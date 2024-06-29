https://ria.ru/20240629/deti-1956318403.html

Эндокринолог рассказала, почему здоровые дети становятся толстыми

Эндокринолог рассказала, почему здоровые дети становятся толстыми - РИА Новости, 29.06.2024

Эндокринолог рассказала, почему здоровые дети становятся толстыми

Россиян с детства учат питаться неправильно, доедать, из-за чего здоровый ребенок превращается в толстого и упитанного, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:19

2024-06-29T14:19

2024-06-29T14:21

общество

юлия репникова

россия

питание

дети

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россиян с детства учат питаться неправильно, доедать, из-за чего здоровый ребенок превращается в толстого и упитанного, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. "Нас с детства учат питаться неправильно, нас учат доедать. "Ты кому это оставил? Ну-ка доешь!" Вот из этого здорового ребенка получается толстый ребенок, упитанный. И поэтому я очень много лет назад вносила предложение о введении в детских садах и школах предмета "пищевое поведение", - сказала Репникова. Она объяснила, что взрослого человека сложно переучить правильному питанию, потому что пищевые привычки закладываются в детстве. И когда в осознанном возрасте он хочет похудеть и отправляется к врачу, перед эндокринологом встает задача сломать многолетнюю привычку за пару месяцев. "Надо ограничить свой калораж, повышать физическую нагрузку. У нас хотя на площадках и стоят спортивные снаряды, но, тем не менее, к ним не так много людей, люди чаще просто сидят на них. Ну, ты встань на этом тренажере, помаши немножко ногами 20 минут, пока у тебя ребенок с горки катается. Нет, такого нет. Нужно менять образ жизни", - добавила врач. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20240629/ozhirenie-1956286511.html

https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, юлия репникова, россия, питание, дети, здоровье, здоровье - общество