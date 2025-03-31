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Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи - РИА Новости, 31.03.2025
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10:34 31.03.2025 (обновлено: 12:27 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/murashko-2008342106.html
Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи
Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи - РИА Новости, 31.03.2025
Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи
Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал в беседе с РИА Новости предложение повысить возраст молодежи. РИА Новости, 31.03.2025
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общество
россия
михаил мурашко
григорий гуров
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал в беседе с РИА Новости предложение повысить возраст молодежи."Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.Недавно глава Росмолодежи Григорий Гуров написал в Telegram-канале, что вопрос повышения границ возраста молодежи уже давно "витает в воздухе", но сейчас он носит скорее дискуссионный характер. В свою очередь, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет на законодательном уровне.
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общество, россия, михаил мурашко, григорий гуров
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Григорий Гуров
Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи

Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи до 40 лет

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал в беседе с РИА Новости предложение повысить возраст молодежи.
"Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.
Недавно глава Росмолодежи Григорий Гуров написал в Telegram-канале, что вопрос повышения границ возраста молодежи уже давно "витает в воздухе", но сейчас он носит скорее дискуссионный характер. В свою очередь, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет на законодательном уровне.

ВОЗ обновил действующую классификацию возрастных групп, молодежью теперь считаются люди от 18 до 44 лет, человеком средних лет — мужчины и женщины от 45 до 59 лет, а возраст пожилых составляет — от 75 до 90 лет. В России молодежью считается группа людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь
26 марта, 04:19
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоГригорий Гуров
 
 
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