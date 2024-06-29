https://ria.ru/20240629/molodezh-1955854109.html

День молодежи России

День молодежи России - РИА Новости, 29.06.2024

День молодежи России

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2024 году этот день... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T02:02

2024-06-29T02:02

2024-06-29T02:02

справки

россия

день молодежи россии

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День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2024 году этот день выпадает на 29 июня. По ранее действовавшему распоряжению президента России от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня. В СССР существовал аналогичный праздник – "День советской молодежи", с 1958 года он отмечался в последнее воскресенье июня. Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для развития общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Молодежь умна, инициативна, энергична и является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Востребованы ее знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения. В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года, молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По данным Росстата на 1 января 2022 года (с учетом переписи населения 2021 года), численность россиян в возрасте 14-35 лет составила 38,843 миллиона человек.Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия спортом, содействие здоровому образу жизни, развитие института наставничества, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В последние годы социально-экономическое положение молодежи в РФ заметно улучшилось. Среди молодых людей выросло стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также снизилась смертность.Россия – один из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад. Одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике сегодня – создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей. В этой связи в настоящее время реализуются Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением правительства РФ в ноябре 2014 года. Главным итогом их исполнения должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности во все сферы жизни. В декабре 2021 года правительством РФ утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках прямыми мерами поддержки ежегодно будут охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, в частности запуск проекта "Страна мастеров" по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве.В январе 2022 года стартовал федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленный на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.7 мая 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Определенные документом цели, в частности реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, будут отражены в разрабатываемом нацпроекте "Молодежь и дети", а также принимаемой Стратегии реализации молодежной политики на период до 2030 года. Нацпроект "Молодежь и дети", который был анонсирован в послании президента России Федеральному собранию в феврале 2024 года, призван объединить и синхронизировать разрозненные проекты в области молодежной политики. В числе задач проекта – развитие социальных, кадровых лифтов, создание условий для самореализации молодых людей, развития добровольчества, гражданской активности, международное молодежное сотрудничество, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, русского языка за рубежом, модернизация и развитие инфраструктуры для детей и молодежи (молодежные центры, капитальные ремонты школ, точечное строительство школ там, где это необходимо, и др.). Нацпроект "Молодежь и дети" станет ключевым инструментом реализации Стратегии, приоритетными направлениями которой являются формирование духовно-нравственных ориентиров, противодействие деструктивному поведению молодых людей, поддержка экономической активности молодежи, создание благоприятных условий для молодых семей, совершенствование инфраструктуры и системы управления отраслью и др. В стране создано большое число организаций, действующих в интересах молодых россиян. Одним из них является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – федеральный орган исполнительной власти, создающий среду с равными условиями для самореализации молодежи. Деятельность агентства направлена на организацию различных форумов с образовательными программами, развитие движения волонтерства, финансовую поддержку социально значимых проектов в грантовом конкурсе молодежных инициатив, создание программ путешествий, благодаря которым молодые люди смогут познакомиться с культурой различных регионов, и др.Российский союз молодежи – организация, которая создавалась с целью объединения граждан и общественных объединений для содействия всестороннему развитию молодого поколения, реализации его потенциала в общественной сфере, защиты законных интересов и прав молодежи. Основными направлениями деятельности союза является участие в обсуждении и подготовке законопроектов и других правовых актов в интересах молодежи, поддержка конструктивных сил, которые обеспечивают решение проблем молодежи. В 2015 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина была создана общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников, – Российское движение школьников. В 2018 году по инициативе президента был создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" (АНО "Россия – страна возможностей"), которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Их цель – создание равных возможностей для реализации талантов и профессионального потенциала участников, воплощение в жизнь бизнес-идей и общественных инициатив.В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, было создано общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", которое объединяет молодежные организации страны (например, "Юнармия", "Российское движение школьников"). Целями движения являются содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организация досуга детей и молодежи, создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе. Участие в проектах "Движения первых" позволяет школьникам проходить стажировки и курсы, посещать культурные мероприятия, консультироваться с экспертами и др. Для вовлечения молодежи в реализацию государственной молодежной политики проводятся различные мероприятия и конкурсы.В 2016 году начала работу автоматизированная информационная система "Молодежь России" – единая платформа для регистрации на региональные, окружные и федеральные мероприятия и форумы, а также грантовые конкурсы. В 2024 году форумы пройдут в 27 регионах России во всех федеральных округах: "Территория смыслов" (Московская область), "Таврида.АРТ" (Республика Крым), "ШУМ" (Калининградская область), "Машук" (Ставропольский край), "Экосистема. Заповедный край" (Камчатский край) и др. С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", в 2019 году он вошел в платформу "Россия – страна возможностей" и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии регионов, городов и сел.С 2017 года АНО "Россия – страна возможностей" организует конкурс "Лидеры России", поддерживаемый крупнейшими компаниями страны. Открытый конкурс для руководителей нового поколения дает возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав сообщества лучших управленцев страны. Внутри конкурса существует отдельный студенческий, участие в котором могут принять учащиеся вузов и аспиранты до 25 лет, а также те, кто закончил учебу не более двух лет назад. С 2017 года по инициативе АНО "Россия – страна возможностей", Российского союза промышленников и предпринимателей, 35 ведущих вузов страны и более 500 российских компаний проводится всероссийская олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, социально-экономических, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. Росмолодежь ежегодно проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов среди вузов, главной целью которого является реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности. Движение детей и молодежи "Движение первых" организовало всероссийский конкурс "Премия первых", которая поощряет лучшие проекты в области всестороннего развития детей и молодежи.Активно развивается волонтерское движение, ставшее мейнстримом как в молодежной политике, так и в социальных процессах. Для талантливой молодежи организованы специальные образовательные центры: "Сириус" в Сочи, "Артек" в Крыму, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день молодежи россии