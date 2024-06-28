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Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда - РИА Новости, 28.06.2024
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17:20 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/migranty-1956178329.html
Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда
Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда - РИА Новости, 28.06.2024
Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда
Мигрантам нужно разъяснять законодательство РФ и обучать русскому языку до их приезда в Россию, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:20
2024-06-28T17:20
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киргизия
казахстан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Мигрантам нужно разъяснять законодательство РФ и обучать русскому языку до их приезда в Россию, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Мы очень ценим, когда соблюдается наше законодательство. И я считаю, что очень важная просветительская работа непосредственно на территории той страны, откуда к нам едут люди, в данном случае из Кыргызской Республики, Казахстана, Узбекистана с тем, чтобы людям объяснять российское законодательство. Важно, чтобы были какие-то организации, которые могли бы ознакомить, а, может быть, провести обучение, связанное с российским законодательством", - сказала она журналистам после совместного приема с уполномоченным по правам человека в Киргизии Джамилей Джаманбаевой граждан Киргизии в Санкт-Петербурге. Москалькова также отметила, что очень важно, чтобы приезжающие в РФ знали русский язык. "Мы были бы очень благодарны, если бы существовали специальные образовательные учреждения по подготовке к выезду в Россию и по обучению русскому языку. Не на территории России, а на территории своей страны", - отметила она.
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россия, киргизия, казахстан, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум, общество
Россия, Киргизия, Казахстан, Татьяна Москалькова, Петербургский международный юридический форум, Общество
Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда

Москалькова: мигрантов нужно учить языку и объяснять законы до приезда в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбучение русскому языку
Обучение русскому языку - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обучение русскому языку. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Мигрантам нужно разъяснять законодательство РФ и обучать русскому языку до их приезда в Россию, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Мы очень ценим, когда соблюдается наше законодательство. И я считаю, что очень важная просветительская работа непосредственно на территории той страны, откуда к нам едут люди, в данном случае из Кыргызской Республики, Казахстана, Узбекистана с тем, чтобы людям объяснять российское законодательство. Важно, чтобы были какие-то организации, которые могли бы ознакомить, а, может быть, провести обучение, связанное с российским законодательством", - сказала она журналистам после совместного приема с уполномоченным по правам человека в Киргизии Джамилей Джаманбаевой граждан Киргизии в Санкт-Петербурге.
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Москалькова также отметила, что очень важно, чтобы приезжающие в РФ знали русский язык.
"Мы были бы очень благодарны, если бы существовали специальные образовательные учреждения по подготовке к выезду в Россию и по обучению русскому языку. Не на территории России, а на территории своей страны", - отметила она.
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РоссияКиргизияКазахстанТатьяна МоскальковаПетербургский международный юридический форумОбщество
 
 
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