаба "Азова"** майора Богдана Кротевича на второго по рангу офицера в украинской армии — командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля. Он, конечно, тоже обвинен в "пособничестве России". Автор жалобы заявил, что Содоль "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".Причем, согласно этой жалобе и последовавшим за ней кляузам других украинских деятелей, Содоль творил свои жуткие злодеяния против ВСУ с самого начала войны — еще с обороны Мариуполя. Зеленский, похоже, забыл, что лично вручил ему за это звание Героя Украины, а потом не раз восхвалял этого генерала.Да и в любом случае, когда в твоей армии майоры публично требуют уволить генералов, любой Верховный главнокомандующий должен немедленно пресечь такое самовольство, разрушающее незыблемый принцип единоначалия. Однако, как и в случае с жалобой сотрудников госохраны, Зеленский тут же отдал приказ об увольнении Содоля, даже не понимая, что поддерживает анархию в рядах ВСУ.При этом Зеленский так увлекся дрязгами в офицерской среде, что явно не заметил, как его ближайшее окружение ведет жесточайшую борьбу между собой за то, кто должен реально управлять Украиной, отодвигая самого Зеленского на дальний план. К примеру, когда речь зашла об аресте полковников госохраны, СБУ сообщила, что они готовили покушения на ряд высших деятелей страны, включая самого президента. Обратите внимание на то, как тогда это преподнесла публике британская The Times: "Как Киев сорвал заговор преступных полковников с целью убийства шефа разведки". Автор статьи Максим Такер сообщил исключительно о версии по поводу заговора против главы ГУР Кирилла Буданова*. А как же Зеленский? Да кому интересна эта мелкая сошка!Такер давно информационно обслуживает Буданова* и является автором львиной доли сказок о его "подвигах". Тем примечательнее, что за подписью того же автора спустя буквально несколько дней после этой статьи появился материал о неимоверной "жажде власти" главы офиса президента Андрея Ермака. Такер со ссылкой на неких высокопоставленных чиновников пишет о том, как все вокруг встревожены действиями Ермака, подмявшего под себя управление государством. Учитывая особую близость автора к Буданову*, можно догадаться, на каких чиновников он ссылается.Тут же в третьеразрядной американской газете The Philadelphia Inquirer появляется настоящий панегирик в адрес Буданова*, которому приписываются чуть ли не все победы Украины. О заслугах Зеленского — ни слова.Но и Ермак не затянул с ответом. В журнале Time одновременно появляется огромная статья, где все победы приписываются как раз главе офиса президента. Опять-таки Зеленский вроде как ни при чем.Как и в случае с Такером, важно указать на авторство этой пиар-статьи о Ермаке. Ее написал Саймон Шустер, который в первые годы правления Зеленского был чуть ли не его придворным летописцем. Именно он описывал президента Украины как "человека года — 2022" по версии журнала. Именно он находился в бункере с Зеленским во время первых дней СВО и придумал большинство сказок о "героизме" этого комика. Но начиная с этого года Шустер довольно нелицеприятно отзывается о своем недавнем кумире. В январе летописец Зеленского заявил о том, что тому придется после войны держать ответ перед украинцами. А затем представил свою книгу о Зеленском под характерным названием "Шоумен". Основной посыл этой биографии довольно красочно описала британская газета Daily Mail: "Почему президент Украины хочет быть похожим больше на Чарли Чаплина, чем на Черчилля".То есть между биографом и его кумиром явно пробежала черная кошка. И это не мешает Ермаку, прямому подчиненному Зеленского, спокойно общаться с Шустером и даже заказывать у того пиар-статьи, прославляющие заказчика. А что "человек года — 2022"? О нем можно забыть. Он уже совершенно не интересует мировую прессу. Его уже списали, хоть он этого еще не понимает. Он увольняет своих генералов по доносам их прямых подчиненных и даже не осознает, что происходит вокруг и какие интриги плетет против него ближайшее окружение. А ведь скоро придется отвечать, как и обещает личный биограф Зеленского.* Внесен в список террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.

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https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, аналитика