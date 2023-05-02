https://ria.ru/20230502/prazdnik-1869060269.html
Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня
Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня
День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:21
2023-05-02T09:21
2023-05-02T10:06
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин."Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня.
https://ria.ru/20230424/molodezh-1867281903.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня
Президент Путин поручил отмечать в России День молодежи в последнюю субботу июня
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение
подписал президент России Владимир Путин.
"Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.
Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня.
На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран