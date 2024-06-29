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Бастрыкин выступил с предложением запретить никабы - РИА Новости, 29.06.2024
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14:46 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/nikaby-1956321889.html
Бастрыкин выступил с предложением запретить никабы
Бастрыкин выступил с предложением запретить никабы - РИА Новости, 29.06.2024
Бастрыкин выступил с предложением запретить никабы
Законодатели должны запретить ношение никабов в России, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:46
2024-06-29T14:46
общество
россия
санкт-петербург
центральная азия
александр бастрыкин
сергей меликов
рбк (медиагруппа)
госдума рф
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Законодатели должны запретить ношение никабов в России, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, его слова приводит РБК."Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите", — ответил он на вопрос посетителя форума о допустимости такой одежды в стране.Бастрыкин подчеркнул, что даже власти стран Центральной Азии запрещают носить никабы. Он добавил, что подобную норму необходимо срочно принять.На этой неделе глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.
https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955780559.html
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общество, россия, санкт-петербург, центральная азия, александр бастрыкин, сергей меликов, рбк (медиагруппа), госдума рф
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Центральная Азия, Александр Бастрыкин, Сергей Меликов, РБК (медиагруппа), Госдума РФ
Бастрыкин выступил с предложением запретить никабы

Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Законодатели должны запретить ношение никабов в России, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, его слова приводит РБК.
"Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите", — ответил он на вопрос посетителя форума о допустимости такой одежды в стране.
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Бастрыкин подчеркнул, что даже власти стран Центральной Азии запрещают носить никабы. Он добавил, что подобную норму необходимо срочно принять.
На этой неделе глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургЦентральная АзияАлександр БастрыкинСергей МеликовРБК (медиагруппа)Госдума РФ
 
 
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