https://ria.ru/20240629/repnikova-1956073620.html

Юлия Репникова: борьба с лишним весом — это на всю жизнь

Юлия Репникова: борьба с лишним весом — это на всю жизнь - РИА Новости, 29.06.2024

Юлия Репникова: борьба с лишним весом — это на всю жизнь

Проблема ожирения коснулась уже многих жителей планеты – люди садятся на диеты, используют диабетические препараты, которые снижают аппетит и вес, но часто... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:00

2024-06-29T10:00

2024-06-29T10:00

интервью

россия

юлия репникова

ожирение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956070945_0:285:960:825_1920x0_80_0_0_d5e824145fc973b3f3ab3752e9fa8030.jpg

Проблема ожирения коснулась уже многих жителей планеты – люди садятся на диеты, используют диабетические препараты, которые снижают аппетит и вес, но часто ненадолго. В чем причина безрезультатности этих попыток, почему достичь нормального веса можно только при нормальном сне, небольшой физической активности и пищевой культуре, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог Юлия Репникова. Беседовали Ирина Андреева и Эльвира Муравицкая. – Юлия Андреевна, почему люди полнеют?– Потому что вся наша популяция людей, которые населяют мир, мы все запрограммированы на запасание жира на случаи тяжелых времен. Тяжелые времена у нас были, мы только массово не голодаем последние 100 лет. До этого человечество всегда голодало, оно научилось запасать энергию в виде жировой молекулы. Адипоциты – жировые клетки – с нами до трехлетнего возраста, дальше они не размножаются. То есть к трем годам мы накопили какую-то жировую массу, и мы с ней идем по жизни.И дальше ожирение – это просто раздувание каждой конкретной клетки адипоцита. Жировая клетка просто наполняется энергией, когда вы ей даете много энергии и мало ее тратите. И она на это нацелена: на то, что, если настанет тяжелое время, вы за счет этого жира какое-то время проживете.– Но не до 100 килограммов же копить жировые запасы?– Почему некоторые сейчас весят 100 килограммов? Потому что мало двигаются, много едят, неправильно спят. Три кита веса – это сон неправильный, недостаточная физическая нагрузка и большое потребление килокалорий.И надо понимать, что вес растет у некоторых людей из-за психологических проблем – и это большая часть пациентов. Поэтому просто колоть препарат и с диетологом обсуждать, как правильно питаться, двигаться и спать, это не всегда эффективно. Зачастую нужен еще психиатр или психолог, в зависимости от нарушения или расстройства пищевого поведения у пациента.– Сколько нужно двигаться, чтобы не поправляться?– В принципе достаточно даже минимальной физической нагрузки, занятий спортом два-три раза в неделю по 40-60 минут, чтобы сбавить вес. А чтобы удержать – вообще два раза в неделю по 30 минут. И это не какие-то сверхупражнения. Это всего лишь бег или велосипед, или плавание, или аэробика. Вот четыре вида кардио-нагрузок, которые снижают вес, не силовые. Лишь бы вы двигались как-то, чтобы стабилизация веса была. И, конечно, надо следить за тем, что вы едите.– Насколько безопасно принимать для похудения такие препараты как "Оземпик"?– Сейчас идет эра препаратов инкретинового ряда – это гормон кишечника, который регулирует пищевое поведение. И мы сейчас собираемся отказаться от бариатрической хирургии (уменьшение желудка – ред.). Хирурги, которые последние 20 лет занимаются бариатрической хирургией, сейчас понимают, что это не выход для пациентов, очень много нехороших вещей происходит после операции. И операции – это не панацея, и к тому же более 80% таких операций оказываются неэффективными, так как у человека не меняется пищевое поведение.Поэтому сейчас все внимание эндокринологов всего мира нацелено на развитие и назначение этих препаратов.– Как долго их можно принимать?– Вначале это был год, потом три года. На последнем конгрессе по этой теме нам сказали, что можно колоть всю жизнь тем, кто не может питаться правильно и страдает ожирением. Для чего нужны вообще эти препараты? Они продлевают жизнь нашим собственным инкретинам – гормонам кишечника, которые живут одну-две минуты. А, например, в "Оземпике" он живет неделю, в аналоговых препаратах – день-два.Но нужно помнить, что у всех препаратов, абсолютно у всех препаратов в мире есть побочный эффект. Надо это понимать. То есть нет безопасных препаратов в принципе, даже безопасных диет нет.