https://ria.ru/20240629/ritual-1956083302.html

"Ответ — в их ДНК". Раскрыта тайна самого жуткого ритуала древности

"Ответ — в их ДНК". Раскрыта тайна самого жуткого ритуала древности - РИА Новости, 29.06.2024

"Ответ — в их ДНК". Раскрыта тайна самого жуткого ритуала древности

Новое исследование перевернуло представление о жертвоприношениях майя. Помимо современных технологий, этому помогли знания индейских мифов и архитектуры. О... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:00

2024-06-29T08:00

2024-06-29T08:05

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Новое исследование перевернуло представление о жертвоприношениях майя. Помимо современных технологий, этому помогли знания индейских мифов и архитектуры. О сенсационных результатах — в материале РИА Новости.Откуда они тамНарод-загадка, майя, обосновался на полуострове Юкатан почти пять тысяч лет назад. В кратчайшие сроки цивилизация достигла небывалых высот в математике, астрономии и зодчестве.При расшифрованной письменности и хорошо сохранившихся материальных памятниках у ученых по-прежнему множество вопросов к древней культуре. Абсолютный рекордсмен — город Чичен-Ица, основанный в середине V столетия. К моменту испанского завоевания был уже давно заброшен.Судя по планировке, здесь обитали жрецы: в центре — гигантская пирамида Эль-Кастильо, в честь бога Кукулькана; рядом — обсерватория. А в паре сотен метров — священный сенот. Древняя карстовая воронка подарила городу не только имя (на майяском языке "Чичен-Ица" означает "Рот колодца колдунов воды"), но и жуткую славу.Для майя природный водоем был местом силы. В засуху на берегу приносили жертвы грозному богу дождя Чаку — золото, серебро, а иногда и людей. Долгие годы это считалось страшной легендой.Проверить ее взялся в начале прошлого века американский дипломат и археолог-любитель Эдвард Герберт Томпсон. В 1904-м он выкупил участок земли с колодцем, приобрел оборудование для подводных работ и приступил к действиям.Несколько недель спустя предприимчивый янки представил коллегам из Гарварда золотые и медные украшения, глиняную посуду и — человеческие останки. Все — со дна священного сенота.В 1961 году колодец в Чичен-Ице обследовали специалисты Национального института антропологии и истории в Мехико. И снова те же поразительные находки. А через шесть лет рядом с карстовой воронкой раскопали массовое захоронение.Ученым не терпелось узнать, чьи же это останки."Хороший посредник"Была одна подсказка. В испанской хронике 1579 года есть рассказ местного аборигена — потомка великих майя."Что касается этого колодца, — уверял он, — то правители и знатные люди всех этих провинций имели обычай <...> бросать в него женщин из числа принадлежавших им. Они приказывали этим женщинам вымаливать у богов удачный и счастливый год для своего господина. Женщин бросали несвязанными, и они падали в воду с большим шумом".В другой летописи уточняется, что жертвы были исключительно знатного происхождения — и непременно невинные. "Все шли процессией вместе с девицей <…> и, привязав ее к длинной веревке, опускали <…> вниз в глубины колодца, окуная много раз до тех пор, пока не умерщвляли, — для того чтобы она была хорошим посредником с их <…> богами", — говорится в историческом документе.Вполне возможно, у майя существовал ритуал, аналогичный тому, что был у их соседей — инков. Те приносили в жертву солярному божеству дев солнца — девочек и девушек знатного происхождения. Но в случае с останками в Чичен-Ице все не так ясно.Первые сомнения закрались у антрополога Эрнеста Хутона из Музея Пибоди при Гарвардском университете. На трех женских скелетах, поднятых со дна колодца, он обнаружил прижизненные травмы головы. У еще одной был сломан нос.Значит, жертвы — не из высшего сословия. Косвенное тому подтверждение есть в записках испанского миссионера Романа-и-Саморры. "После смерти правителя, — утверждал он, — когда наступал день похорон, собирались все сановники, которые <…> приводили не менее одного раба мужского или женского пола, предназначенных для принесения в жертву".Более того, выходит, в колодце топили не только женщин? Об этом же задумался и Хутон: три скелета по строению больше походили на мужские.Вероятность малаНедавно международная команда исследователей решила поставить точку в этом вопросе. Изучив останки из могильника неподалеку от сенота, ученые сделали вывод: все они принадлежали мальчикам."Генетический анализ, — говорится в отчете, — также показал наличие в чултуне родственных особей, в том числе двух пар монозиготных близнецов и девяти других близких родственников". Эти близнецы возникают спонтанно — с вероятностью всего 0,4 процента. А тут сразу две пары.Видимо, "дети были специально отобраны по их близкому биологическому родству". Подтверждение тому нашли в одной из легенд майяского эпоса "Популь-Вух".Боги-близнецы Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу всегда все делали вместе. В частности, играли в мяч. Однажды они долго искали место для забавы и набрели на незнакомую дорогу. А вела она прямо в преисподнюю — Шибальбу.Подземные боги сильно разгневались — наверху кто-то веселится, не испытывая к ним никакого почтения. Тогда демоны вышли к братьям и заискивающе сказали: лишь игра в мяч "сделает их по-настоящему счастливыми". Доверчивые близнецы, ничего не подозревая, спустились в подземелье. После страшных пыток их убили. А одного из братьев демоны обезглавили, голову повесили на бесплодное дерево. И оно тотчас же расцвело.Этот жуткий миф, скорее всего, хорошо знали в Чичен-Ице — жреческом городе майя. И повторяли его — чтобы вставало солнце, шли дожди и маис зацветал каждый год.

https://ria.ru/20240622/bessmertie-1954248692.html

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2024

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение