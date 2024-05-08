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В Белом доме прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского - РИА Новости, 08.05.2024
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07:08 08.05.2024 (обновлено: 15:12 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pokushenie-1944571872.html
В Белом доме прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского
В Белом доме прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского - РИА Новости, 08.05.2024
В Белом доме прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского
Сообщения о попытке покушении на президента Украины Владимира Зеленского вызывают беспокойство в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:08
2024-05-08T15:12
в мире
украина
сша
владимир зеленский
карин жан-пьер
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сообщения о попытке покушении на президента Украины Владимира Зеленского вызывают беспокойство в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Конечно, мы рады, что потенциальное покушение удалось предотвратить. &lt;...&gt; Эта новость (о подготовке покушения. — Прим. ред.) однозначно вызывает беспокойство", — сказала она.Ранее во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников Управления госохраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского. Согласно информации, ранее опубликованной СБУ, фигуранты якобы должны были навести на Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников ракетные удары. Позднее украинское издание "Страна" написало, что обвиняемыми выступают полковник Андрей Гук и офицер по фамилии Деркач.Читайте в "Дзен": Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи"Тысячи убитых": Зеленскому сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ. Украинцы этого уже не потерпят
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, карин жан-пьер
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Карин Жан-Пьер
В Белом доме прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского

Белый дом обеспокоился заявлениями о попытке покушения на Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сообщения о попытке покушении на президента Украины Владимира Зеленского вызывают беспокойство в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Конечно, мы рады, что потенциальное покушение удалось предотвратить. <...> Эта новость (о подготовке покушения. — Прим. ред.) однозначно вызывает беспокойство", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
6 мая, 08:00
Ранее во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников Управления госохраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского. Согласно информации, ранее опубликованной СБУ, фигуранты якобы должны были навести на Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников ракетные удары. Позднее украинское издание "Страна" написало, что обвиняемыми выступают полковник Андрей Гук и офицер по фамилии Деркач.
Читайте в "Дзен": Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи
"Тысячи убитых": Зеленскому сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ. Украинцы этого уже не потерпят
 
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