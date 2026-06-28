День молодежи в России: какого числа и что за праздник

День молодежи традиционно приходится на конец летней сессии. Какого числа отмечается праздник, когда будет в 2026 году и какие мероприятия проходят в эту дату – в материале РИА Новости.

Дата: последняя суббота июня

В 2026 году: 27 июня

Страна: Россия

Тип: государственный праздник

День молодежи в России посвящен тем, кто сегодня учится, работает, запускает собственные проекты и предлагает новые идеи. Это официальный праздник, связанный с молодежными инициативами и развитием молодежной политики.

Обычно этот день проходит очень активно. В разных городах страны устраивают фестивали, концерты и форумы, проводят спортивные соревнования и волонтерские акции. Появляются десятки площадок для общения, творчества и новых знакомств, а большинство мероприятий рассчитано именно на молодежную аудиторию.

Когда отмечается День молодежи в России в 2026 году

Многих интересует, какого числа отмечают праздник каждый год. Еще несколько лет назад День молодежи всегда отмечали 27 июня, но в 2023 году праздник получил плавающую дату и стал приходиться на последнюю субботу июня. Именно поэтому в разных годах День молодежи может приходиться на разные числа июня.

Какого числа отмечается праздник

В 2026 году День молодежи в России отмечается 27 июня. Эта дата приходится на последнюю субботу июня.

Почему дата плавающая

Долгое время День молодежи в России отмечали 27 июня. Такой порядок действовал с 1993 года и был установлен распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года № 459-рп.

Ситуация изменилась весной 2023 года. Распоряжением Президента РФ от 2 мая 2023 года № 132-рп праздник перенесли на последнюю субботу июня. Идея появилась после общения главы государства со студентами во время визита в инновационный научно-технологический центр МГУ им. М. В. Ломоносова "Воробьевы горы" в январе 2023 года. Молодые люди обратили внимание на то, что фиксированная дата нередко совпадает с рабочими днями или периодом экзаменов.

Новая схема позволила решить эту проблему. Теперь праздничные мероприятия проходят в выходной день, что делает участие в них более удобным как для молодежи, так и для организаторов.

Кого считать молодежью

В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года, молодежью считается социально-демографическая группа лиц от 14 до 35 лет включительно.

С 1993 до 2020 года верхняя граница возраста достигала 30 лет. В 2025 году в экспертной среде обсуждались предложения расширить возрастные рамки молодежи до 44 лет, как это уже принято в некоторых странах. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал это предложение рациональным и выразил поддержку. Однако на момент 2026 года в российском законодательстве эти изменения не закреплены.

По данным Росстата на 1 января 2022 года (с учетом переписи населения 2021 года), численность россиян в возрасте 14-35 лет составила 38,843 миллиона человек.

Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для развития общества. Сегодня она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Молодежь умна, инициативна, энергична и является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Востребованы ее знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения.

Что это за праздник

День молодежи в России посвящен молодому поколению, его идеям, достижениям и участию в развитии страны. Праздник напоминает о значении образования, творческого поиска, спорта и общественной деятельности, а также о роли молодых людей в решении актуальных задач современности.

Официальным выходным этот день не является. Тем не менее, каждый год по всей России проходят десятки крупных мероприятий — от городских фестивалей и концертов до образовательных форумов и тематических встреч. Их объединяет общая задача: помочь молодежи найти новые возможности для развития и воплощения собственных инициатив.

Большое внимание уделяют добровольческим проектам, предпринимательству, культуре, науке и спорту. На праздничных площадках рассказывают об образовательных программах, знакомят с грантовыми конкурсами и представляют проекты общественных организаций. Для многих участников именно такие встречи становятся отправной точкой для новых идей и знакомств.

Для многих городов День молодежи давно стал больше, чем просто праздничной датой. Это возможность для открытого общения молодежи с экспертным сообществом, представителями власти и деловых кругов, а также площадка для обсуждения идей и общественно значимых инициатив.

История Дня молодежи

В СССР существовал аналогичный праздник – "День советской молодежи", с 1958 года он отмечался в последнее воскресенье июня. Он был учрежден 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении Дня советской молодежи". Первое празднование состоялось в том же году в последнее воскресенье июня. В этот день по всему СССР проходили слеты активистов, соревнования молодежных бригад на фабриках и заводах, спортивные фестивали и конкурсы. Вечером устраивали танцы и концерты.

После распада СССР первый президент России Борис Ельцин переименовал День советской молодежи в День молодежи России и установил новую дату празднования — 27 июня. Соответствующее распоряжение было подписано 24 июня 1993 года.

Затем, по ранее действовавшему распоряжению президента России от 24 июня 1993 года, праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, ежегодно проводились 27 июня.

