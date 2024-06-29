https://ria.ru/20240629/nikaby-1956321889.html
Бастрыкин выступил с предложением запретить никабы
Бастрыкин выступил с предложением запретить никабы - РИА Новости, 29.06.2024
Бастрыкин выступил с предложением запретить никабы
Законодатели должны запретить ношение никабов в России, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:46
2024-06-29T14:46
2024-06-29T14:46
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Законодатели должны запретить ношение никабов в России, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, его слова приводит РБК."Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите", — ответил он на вопрос посетителя форума о допустимости такой одежды в стране.Бастрыкин подчеркнул, что даже власти стран Центральной Азии запрещают носить никабы. Он добавил, что подобную норму необходимо срочно принять.На этой неделе глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.
https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955780559.html
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общество, россия, санкт-петербург, центральная азия, александр бастрыкин, сергей меликов, рбк (медиагруппа), госдума рф
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Центральная Азия, Александр Бастрыкин, Сергей Меликов, РБК (медиагруппа), Госдума РФ
Бастрыкин выступил с предложением запретить никабы
Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России