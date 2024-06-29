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Эндокринолог рассказала, почему здоровые дети становятся толстыми - РИА Новости, 29.06.2024
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14:19 29.06.2024 (обновлено: 14:21 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/deti-1956318403.html
Эндокринолог рассказала, почему здоровые дети становятся толстыми
Эндокринолог рассказала, почему здоровые дети становятся толстыми - РИА Новости, 29.06.2024
Эндокринолог рассказала, почему здоровые дети становятся толстыми
Россиян с детства учат питаться неправильно, доедать, из-за чего здоровый ребенок превращается в толстого и упитанного, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:19
2024-06-29T14:21
общество
юлия репникова
россия
питание
дети
здоровье
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россиян с детства учат питаться неправильно, доедать, из-за чего здоровый ребенок превращается в толстого и упитанного, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. "Нас с детства учат питаться неправильно, нас учат доедать. "Ты кому это оставил? Ну-ка доешь!" Вот из этого здорового ребенка получается толстый ребенок, упитанный. И поэтому я очень много лет назад вносила предложение о введении в детских садах и школах предмета "пищевое поведение", - сказала Репникова. Она объяснила, что взрослого человека сложно переучить правильному питанию, потому что пищевые привычки закладываются в детстве. И когда в осознанном возрасте он хочет похудеть и отправляется к врачу, перед эндокринологом встает задача сломать многолетнюю привычку за пару месяцев. "Надо ограничить свой калораж, повышать физическую нагрузку. У нас хотя на площадках и стоят спортивные снаряды, но, тем не менее, к ним не так много людей, люди чаще просто сидят на них. Ну, ты встань на этом тренажере, помаши немножко ногами 20 минут, пока у тебя ребенок с горки катается. Нет, такого нет. Нужно менять образ жизни", - добавила врач. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20240629/ozhirenie-1956286511.html
https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html
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общество, юлия репникова, россия, питание, дети, здоровье, здоровье - общество
Общество, Юлия Репникова, Россия, Питание, Дети, Здоровье, Здоровье - Общество
Эндокринолог рассказала, почему здоровые дети становятся толстыми

Эндокринолог: детей заставляют доедать, поэтому они превращаются в упитанных

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПитание в школе
Питание в школе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россиян с детства учат питаться неправильно, доедать, из-за чего здоровый ребенок превращается в толстого и упитанного, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова.
«
"Нас с детства учат питаться неправильно, нас учат доедать. "Ты кому это оставил? Ну-ка доешь!" Вот из этого здорового ребенка получается толстый ребенок, упитанный. И поэтому я очень много лет назад вносила предложение о введении в детских садах и школах предмета "пищевое поведение", - сказала Репникова.
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Она объяснила, что взрослого человека сложно переучить правильному питанию, потому что пищевые привычки закладываются в детстве. И когда в осознанном возрасте он хочет похудеть и отправляется к врачу, перед эндокринологом встает задача сломать многолетнюю привычку за пару месяцев.
"Надо ограничить свой калораж, повышать физическую нагрузку. У нас хотя на площадках и стоят спортивные снаряды, но, тем не менее, к ним не так много людей, люди чаще просто сидят на них. Ну, ты встань на этом тренажере, помаши немножко ногами 20 минут, пока у тебя ребенок с горки катается. Нет, такого нет. Нужно менять образ жизни", - добавила врач.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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