Например, все препараты ряда семаглутида, к которым относится и "Оземпик", замедляют перистальтику кишечника и желудка, поэтому пациенты быстрее насыщаются и потом еще долго не хотят есть. Однако в первые недели приема почти у всех остается привычка есть много, из-за чего организм начинает отторгать лишнюю пищу вплоть до рвоты. Все остальные побочные действия препарата очень редкие. Конечно, бывает индивидуальная непереносимость или аллергия, но принимать такие лекарства можно только по назначению врача.Единственное, что еще из побочных действий – он действует на поджелудочную железу, на выработку инсулина и глюкагона, то есть он анализирует уровень глюкозы в крови. И если она низкая, он ее стабилизирует до нормального уровня. Если она высокая, он стабилизирует ее до нормального уровня. Поэтому он и безопасен для приема у пациентов не с диабетом. И надо понимать, что в Российской Федерации такие препараты разрешены только для пациентов с диабетом.– То есть назначать их для похудения нельзя?– Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы в инструкцию была внесена поправка, о том, что его можно применять для снижения веса, а не только для лечения диабета. Пока, если вы придете к эндокринологу, он не сможет выписать пациенту эти препараты для снижения веса без наличия у него диабета.А если человек переедает жирной пищи и пьет алкоголь, то при приеме этих препаратов возможно и обострение панкреатита. Потому что именно жирная пища и алкоголь изначально и провоцируют воспаление поджелудочной железы.– Если человек перестает принимать эти препараты, он остается худым?– Какое-то время он будет "выезжать" на этом препарате и после отмены. Но должны выработаться определенные пищевые привычки, а согласно исследованиям, это может занять от полугода до трех лет. А три года "сидеть" на таком препарате – как минимум дорого, потому что одна упаковка таких препаратов стоит минимум от шести до 20 тысяч рублей.– Худеющим подросткам можно их применять?– Они, конечно, не разрешены детям, а также беременным и кормящим женщинам, так как таких исследований даже не проводилось. Если их применение одобрят, то мы, конечно, будем их назначать, потому что сахарный диабет второго типа на фоне ожирения и избыточного веса у детей сейчас прогрессирует сильно.– Не станет ли это некой новой модой: все начнут колоться и худеть…– Если они не поменяют свои пищевые привычки, они будут худые, только пока колют препарат. Как только они его уберут, у них вернутся все их пищевые привычки и вес.Все равно человека надо научить правильно питаться, пока он колет препараты. Вопрос в том, что препарат тебя учит, и ты должен его услышать. Я своим пациентам говорю, когда вы колете, вы смотрите, как вы питаетесь, дальше несите это в жизнь. Не надо дальше колоть этот препарат.– То есть это не панацея?– Нет, конечно, это помощь для пациентов.– Из вашей практики, какой процент людей возвращается обратно к своему весу после отмены препарата?– Все вернутся, кто не контролирует пищевые привычки. Я думаю, что 80-90% возвращаются, а удерживает свой вес процентов 10%. Потому что большинство пациентов не нацелены на ежедневный труд, изначально человек нацелен на волшебную таблетку, он приходит и требует ее. Но борьба с весом — это пожизненная борьба. То есть надо постоянно думать о том, что ты в рот кладешь. Людей с ускоренным метаболизмом очень мало в жизни. Потому что практически все люди, которые не научились запасать энергию в "мамонтовый" период, погибали. А люди, которые научились экономить, запасать жировую массу, им реже приходилось добывать пищу, и они выжили.– И что же делать?– Нас с детства учат питаться неправильно, нас учат доедать. "Ты кому это оставил? Ну-ка, доешь!" Вот из этого здорового ребенка получается толстый ребенок, упитанный. И поэтому я очень много лет назад вносила предложение о введении в детских садах и школах предмета "пищевое поведение".Ожирение – это проблема огромная, которая уделяется очень маленькое внимание. На нем базируются все заболевания, от которых самая высокая смертность, например, сахарный диабет, который сейчас шагает по стране и по миру. Абдоминальное ожирение – это когда индекс массы тела может быть и в норме, но окружность талии не в норме. То есть у женщин окружность талии 80 сантиметров и выше – это ожирение абдоминальное. У мужчин окружность талии 94 сантиметров и выше – это абдоминальное ожирение. У таких людей развивается гипертония, артериальная гипертензия – отсюда инфаркты, инсульты, желчекаменные болезни, бесплодие, онкология развивается – она базируется тоже на основе ожирения.