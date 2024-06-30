https://ria.ru/20240630/sobytiya-1956482230.html

Меликов призвал проявить мудрость на фоне недавних событий в Дагестане

Меликов призвал проявить мудрость на фоне недавних событий в Дагестане - РИА Новости, 30.06.2024

Меликов призвал проявить мудрость на фоне недавних событий в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о необходимости проявить мудрость и выдержку на фоне недавних событий в республике, он выразил солидарность с главой Чечни РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:52

2024-06-30T17:52

2024-06-30T17:52

дербент

махачкала

сергокалинский район

сергей меликов

рамзан кадыров

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ГРОЗНЫЙ, 30 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о необходимости проявить мудрость и выдержку на фоне недавних событий в республике, он выразил солидарность с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который "свято почитает традиции своего народа". "Мы все сегодня должны проявить мудрость и выдержку, сохраняя историческую память и развивая наши истинные и традиционные ценности! И в этом плане я абсолютно солидарен со своим коллегой, главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, свято почитающим традиции своего народа", - написал Меликов в Telegram-канале. Он подчеркнул, что тот, кому дорог Дагестан, не позволит себе говорить о нем плохо и в недостойном ключе. "Тех же, кто продолжит вносить раскол и смуту, хочу разочаровать. Мы со всем справимся, всё преодолеем, искореним зло, как делали уже не раз. В это верю я, в это верят жители нашей республики, в это верит наш президент!" - написал он. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Сам Магомед Омаров также был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.

https://ria.ru/20240630/melikov-1956477672.html

https://ria.ru/20240627/nagrada-1955877292.html

дербент

махачкала

сергокалинский район

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дербент, махачкала, сергокалинский район, сергей меликов, рамзан кадыров, вооруженные нападения в дербенте и махачкале