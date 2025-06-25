https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html

День молодежи 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День молодежи 2025: какого числа отмечается в России, история и традиции праздника

День молодежи 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День молодёжи традиционно приходится на конец летней сессии. Какого числа отмечается праздник, когда будет в 2025 году и какие мероприятия проходят в эту дату – РИА Новости, 25.06.2025

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. День молодёжи традиционно приходится на конец летней сессии. Какого числа отмечается праздник, когда будет в 2025 году и какие мероприятия проходят в эту дату – в материале РИА Новости.День молодежиК всероссийскому молодёжному празднику в нашей стране давно сложилось тёплое отношение. Эта важная дата для молодых людей, которая объединяет поколения, регионы и разные отрасли России. Создано большое число организаций, действующих в интересах молодых россиян.В последние годы социально-экономическое положение молодежи в РФ заметно улучшилось. Среди молодых людей выросло стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также снизилась смертность.Сегодня Россия – один из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.Для талантливой молодежи организованы специальные образовательные центры: "Сириус" в Сочи, "Артек" в Крыму, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке.Для вовлечения молодежи в реализацию государственной молодежной политики проводятся различные мероприятия, форумы, а также грантовые конкурсы.Когда отмечаютДень молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата всероссийского праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.Помимо всероссийского, существуют ещё два дня молодёжи: Международный (12 августа) и Всемирный (10 ноября)Кого считать молодёжьюВ России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года, молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.С 1993 до 2020 года верхняя граница возраста достигала 30 лет. В 2025 году на федеральном уровне активно обсуждается инициатива ВОЗ поднять верхнюю планку до 44 лет. как это уже принято в некоторых странах.По данным Росстата на 1 января 2022 года (с учетом переписи населения 2021 года), численность россиян в возрасте 14-35 лет составила 38,843 миллиона человек.Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для развития общества. Сегодня она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Молодежь умна, инициативна, энергична и является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Востребованы ее знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения.История праздникаВ СССР существовал аналогичный праздник – "День советской молодежи", с 1958 года он отмечался в последнее воскресенье июня.Затем, по ранее действовавшему распоряжению президента России от 24 июня 1993 года, праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, ежегодно проводились 27 июня.В конце января 2023 года студенты на встрече с президентом Владимиром Путиным в инновационном научно-технологическом центре МГУ им. М. В. Ломоносова "Воробьевы горы" рассказали, что сложно отмечать праздник, когда он приходится на рабочий день или день сессии.И уже в мае того же года указом президента РФ День молодёжи официально стал праздноваться в последнюю субботу июня.Как отмечаютДень молодёжи сегодня совпадает с окончанием сессии у студентов и с началом летних каникул.Во всех уголках страны проводятся развлекательные мероприятия, награждение талантливых представителей молодёжи, форумы, фестивали, ярмарки, мастер-классы, лектории, концерты.Так, под эгидой Росмолодежи 28 июня пройдёт всероссийский масштабный праздник. Впервые он охватит все регионы РФ с центрами празднования в Перми и Омске – молодёжных столицах 2025 года.Что подарить на День молодежиЕсли рассматривать День молодежи как ещё один приятный повод порадовать близкого человека, партнера, одногруппника, то можно присмотреться к следующим идеям подарков.Гаджеты и аксессуары — современные наушники, умные часы, электронные книги, планшеты, портативные колонки, стильные чехлы и держатели для смартфоновСпортивный инвентарь — ролики, скейтборды, самокаты или мяч для футбола, баскетбола или волейболаБилеты на концерт или мероприятие — билеты на любимого исполнителя, музыкальный фестиваль, спортивное соревнование или тематическую выставкуСтильная одежда и аксессуары — футболки с оригинальными принтами, кепки, рюкзаки или сумки, главное быть уверенным в любимых брендах получателяКосметика и парфюмерия — ароматы, гели для душа, уходовые средства или наборы для ухода за кожейКниги — интересные произведения по увлечениям: фантастика, приключения, графические романы или популярная литератураНастольные игры и головоломки — стратегические игры, карточные наборы или логические головоломки для развлечения дома или в компании друзейПодарочные сертификаты — на покупки в магазинах одежды, электроники или косметики, на маркетплейсах, а также сертификаты на мастер-классы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день молодежи россии