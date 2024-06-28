https://ria.ru/20240628/ukraina-1956047915.html

Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины

Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины - РИА Новости, 28.06.2024

Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины

Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии, передает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:13

2024-06-28T11:13

2024-06-28T11:13

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников. Неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности сообщил агентству, что Киев продолжает переговоры с западными союзниками о бесполетной зоне над западной Украиной с использованием систем Patriot в Польше или Румынии. При этом он отметил, что это непростое решение. По словам источника, западные страны очень осторожно относятся к любым шагам, которые могут привести к прямым столкновениям с Россией и втянуть в более масштабный конфликт, что делает этот процесс медленным и бесшумным. Как уточняет агентство, с подобным требованием выступает ряд украинских чиновников, включая депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы... Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины", - приводит агентство слова Гончаренко. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине. Позднее действующий тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью систем ПВО альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240628/sammit-1955950234.html

https://ria.ru/20240613/polsha-1952567553.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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украина, россия, польша, нато, верховная рада украины, в мире