https://ria.ru/20240628/polsha-1956141757.html

В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома"

В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома" - РИА Новости, 28.06.2024

В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома"

Крупнейшая энергетическая компания Польши Orlen предупредила венгерских, словацких и австрийских импортеров газа о возможном изъятии их платежей "Газпрому",... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:33

2024-06-28T15:33

2024-06-28T16:03

экономика

польша

россия

стокгольм (город)

газпром

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Крупнейшая энергетическая компания Польши Orlen предупредила венгерских, словацких и австрийских импортеров газа о возможном изъятии их платежей "Газпрому", сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники."Предупреждения в письмах, отправленных более месяца назад, связаны с претензиями о возмещении убытков, которые Польша понесла после перекрытия поставок из России в 2022 году", — отметили в публикации.Польское предупреждение, по данным агентства, привело к тому, что Будапешт издал в мае указ для предотвращения изъятия платежей у государственной компании MVM CEEnergy, говорится в материале.В марте "Газпром" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании более 900 миллионов долларов с польского концерна Orlen и оператора польского участка газопровода "Ямал — Европа" компании Europol Gaz.Europol Gaz была совместным предприятием "Газпрома" и Orlen, российской компании принадлежала доля в 48 процентов. В апреле 2022 года Польша внесла "Газпром" в санкционный список и заблокировала его активы. В ответ Россия приняла ограничительные меры против Europol Gaz, а "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу — Европе". В октябре 2023-го власти Польши передали Orlen польский участок газопровода вместе с замороженной долей "Газпрома".В мае 2023 года Europol Gaz обратилась в арбитраж при Торговой палате Стокгольма с иском против "Газпрома" на шесть миллиардов злотых (около 1,4 миллиарда долларов) из-за задолженности за транспортировку газа и "упущенной прибыли" в результате прекращения поставок. Российская компания добилась запрета для Europol Gaz на продолжение разбирательства в Стокгольме, но та нарушила запрет, и в октябре Петербургский арбитражный суд назначил ей взыскание в размере примерно 1,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html

https://ria.ru/20240218/gaz-1928091981.html

польша

россия

стокгольм (город)

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экономика, польша, россия, стокгольм (город), газпром