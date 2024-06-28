Рейтинг@Mail.ru
Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956047915.html
Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины
Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины - РИА Новости, 28.06.2024
Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины
Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии, передает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:13
2024-06-28T11:13
украина
россия
польша
нато
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников. Неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности сообщил агентству, что Киев продолжает переговоры с западными союзниками о бесполетной зоне над западной Украиной с использованием систем Patriot в Польше или Румынии. При этом он отметил, что это непростое решение. По словам источника, западные страны очень осторожно относятся к любым шагам, которые могут привести к прямым столкновениям с Россией и втянуть в более масштабный конфликт, что делает этот процесс медленным и бесшумным. Как уточняет агентство, с подобным требованием выступает ряд украинских чиновников, включая депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы... Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины", - приводит агентство слова Гончаренко. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине. Позднее действующий тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью систем ПВО альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240628/sammit-1955950234.html
https://ria.ru/20240613/polsha-1952567553.html
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, польша, нато, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Польша, НАТО, Верховная Рада Украины, В мире
Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины

Франс Пресс: Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников.
Неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности сообщил агентству, что Киев продолжает переговоры с западными союзниками о бесполетной зоне над западной Украиной с использованием систем Patriot в Польше или Румынии. При этом он отметил, что это непростое решение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Саммит Евросоюза собрался на помойке
08:00
По словам источника, западные страны очень осторожно относятся к любым шагам, которые могут привести к прямым столкновениям с Россией и втянуть в более масштабный конфликт, что делает этот процесс медленным и бесшумным.
Как уточняет агентство, с подобным требованием выступает ряд украинских чиновников, включая депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«
"Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы... Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины", - приводит агентство слова Гончаренко.
Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Польше обеспокоены информацией о переброске Patriot на Украину
13 июня, 13:46
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине. Позднее действующий тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью систем ПВО альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
25 июня, 08:00
 
УкраинаРоссияПольшаНАТОВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала