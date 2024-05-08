https://ria.ru/20240508/pokushenie-1944571872.html

В Белом доме прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского

В Белом доме прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского - РИА Новости, 08.05.2024

В Белом доме прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского

Сообщения о попытке покушении на президента Украины Владимира Зеленского вызывают беспокойство в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:08

2024-05-08T07:08

2024-05-08T15:12

в мире

украина

сша

владимир зеленский

карин жан-пьер

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сообщения о попытке покушении на президента Украины Владимира Зеленского вызывают беспокойство в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Конечно, мы рады, что потенциальное покушение удалось предотвратить. <...> Эта новость (о подготовке покушения. — Прим. ред.) однозначно вызывает беспокойство", — сказала она.Ранее во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников Управления госохраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского. Согласно информации, ранее опубликованной СБУ, фигуранты якобы должны были навести на Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников ракетные удары. Позднее украинское издание "Страна" написало, что обвиняемыми выступают полковник Андрей Гук и офицер по фамилии Деркач.Читайте в "Дзен": Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи"Тысячи убитых": Зеленскому сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ. Украинцы этого уже не потерпят

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, карин жан-пьер