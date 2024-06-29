https://ria.ru/20240629/festival-1956337034.html

В Москве начался фестиваль "День молодежи"

В Москве начался фестиваль "День молодежи" - РИА Новости, 29.06.2024

В Москве начался фестиваль "День молодежи"

В московском парке "Ходынское поле" стартовал масштабный фестиваль "День молодежи", который пройдет 29 и 30 июня. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:19

2024-06-29T16:19

2024-06-29T17:03

общество

россия

владивосток

сергей кириенко

дмитрий чернышенко

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

москва

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В московском парке "Ходынское поле" стартовал масштабный фестиваль "День молодежи", который пройдет 29 и 30 июня. На открытие мероприятия приехали и поздравили молодежь первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева и многие другие. На фестивале во время телемоста с Владивостоком запустили конкурс на молодежную столицу России 2025 года. Как отметил Кириенко, День молодежи — это день патриотического воспитания."Отдельные слова благодарности хочу сказать участникам специальной военной операции, нашим героям. <...> Они сегодня защищают нашу страну, защищают будущее. Не только свое, будущее каждого из вас, будущее наших детей", — сказал он. Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, напомнил о программе "Регион для молодых". "В каждом селе, в каждом городе есть круглогодичная площадка для молодежи, чтобы вы могли встречаться, творить", — отметил вице-премьер. Программа мероприятия будет представлена на восьми уникальных тематических направлениях: "Вместе с Родиной", "Вместе с карьерой", "Вместе со знаниями", "Вместе с добром", "Вместе со спортом", "Вместе с новым", "Вместе с креативом" и "Вместе со своим делом". Для гостей фестиваля подготовят выступления более ста лекторов и экспертов, порядка 60 образовательных треков и свыше 30 творческих мастер-классов.

россия

владивосток

москва

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Открытие фестиваля "День молодежи" в Москве В Москве начался фестиваль «День молодежи». Одной из площадок стал парк «Ходынское поле». На открытие приехали и поздравили молодежь Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко, Ксения Разуваева и другие. Во время фестиваля был дан старт конкурсу на молодежную столицу России 2025 года. Сейчас это Москва и Владивосток. 2024-06-29T16:19 true PT0M20S

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