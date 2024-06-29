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В Москве начался фестиваль "День молодежи" - РИА Новости, 29.06.2024
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16:19 29.06.2024 (обновлено: 17:03 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/festival-1956337034.html
В Москве начался фестиваль "День молодежи"
В Москве начался фестиваль "День молодежи" - РИА Новости, 29.06.2024
В Москве начался фестиваль "День молодежи"
В московском парке "Ходынское поле" стартовал масштабный фестиваль "День молодежи", который пройдет 29 и 30 июня. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:19
2024-06-29T17:03
общество
россия
владивосток
сергей кириенко
дмитрий чернышенко
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В московском парке "Ходынское поле" стартовал масштабный фестиваль "День молодежи", который пройдет 29 и 30 июня. На открытие мероприятия приехали и поздравили молодежь первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева и многие другие. На фестивале во время телемоста с Владивостоком запустили конкурс на молодежную столицу России 2025 года. Как отметил Кириенко, День молодежи — это день патриотического воспитания."Отдельные слова благодарности хочу сказать участникам специальной военной операции, нашим героям. &lt;...&gt; Они сегодня защищают нашу страну, защищают будущее. Не только свое, будущее каждого из вас, будущее наших детей", — сказал он. Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, напомнил о программе "Регион для молодых". "В каждом селе, в каждом городе есть круглогодичная площадка для молодежи, чтобы вы могли встречаться, творить", — отметил вице-премьер. Программа мероприятия будет представлена на восьми уникальных тематических направлениях: "Вместе с Родиной", "Вместе с карьерой", "Вместе со знаниями", "Вместе с добром", "Вместе со спортом", "Вместе с новым", "Вместе с креативом" и "Вместе со своим делом". Для гостей фестиваля подготовят выступления более ста лекторов и экспертов, порядка 60 образовательных треков и свыше 30 творческих мастер-классов.
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353
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Открытие фестиваля "День молодежи" в Москве
В Москве начался фестиваль «День молодежи». Одной из площадок стал парк «Ходынское поле». На открытие приехали и поздравили молодежь Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко, Ксения Разуваева и другие. Во время фестиваля был дан старт конкурсу на молодежную столицу России 2025 года. Сейчас это Москва и Владивосток.
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общество, россия, владивосток, сергей кириенко, дмитрий чернышенко, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), москва, день молодежи россии
Общество, Россия, Владивосток, Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Москва, День молодежи России
В Москве начался фестиваль "День молодежи"

В московском парке "Ходынское поле" начался фестиваль "День молодежи"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В московском парке "Ходынское поле" стартовал масштабный фестиваль "День молодежи", который пройдет 29 и 30 июня.
На открытие мероприятия приехали и поздравили молодежь первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева и многие другие.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 4

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 4

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 4

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 4
На фестивале во время телемоста с Владивостоком запустили конкурс на молодежную столицу России 2025 года.
Как отметил Кириенко, День молодежи — это день патриотического воспитания.
«
"Отдельные слова благодарности хочу сказать участникам специальной военной операции, нашим героям. <...> Они сегодня защищают нашу страну, защищают будущее. Не только свое, будущее каждого из вас, будущее наших детей", — сказал он.
Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, напомнил о программе "Регион для молодых".
«
"В каждом селе, в каждом городе есть круглогодичная площадка для молодежи, чтобы вы могли встречаться, творить", — отметил вице-премьер.
Программа мероприятия будет представлена на восьми уникальных тематических направлениях: "Вместе с Родиной", "Вместе с карьерой", "Вместе со знаниями", "Вместе с добром", "Вместе со спортом", "Вместе с новым", "Вместе с креативом" и "Вместе со своим делом". Для гостей фестиваля подготовят выступления более ста лекторов и экспертов, порядка 60 образовательных треков и свыше 30 творческих мастер-классов.
Театральный фестиваль и шествие оркестра: как проходит выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".

Выставка Россия. Триумф русского баяна: грандиозное шествие играющего оркестра

На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.

Выставка Россия. Триумф русского баяна: грандиозное шествие играющего оркестра

В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.

Выставка Россия. Пресс-конференция со спортсменами сборной России по шашкам

Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.

Выставка Россия. Презентация театральных фестивалей Тамбовской области Тамбовщина театральная

В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.

Выставка Россия. Экскурсия для иностранных журналистов Russia Today

Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.

Выставка Россия. Экскурсия для иностранных журналистов Russia Today

Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ОбществоРоссияВладивостокСергей КириенкоДмитрий ЧернышенкоКсения РазуваеваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)МоскваДень молодежи России
 
 
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