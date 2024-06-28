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В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома" - РИА Новости, 28.06.2024
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15:33 28.06.2024 (обновлено: 16:03 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/polsha-1956141757.html
В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома"
В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома" - РИА Новости, 28.06.2024
В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома"
Крупнейшая энергетическая компания Польши Orlen предупредила венгерских, словацких и австрийских импортеров газа о возможном изъятии их платежей "Газпрому",... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:33
2024-06-28T16:03
экономика
польша
россия
стокгольм (город)
газпром
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Крупнейшая энергетическая компания Польши Orlen предупредила венгерских, словацких и австрийских импортеров газа о возможном изъятии их платежей "Газпрому", сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники."Предупреждения в письмах, отправленных более месяца назад, связаны с претензиями о возмещении убытков, которые Польша понесла после перекрытия поставок из России в 2022 году", — отметили в публикации.Польское предупреждение, по данным агентства, привело к тому, что Будапешт издал в мае указ для предотвращения изъятия платежей у государственной компании MVM CEEnergy, говорится в материале.В марте "Газпром" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании более 900 миллионов долларов с польского концерна Orlen и оператора польского участка газопровода "Ямал — Европа" компании Europol Gaz.Europol Gaz была совместным предприятием "Газпрома" и Orlen, российской компании принадлежала доля в 48 процентов. В апреле 2022 года Польша внесла "Газпром" в санкционный список и заблокировала его активы. В ответ Россия приняла ограничительные меры против Europol Gaz, а "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу — Европе". В октябре 2023-го власти Польши передали Orlen польский участок газопровода вместе с замороженной долей "Газпрома".В мае 2023 года Europol Gaz обратилась в арбитраж при Торговой палате Стокгольма с иском против "Газпрома" на шесть миллиардов злотых (около 1,4 миллиарда долларов) из-за задолженности за транспортировку газа и "упущенной прибыли" в результате прекращения поставок. Российская компания добилась запрета для Europol Gaz на продолжение разбирательства в Стокгольме, но та нарушила запрет, и в октябре Петербургский арбитражный суд назначил ей взыскание в размере примерно 1,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html
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экономика, польша, россия, стокгольм (город), газпром
Экономика, Польша, Россия, Стокгольм (город), Газпром
В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома"

Reuters: польская Orlen пригрозила компаниям из ЕС арестом их выплат "Газпрому"

CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, PolandОфис польской топливной компании Orlen
Офис польской топливной компании Orlen - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, Poland
Офис польской топливной компании Orlen. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Крупнейшая энергетическая компания Польши Orlen предупредила венгерских, словацких и австрийских импортеров газа о возможном изъятии их платежей "Газпрому", сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Предупреждения в письмах, отправленных более месяца назад, связаны с претензиями о возмещении убытков, которые Польша понесла после перекрытия поставок из России в 2022 году", — отметили в публикации.
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Польское предупреждение, по данным агентства, привело к тому, что Будапешт издал в мае указ для предотвращения изъятия платежей у государственной компании MVM CEEnergy, говорится в материале.
В марте "Газпром" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании более 900 миллионов долларов с польского концерна Orlen и оператора польского участка газопровода "Ямал — Европа" компании Europol Gaz.
Europol Gaz была совместным предприятием "Газпрома" и Orlen, российской компании принадлежала доля в 48 процентов. В апреле 2022 года Польша внесла "Газпром" в санкционный список и заблокировала его активы. В ответ Россия приняла ограничительные меры против Europol Gaz, а "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу — Европе". В октябре 2023-го власти Польши передали Orlen польский участок газопровода вместе с замороженной долей "Газпрома".
В мае 2023 года Europol Gaz обратилась в арбитраж при Торговой палате Стокгольма с иском против "Газпрома" на шесть миллиардов злотых (около 1,4 миллиарда долларов) из-за задолженности за транспортировку газа и "упущенной прибыли" в результате прекращения поставок. Российская компания добилась запрета для Europol Gaz на продолжение разбирательства в Стокгольме, но та нарушила запрет, и в октябре Петербургский арбитражный суд назначил ей взыскание в размере примерно 1,5 миллиарда долларов.
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