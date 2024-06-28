В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома"
Reuters: польская Orlen пригрозила компаниям из ЕС арестом их выплат "Газпрому"
CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, PolandОфис польской топливной компании Orlen
Офис польской топливной компании Orlen. Архивное фото
"Предупреждения в письмах, отправленных более месяца назад, связаны с претензиями о возмещении убытков, которые Польша понесла после перекрытия поставок из России в 2022 году", — отметили в публикации.
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Польское предупреждение, по данным агентства, привело к тому, что Будапешт издал в мае указ для предотвращения изъятия платежей у государственной компании MVM CEEnergy, говорится в материале.
В марте "Газпром" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании более 900 миллионов долларов с польского концерна Orlen и оператора польского участка газопровода "Ямал — Европа" компании Europol Gaz.
Europol Gaz была совместным предприятием "Газпрома" и Orlen, российской компании принадлежала доля в 48 процентов. В апреле 2022 года Польша внесла "Газпром" в санкционный список и заблокировала его активы. В ответ Россия приняла ограничительные меры против Europol Gaz, а "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу — Европе". В октябре 2023-го власти Польши передали Orlen польский участок газопровода вместе с замороженной долей "Газпрома".
В мае 2023 года Europol Gaz обратилась в арбитраж при Торговой палате Стокгольма с иском против "Газпрома" на шесть миллиардов злотых (около 1,4 миллиарда долларов) из-за задолженности за транспортировку газа и "упущенной прибыли" в результате прекращения поставок. Российская компания добилась запрета для Europol Gaz на продолжение разбирательства в Стокгольме, но та нарушила запрет, и в октябре Петербургский арбитражный суд назначил ей взыскание в размере примерно 1,5 миллиарда долларов.
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