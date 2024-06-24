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Боевик "Азова"* обвинил генерала ВСУ в некомпетентности - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 24.06.2024 (обновлено: 15:14 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955077781.html
Боевик "Азова"* обвинил генерала ВСУ в некомпетентности
Боевик "Азова"* обвинил генерала ВСУ в некомпетентности - РИА Новости, 24.06.2024
Боевик "Азова"* обвинил генерала ВСУ в некомпетентности
Начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении командующего... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:11
2024-06-24T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля - причиной для этого Кротевич назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий, пишет "Украинская правда". "Начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов"* Богдан Кротевич подал заявление в государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По его информации, Кротевич обвиняет Содоля в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям в рядах украинских военных и утрате контроля над частью территорий Украины. Госбюро расследований Украины в конце мая сообщило, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части Волчанска.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, украина, вооруженные силы украины, национальная гвардия украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины
Боевик "Азова"* обвинил генерала ВСУ в некомпетентности

"Украинская правда": боевик "Азова" написал заявление на генерала ВСУ Содоля

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля - причиной для этого Кротевич назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий, пишет "Украинская правда".
"Начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов"* Богдан Кротевич подал заявление в государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По его информации, Кротевич обвиняет Содоля в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям в рядах украинских военных и утрате контроля над частью территорий Украины.
Госбюро расследований Украины в конце мая сообщило, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части Волчанска.
* Запрещенная в России террористическая организация
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