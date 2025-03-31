https://ria.ru/20250331/murashko-2008342106.html

Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи

Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи - РИА Новости, 31.03.2025

Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи

Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал в беседе с РИА Новости предложение повысить возраст молодежи. РИА Новости, 31.03.2025

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общество

россия

михаил мурашко

григорий гуров

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал в беседе с РИА Новости предложение повысить возраст молодежи."Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.Недавно глава Росмолодежи Григорий Гуров написал в Telegram-канале, что вопрос повышения границ возраста молодежи уже давно "витает в воздухе", но сейчас он носит скорее дискуссионный характер. В свою очередь, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет на законодательном уровне.

https://ria.ru/20250326/molodezh-2007335492.html

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2025

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общество, россия, михаил мурашко, григорий гуров