https://ria.ru/20230502/prazdnik-1869060269.html

Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня - РИА Новости, 02.05.2023

Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня

День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:21

2023-05-02T09:21

2023-05-02T10:06

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. День молодежи перенесен на последнюю субботу июня, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин."Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня.

https://ria.ru/20230424/molodezh-1867281903.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, россия