В Москве начался фестиваль "День молодежи"

В московском парке "Ходынское поле" начался фестиваль "День молодежи"
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве
На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".
На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".
В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.
В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.
Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.
Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.
На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".
На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".
В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.
В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.
Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.
Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.
На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".
На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".
В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.
В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.
Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.
Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.
Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.
Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.
На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".
В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.
Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.
На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".
В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.
Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.
На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".
В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.
Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.
Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.