https://ria.ru/20240628/sluzhba-1956197034.html

Двойное гражданство не избавит израильтян от воинской службы, заявил юрист

Двойное гражданство не избавит израильтян от воинской службы, заявил юрист - РИА Новости, 28.06.2024

Двойное гражданство не избавит израильтян от воинской службы, заявил юрист

Решение израильского суда о воинской обязанности для учащихся религиозных школ касается всех их студентов, у которых есть гражданство Израиля, безотносительно... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:16

2024-06-28T18:16

2024-06-28T18:16

религия

израиль

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901184059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18cd848f213689cbeca2b5db6c329860.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Решение израильского суда о воинской обязанности для учащихся религиозных школ касается всех их студентов, у которых есть гражданство Израиля, безотносительно наличия других гражданств, сказал РИА Новости израильский адвокат Алекс Зернопольский.Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Верховный суд Израиля во вторник единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (ешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля."Согласно решению суда, для всех израильтян призывного возраста, вне зависимости от того, на каком основании было приобретено гражданство Израиля – вследствие репатриации, легализации или по праву рождения, – более не будет различий, светский ты человек или соблюдающий традиции учащийся ешивы. Все подлежат призыву в Армию обороны Израиля для несения срочной службы. Израильтяне, проживающие за границей, вне зависимости от того, есть у них другое гражданство, ВНЖ или нет, для Израиля остаются только гражданами страны и не освобождаются от воинской обязанности", – сказал адвокат РИА Новости.Тем не менее, по его словам, можно получить отсрочку от службы в израильской армии: например, на основании обучения за пределами Израиля или наличия рабочего контракта за границей."Само по себе постоянное проживание за пределами Израиля не является основанием для автоматического снятия с учета. Этот вопрос необходимо в обязательном порядке урегулировать через военкомат, консульство или адвоката. Иначе гражданин будет считаться уклонистом, что может стать препятствием для свободного посещения Израиля и обновления загранпаспорта как в МВД Израиля, так и в консульстве Израиля за рубежом", – пояснил он.Ранее руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич сказал РИА Новости, что решение Верховного суда Израиля о прекращении отсрочек от службы в армии для студентов еврейских духовных образовательных учреждений может коснуться и российских евреев с двойным гражданством, если они поедут в Израиль.

https://ria.ru/20240628/ravvin-1956167897.html

https://ria.ru/20240524/izrail-1948207898.html

https://ria.ru/20240628/patriot-1955974052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, религия