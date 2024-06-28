Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда
Москалькова: мигрантов нужно учить языку и объяснять законы до приезда в Россию
Обучение русскому языку. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Мигрантам нужно разъяснять законодательство РФ и обучать русскому языку до их приезда в Россию, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Мы очень ценим, когда соблюдается наше законодательство. И я считаю, что очень важная просветительская работа непосредственно на территории той страны, откуда к нам едут люди, в данном случае из Кыргызской Республики, Казахстана, Узбекистана с тем, чтобы людям объяснять российское законодательство. Важно, чтобы были какие-то организации, которые могли бы ознакомить, а, может быть, провести обучение, связанное с российским законодательством", - сказала она журналистам после совместного приема с уполномоченным по правам человека в Киргизии Джамилей Джаманбаевой граждан Киргизии в Санкт-Петербурге.
В Москве арестовали мигранта, потушившего свечи в церкви
19 июня, 18:32
Москалькова также отметила, что очень важно, чтобы приезжающие в РФ знали русский язык.
"Мы были бы очень благодарны, если бы существовали специальные образовательные учреждения по подготовке к выезду в Россию и по обучению русскому языку. Не на территории России, а на территории своей страны", - отметила она.
Власти скорректировали программу по переселению соотечественников
15 сентября 2023, 12:24