Потому что у нас никто не учит, как правильно питаться. А переучивать человека взрослого, как правильно питаться, очень сложно. Потому что у нас уже пищевые привычки неправильные. И люди в осознанном возрасте приходят к снижению веса, когда им уже за 20. А до 20 лет они не знали, как правильно питаться. Их учили мама, бабушка, подруга. И десятилетнюю привычку ломать эндокринологу за месяц-два. Он месяца два походил и говорит, что-то мне это все невкусно и неправильно. И ушел.– Например, в США, где повальная мода на "Оземпик", продажи одежды больших размеров уже упали на 10%. Видите ли вы из своей практики, что и у нас начинается "эпидемия" желающих худеть с помощью диабетических препаратов? Может ли серое от препарата лицо стать показателем благосостояния человека?– Серое лицо еще может быть и от депрессии, ведь у многих удовольствие завязано очень сильно именно на еде. То есть если я не ем, то я в депрессии.Что касается "эпидемии" – то вряд ли, у нас пациенты не потянут его по цене просто. Постоянно находиться на препарате – дорого.И повторюсь, чтобы удержать вес, надо научиться правильно питаться. Надо ограничить свой калораж, повышать физическую нагрузку. У нас хотя на площадках и стоят спортивные снаряды, но, тем не менее, к ним не так много людей, люди чаще просто сидят на них. Ну, ты встань на этом тренажере, помаши немножко ногами, 20 минут, пока у тебя ребенок с горки катается. Нет, такого нет. Нужно менять образ жизни.– Насколько килограммов можно снижать вес в месяц эффективно?– Это не больше четырех килограммов, иначе печень и почки прикажут "долго жить". Потому что все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень. И это будет очень плохо для организма – он не выдержит. Поэтому худеть надо медленно. В среднем один-два килограмма в месяц, но не больше четырех.Чем медленнее вы худеете, тем лучше для организма, тем дольше сохраняется эффект от снижения веса. Потому что, если очень сильно ограничивать организм в калорийности пищи, мозг – не дурак, он говорит: нам голодно. Мы замедляем метаболизм до нуля, и все сохраняем, все усваиваем, все в жир. И когда человек чуть-чуть дает себе поползновение в еде, он будет поправляться. Потому что у него метаболизм застопорен.– Как худеть правильно?– Худеть правильно – это значит регулярно принимать пищу, каждые три-пять часов. И калорийность пищи не должна быть высокой, но полноценной – известная гарвардская, это когда у тебя на половине тарелки овощи, четвертинка – мясо, четвертинка – гарнир. И все это не больше 450 граммов весит.Тогда организм не голодает, он получает энергию для того, чтобы работал мозг, работали сердце, легкие. И он не замедляет метаболизм, а ты эффективно худеешь. Плюс ты занимаешься физической нагрузкой, ложишься спать не позднее 11 часов и спишь по семь часов. То есть сон еще должен быть нормальный, чтобы ночью вырабатывались контринсулярные гормоны в нормальном количестве. А то у нас люди ложатся в пять утра, они играют в компьютер до двух-трех ночи и встают в 10 утра, и удивляются, что не худеют. Они просто теряют мышечную массу, а жир всегда эвакуируется последним. Если вы физически занимаетесь, калорийность поступает, то есть метаболизм не ограничивается, то жировая клетчатка начинает постепенно плавиться.Потому что диета это – временное, а нам надо постоянно научиться правильно питаться, надо физически двигаться, надо высыпаться, и все будет хорошо.– Какой оптимальный индекс массы тела?– Желательно не ниже 22, не больше 24. Но для культуристов, людей, которые накачивают мышцы, у них больше будет индекс массы тела за счет мышечного волокна. Все это надо смотреть по импедансу. Зачастую люди приходят, мы смотрим, а это вообще не жировая масса, а вода, например, или мышцы. И жир там невысокий.– И этим людям вообще не нужно худеть?– Надо смотреть, из чего состоит человек внутри, обязательно. А индекс массы тела не ниже 22 почему – потому что костная масса начинает страдать, потому что жир нам тоже нужен для производства ряда гормонов и для удержания костной системы. Иначе будет остеопороз, остеопения.

https://ria.ru/20240202/ozhirenie-1924855737.html

https://radiosputnik.ru/20240527/ves-1948736171.html

https://radiosputnik.ru/20231130/pokhudenie-1912697929.html

https://ria.ru/20231112/belok-1908680146.html

https://radiosputnik.ru/20231113/taliya-1909146616.html

https://rsport.ria.ru/20231013/zozh-1902557940.html

https://ria.ru/20230705/ozhirenie-1882322273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, юлия репникова, ожирение