В мае 2023 года указом президента РФ Владимира Путина День молодежи официально стал праздноваться в последнюю субботу июня. Документ был подписан 2 мая 2023 года и вступил в силу со дня подписания. При этом распоряжение от 24 июня 1993 года "О праздновании Дня молодежи" было признано утратившим силу.

Ключевые даты Дня молодежи Период/год Статус праздника Дата празднования 1958 День советской молодежи в СССР Последнее воскресенье июня 1993 День молодежи России 27 июня 2023 День молодежи в РФ Последняя суббота июня 2026 Актуальная дата 27 июня

Как празднуют День молодежи сегодня

Современный День молодежи представляет собой масштабную площадку для общения, творчества, спорта и образования. Форматы мероприятий ежегодно обновляются, однако основные традиции празднования сохраняются.

Традиции празднования постепенно расширяются: к концертам и фестивалям добавляются карьерные площадки, лекции, технологические выставки и волонтерские проекты.

Как обычно отмечают День молодежи Формат Что включает Для кого Концерты и фестивали выступления артистов, сцены, шоу широкая городская аудитория Форумы и лекции дискуссии, карьерные и образовательные площадки студенты, молодые специалисты Волонтерские акции помощь, благотворительность, городские проекты активная молодежь Спортивные события турниры, забеги, челленджи школьники, студенты, любители спорта Творческие зоны мастер-классы, арт-пространства, конкурсы подростки и молодые семьи

Концерты, фестивали, форумы и акции

Во всех уголках страны проводятся развлекательные мероприятия, награждение талантливых представителей молодежи, форумы, фестивали, ярмарки, мастер-классы, лектории, концерты.

Смоленск, получивший статус Молодежной столицы России — 2026, станет одной из главных площадок празднования Дня молодежи. Под эгидой Росмолодежи здесь с 26 по 28 июня пройдет масштабная программа, рассчитанная на участников из разных регионов страны. Центральной точкой праздника станет площадь Ленина, где запланированы официальные церемонии, концерты и специальные проекты.

Большой популярностью пользуются образовательные форумы. Молодые специалисты могут посетить лекции, карьерные консультации, дискуссии о технологиях, предпринимательстве и науке. Кроме того, во многих регионах организуют спортивные состязания, массовые забеги, турниры и различные челленджи, объединяющие участников разных возрастов.

Какие мероприятия проходят в регионах

Хотя День молодежи отмечается по всей стране, конкретное наполнение программы определяется регионами. Каждая территория готовит собственную программу, поэтому праздничные события могут существенно различаться как по содержанию, так и по масштабу.

В 2026 году праздник проходит под общей концепцией "Мечта. Гордость. Единство". В разных субъектах страны в соответствии с этой темой могут работать специальные площадки и тематические зоны. Для крупных городов характерны масштабные фестивали, концерты под открытым небом, выставочные проекты и форумы. В небольших городах и поселках чаще делают ставку на спортивные состязания, творческие конкурсы и семейный досуг.

Отдельное место занимают встречи с общественными деятелями, представителями бизнеса, спортсменами и деятелями культуры. Молодые люди получают возможность пообщаться с профессионалами, узнать больше о различных сферах деятельности и завести новые деловые знакомства. В последние годы заметную часть программы составляют патриотические и добровольческие акции, включая встречи с участниками СВО, донорские мероприятия и акции поддержки военнослужащих.

Точная программа празднования на 2026 год определяется на региональном уровне. Поэтому перед праздником стоит проверить информацию на официальных сайтах органов власти и молодежных центров своего региона.

Поздравления с Днем молодежи

День молодежи не относится к праздникам, для которых существуют устоявшиеся традиции обмена подарками. Тем не менее многие используют этот день как повод порадовать друзей, родственников или коллег.

В качестве подарка могут подойти книги, билеты на концерты и фестивали, сертификаты на обучение, спортивные аксессуары или другие вещи, связанные с увлечениями человека. Не менее ценным подарком может стать совместный отдых, поездка или участие в культурном мероприятии.

Вопросы и ответы

Когда День молодежи в России в 2026 году?

В 2026 году День молодежи в России отмечается 27 июня. Это последняя суббота июня, потому что именно такое правило закреплено распоряжением Президента РФ от 2 мая 2023 года.

Что такое День молодежи?

Это официальный российский праздник, посвященный молодым людям и молодежным инициативам. Обычно в этот день проходят концерты, фестивали, форумы, спортивные и общественные мероприятия.

Почему дату перенесли на последнюю субботу июня?

Раньше День молодежи в России был закреплен за 27 июня, но в 2023 году дату сделали более удобной для массовых мероприятий. Перенос на последнюю субботу июня позволяет проводить праздник в выходной день.

Кто считается молодежью в России?

По российскому законодательству к молодежи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Это определение закреплено в законе о молодежной политике.