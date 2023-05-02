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Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня - РИА Новости, 02.05.2023
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09:21 02.05.2023 (обновлено: 10:06 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/prazdnik-1869060269.html
Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня
Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня
День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:21
2023-05-02T10:06
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин."Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня.
https://ria.ru/20230424/molodezh-1867281903.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Президент Путин поручил отмечать в России День молодежи в последнюю субботу июня

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
"Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.
Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня.
Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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24 апреля, 10:53
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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